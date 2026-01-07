Đừng đợi đến khi cha mẹ ốm đau mới tìm thuốc quý, mâm cơm hàng ngày hãy thêm ngay 2 món "trường thọ" này

Chúng ta thường mải mê kiếm tiền với hy vọng mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình, nhưng rồi chợt nhận ra, tài sản lớn nhất không phải là con số trong tài khoản, mà là sức khỏe của cha mẹ. Có đi qua những hành lang bệnh viện, nhìn những người cao tuổi vẫn dẻo dai, cười nói sảng khoái, ta mới thấy thèm cái sự "bình thường" ấy biết bao. Người xưa có câu "Gia đình có một người già như có một báu vật". Để "báu vật" ấy ở lại bên ta lâu hơn, việc chăm chút từng bữa ăn giấc ngủ là vô cùng quan trọng. Khoa học đã chỉ ra rằng, muốn người già khỏe mạnh, đẩy lùi lão hóa, thực đơn không thể thiếu Selen.

Trong thế giới dinh dưỡng, Selen (Selenium) được ví như một "vệ sĩ thầm lặng" của tế bào. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, nguyên tố vi lượng này đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ màng tế bào và DNA khỏi sự tấn công của quá trình oxy hóa – nguyên nhân chính dẫn đến sự già nua và bệnh tật. Đối với người cao tuổi, khi hệ miễn dịch bắt đầu suy giảm, Selen lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nó giúp kích thích sản sinh các tế bào miễn dịch, tạo nên một lá chắn vững chắc trước các căn bệnh mãn tính. Chính vì vậy, một chế độ ăn giàu Selen chính là chìa khóa vàng để mở ra cánh cửa trường thọ. Và tin vui là, bạn không cần tìm đâu xa, Selen nằm ngay trong hai loại thực phẩm cực kỳ quen thuộc và ngon miệng này.

1. Nấm tâm trúc (trúc sinh, trúc sinh): "Nữ hoàng" của các loại nấm

Nếu như các loại nấm thông thường đã tốt, thì nấm tâm trúc còn được xếp vào hàng thượng phẩm. Loại nấm này sở hữu hàm lượng Selen đáng kinh ngạc. Ở những vùng trồng thông thường, cứ 100g tâm trúc chứa khoảng 60 microgam Selen, nhưng nếu được trồng ở vùng đất giàu khoáng chất, con số này có thể lên tới 120 microgam. Không chỉ giàu Selen, tâm trúc còn nổi tiếng với công dụng nhuận phổi, trừ ho và điều hòa miễn dịch. Một bát canh tâm trúc ngọt thanh không chỉ ấm bụng mà còn là liều thuốc bổ phổi tuyệt vời cho người già những ngày trái gió trở trời.

Món ngon gợi ý: Canh gà hầm tâm trúc

Để giữ trọn vẹn dưỡng chất, món canh gà hầm là lựa chọn hoàn hảo nhất. Bạn hãy chuẩn bị khoảng 8-10 tai nấm tâm trúc, một con gà ta (gà mái già càng ngọt nước), thêm chút gừng, kỷ tử hoặc táo đỏ.

Cách làm rất đơn giản nhưng cần một chút tinh tế. Đầu tiên, ngâm nấm trong nước ấm chừng 30 phút cho nở mềm, ngắt bỏ phần chân nấm, chỉ giữ lại phần thân lưới trắng muốt, rửa sạch và cắt khúc vừa ăn.

Với thịt gà, bí quyết để canh thơm lừng và đậm đà là không chần qua nước sôi. Thay vào đó, bạn hãy chặt gà miếng vừa ăn, rửa sạch rồi cho vào chảo nóng với chút dầu và gừng lát, đảo nhanh tay trên lửa lớn khoảng 5 phút. Khi thấy da gà hơi co lại, săn chắc và tỏa mùi thơm thì trút tất cả vào nồi đất.

Đổ ngập nước nóng, hầm nhỏ lửa trong khoảng 90 phút. Lúc này, tinh túy từ gà và nấm quyện vào nhau, nước canh vàng óng, ngọt lịm. Cuối cùng, thả nấm và kỷ tử vào nấu thêm một lúc, nêm chút muối nhạt là có ngay bát canh "dưỡng sinh" tuyệt phẩm. Ngoài ra, bạn có thể nấu cùng nấm bụng dê hoặc nấm hương cho tăng mùi vị.

2. Ố c móng tay : "Nhân sâm" của biển cả

Nếu nấm tâm trúc là vua của rừng, thì ốc móng tay (hoặc các loại sò như sò mía, sò điệp) lại là món quà quý từ biển cả dành cho người lớn tuổi. Thịt ốc móng tay không chỉ giòn sần sật, ngọt đậm đà mà còn là "mỏ khoáng sản" thực thụ với hàm lượng Selen lên tới 70 microgam cùng 10g protein trong mỗi 100g thịt. Với người già, ăn ốc móng tay thường xuyên giúp tăng cường đề kháng, lại có tác dụng dưỡng vị, kiện tỳ rất tốt, giúp ăn uống ngon miệng hơn.

Món ngon gợi ý: Ốc móng tay hấp miến tỏi

Thay vì xào me hay nướng mỡ hành nhiều dầu mỡ, món hấp miến tỏi giữ được vị ngọt nguyên bản và rất dễ tiêu hóa. Nguyên liệu cần có: Ốc móng tay tươi, một nắm miến dong, thật nhiều tỏi, ớt và gia vị cơ bản.

Bí quyết của món này nằm ở phần sơ chế và nước sốt tỏi. Ốc mua về cần luộc sơ cho vừa mở miệng thì vớt ra ngay, tách bỏ một bên vỏ, làm sạch phần túi cát đen, rửa lại thật kỹ. Miến ngâm mềm trải xuống lòng đĩa, xếp ốc lên trên. Điểm nhấn quyết định hương vị chính là "sốt tỏi kim ngân" (tỏi vàng và tỏi bạc). Bạn băm nhỏ một lượng tỏi lớn, chia làm hai phần. Một phần đem phi vàng thơm nức mũi, phần còn lại giữ nguyên tỏi sống. Trộn hai loại tỏi này với nhau, thêm chút dầu hào, ớt băm, xíu đường và nước tương.

Rưới đều hỗn hợp sốt thần thánh này lên bề mặt ốc và miến. Đem hấp cách thủy trong khoảng 8 phút với lửa lớn. Khi hơi nước bốc lên nghi ngút, mùi tỏi thơm nồng quyện với vị ngọt của hải sản thấm đẫm vào từng sợi miến dai dai, rắc thêm chút hành lá xanh mướt, đảm bảo cha mẹ ăn một lần là nhớ mãi.

Chăm sóc sức khỏe cho người thân yêu đôi khi không cần những thứ sơn hào hải vị đắt đỏ, mà bắt đầu từ sự hiểu biết và tình yêu thương đặt vào những món ăn mộc mạc hàng ngày. Nấm tâm trúc và ốc móng tay chính là hai gợi ý tuyệt vời để bạn làm mới thực đơn, gửi gắm lời chúc trường thọ đến cha mẹ. Nếu thấy bài viết hữu ích, đừng quên chia sẻ để nhiều người cùng biết nhé!