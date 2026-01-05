Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Hôm nay, dù bận đến đâu, đừng quên ăn món canh này: Dễ nấu mà ngon lại giàu dinh dưỡng và giúp chống lạnh

Thứ hai, 16:32 05/01/2026 | Ăn
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Món canh này vô cùng mềm, thơm ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng. Một bát canh sẽ khiến bạn cảm thấy hoàn toàn dễ chịu.

Tháng đầu tiên của năm mới đã đến nhanh như chớp, và ngày mai đánh dấu một ngày đặc biệt quan trọng trong mùa đông -  tiết Tiểu Hàn. Đây là tiết khí cuối cùng trong 24 tiết khí và là một trong những thời điểm lạnh nhất trong năm, với nhiệt độ cực thấp và không khí lạnh suốt cả ngày. Trong những cơn gió buốt giá này, cơ thể chúng ta giống như những cỗ máy nhỏ cần được chăm sóc cẩn thận; chúng ta cần ăn những món ăn ấm áp và bổ dưỡng để chống lại cái lạnh và thoải mái vượt qua mùa đông. Hôm nay, tôi chia sẻ một món canh đặc biệt thích hợp cho tiết Tiểu Hàn – Canh thịt bò và rau mầm đậu Hà Lan. Món canh này vô cùng mềm, thơm ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng. Một bát canh sẽ khiến bạn cảm thấy hoàn toàn dễ chịu. Hôm nay là Tiểu Hàn, vì vậy cho dù bạn bận rộn đến đâu, đừng quên nấu và ăn món canh này, nó vô cùng ngon miệng, đầy đủ chất dinh dưỡng và sẽ giúp bạn cảm thấy sảng khoái tuyệt vời.

Nguyên liệu nấu món canh thịt bò và rau mầm đậu Hà Lan

Một nắm rau mầm đậu Hà Lan tươi (khoảng 300gr), 200g thịt thăn bò tươi (nên dùng thăn bò vì mềm và ít mô liên kết hơn, cho kết cấu tốt hơn), một ít tinh bột bắp, một ít muối, nửa thìa rượu nấu ăn, một ít hành lá và gừng, một nhúm bột tiêu trắng, vài giọt dầu mè, một ít nước và các nguyên liệu khác.

Cách nấu món canh thịt bò và rau mầm đậu Hà Lan

Bước 1: Đầu tiên loại bỏ rễ của rau mầm đậu Hà Lan, ngắt bỏ lá vàng úa rồi ngâm vào nước có pha chút muối để loại bỏ tạp chất. Sau đó rửa sạch rồi cắt đôi và để ráo nước. Cắt vài lát gừng thành sợi mỏng, bỏ rễ hành lá và thái nhỏ. Rửa thịt bò nhiều lần trước, sau đó thấm khô nước rồi thái ngang thớ và đập dẹt bằng sống dao. Điều này sẽ làm cho thịt mềm hơn. Các lát thịt bò nên có độ dày đều nhau để được làm nóng đều hơn và ngon hơn.

Hôm nay, dù bận đến đâu, đừng quên ăn món canh này: Dễ nấu mà ngon lại giàu dinh dưỡng và giúp chống lạnh- Ảnh 1.
Hôm nay, dù bận đến đâu, đừng quên ăn món canh này: Dễ nấu mà ngon lại giàu dinh dưỡng và giúp chống lạnh- Ảnh 2.

Bước 2: Cho thịt bò đã thái vào bát, thêm rượu nấu ăn để khử mùi tanh, 1 thìa canh nước tương, một chút bột bắp thêm tiêu trắng và muối, trộn đều. Sau đó thêm một chút dầu ăn, trộn đều một lần nữa để khóa ẩm rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh, ướp trong khoảng 30 phút sẽ giúp thịt mềm hơn.

Hôm nay, dù bận đến đâu, đừng quên ăn món canh này: Dễ nấu mà ngon lại giàu dinh dưỡng và giúp chống lạnh- Ảnh 3.
Hôm nay, dù bận đến đâu, đừng quên ăn món canh này: Dễ nấu mà ngon lại giàu dinh dưỡng và giúp chống lạnh- Ảnh 4.

Bước 3: Đặt nồi lên bếp, đun nóng rồi cho một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì thêm tỏi băm, gừng thái sợi vào xào thơm. Tiếp đó thêm khoảng 800ml nước vào. Đun cho đến khi nước sôi trở lại, sau đó hạ nhỏ lửa, cho các lát thịt bò vào, không khuấy bằng đũa, để yên cho thịt chín. Nấu cho đến khi thịt bò đổi màu, rồi hớt bỏ bọt trên bề mặt.

Hôm nay, dù bận đến đâu, đừng quên ăn món canh này: Dễ nấu mà ngon lại giàu dinh dưỡng và giúp chống lạnh- Ảnh 5.
Hôm nay, dù bận đến đâu, đừng quên ăn món canh này: Dễ nấu mà ngon lại giàu dinh dưỡng và giúp chống lạnh- Ảnh 6.

Bước 4: Sau đó cho rau mầm đậu Hà Lan vào. Rau mầm đậu Hà Lan chín rất nhanh, bạn dùng đũa đảo để rau ngập trong nước canh. Nấu trong khoảng 1-2 phút. Cuối cùng, cho thêm bột tiêu trắng và nêm chút muối cho vừa ăn, khuấy đều vài lần để các chất dinh dưỡng hòa quyện, vậy là một món canh thịt bò nóng hổi, thơm phức đã sẵn sàng.

Hôm nay, dù bận đến đâu, đừng quên ăn món canh này: Dễ nấu mà ngon lại giàu dinh dưỡng và giúp chống lạnh- Ảnh 7.
Hôm nay, dù bận đến đâu, đừng quên ăn món canh này: Dễ nấu mà ngon lại giàu dinh dưỡng và giúp chống lạnh- Ảnh 8.

Thành phẩm món canh thịt bò và rau mầm đậu Hà Lan

Canh thịt bò và rau mầm đậu Hà Lan là một món ăn ngon và đậm đà hương vị. Không chỉ ngon miệng và dễ làm, món canh này còn rất bổ dưỡng. Sự kết hợp giữa rau mầm đậu Hà Lan và thịt bò làm tăng thêm giá trị dinh dưỡng của nó. Rau mầm đậu Hà Lan giàu vitamin và khoáng chất, trong khi thịt bò chứa sắt và kẽm. Ăn rau mầm đậu Hà Lan có thể bảo vệ thị lực và thúc đẩy tiêu hóa, còn thịt bò giúp bổ sung sắt, tốt cho khí huyết và năng lượng. Một bát canh này rất thích hợp để làm ấm cơ thể và cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết trong mùa đông lạnh giá này.

Hôm nay, dù bận đến đâu, đừng quên ăn món canh này: Dễ nấu mà ngon lại giàu dinh dưỡng và giúp chống lạnh- Ảnh 9.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món canh thịt bò và rau mầm đậu Hà Lan! 
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Loại rau đang vào mùa chợ Việt cực sẵn, giá rẻ mà chế biến được nhiều món tốt cho xương khớp, “hút mỡ tốt” và làm chậm lão hóa

Loại rau đang vào mùa chợ Việt cực sẵn, giá rẻ mà chế biến được nhiều món tốt cho xương khớp, “hút mỡ tốt” và làm chậm lão hóa

Ăn - 18 phút trước

GĐXH – Không chỉ nổi bật bởi màu sắc bắt mắt, loại rau này chế biến được nhiều món ngon tốt cho sức khỏe. Từ hỗ trợ xương khớp, kiểm soát cân nặng đến làm chậm lão hóa… đang được bán cực sẵn ở chợ Việt.

Món ngon mà Phương Mỹ Chi phải mua bằng được

Món ngon mà Phương Mỹ Chi phải mua bằng được

Ăn - 5 giờ trước

GĐXH - Đây là món ngon mà Phương Mỹ Chi được Chi Pu giới thiệu nên mua ăn thử.

Ăn mắm tôm xả xui dịp cuối năm và cách pha mắm tôm nhẹ mùi, đặc biệt thơm ngon

Ăn mắm tôm xả xui dịp cuối năm và cách pha mắm tôm nhẹ mùi, đặc biệt thơm ngon

Ăn - 8 giờ trước

GĐXH - Cuối năm nhiều người tự cho phép mình ăn các món có mắm tôm vừa để xả xui, vừa đã miệng. Bình thường mắm tôm bị e dè bởi mùi nồng dễ sợ, nhưng pha theo cách này vừa được khoái khẩu, vừa không sợ mùi.

Vị ngon của mắm tôm và cách khử mùi sau ăn hoặc lỡ bị dính mắm tôm

Vị ngon của mắm tôm và cách khử mùi sau ăn hoặc lỡ bị dính mắm tôm

Ăn - 12 giờ trước

GĐXH - Cuối năm nhiều người không ngại ngần ăn các món có mắm tôm - trong đó có Chả cá Lã Vọng. Vị mắm tôm có mặt trong nhiều món ngon, là một phần trong văn hóa ẩm thực Hà Nội. Nhiều người tiếp cận với tâm thế cởi mở, nhưng ăn xong hoặc lỡ dính chút mắm tôm thì xử lý sao cho tốt?

Thứ hoa tưởng vô dụng, không ngờ là món ăn lạ thơm ngon, bất ngờ gây sốt

Thứ hoa tưởng vô dụng, không ngờ là món ăn lạ thơm ngon, bất ngờ gây sốt

Ăn - 12 giờ trước

Là loài hoa ai cũng tưởng vô dụng, nhưng hóa ra vừa thơm vừa ngon. Những món ăn được chế biến từ hoa này cũng bất ngờ xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, khiến nhiều người tò mò.

Món ăn gắn mác 'nhà giàu' ở Quảng Ninh, nhất định phải thử lấy một lần!

Món ăn gắn mác 'nhà giàu' ở Quảng Ninh, nhất định phải thử lấy một lần!

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Sá sùng Quan Lạn được xem là loại hảo hạng nhờ vị ngọt đậm đà, có giá 600 - 700 nghìn đồng mỗi lạng.

Loại cá chứa nhiều omega-3 hơn cá hồi, hỗ trợ hạ đường huyết, có chất phòng ung thư: Người Nhật cực thích, có sẵn ở Việt Nam

Loại cá chứa nhiều omega-3 hơn cá hồi, hỗ trợ hạ đường huyết, có chất phòng ung thư: Người Nhật cực thích, có sẵn ở Việt Nam

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Axit béo omega-3 trong loại cá này cũng giúp ngăn ngừa ung thư vú, ung thư thận và ung thư ruột hiệu quả.

Cách ăn chả cá Lã Vọng ngon nhất nhưng nhiều người không biết

Cách ăn chả cá Lã Vọng ngon nhất nhưng nhiều người không biết

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Nghệ thuật chế biến và cách ăn chả cá Lã Vọng thế nào để ngon nhất - không phải ai cũng biết. Và loài cá tiến vua Anh Vũ xưa giờ hiếm hoi thì gia đình họ Đoàn dùng cá gì thay thế?

Các món canh tuyệt vời cho ngày đầu năm mới 2026: Món nào cũng ngon miệng, ấm áp và bổ dưỡng

Các món canh tuyệt vời cho ngày đầu năm mới 2026: Món nào cũng ngon miệng, ấm áp và bổ dưỡng

Ăn - 1 ngày trước

7 món canh này với những công dụng bổ dưỡng khác nhau, bạn có thể lựa chọn chuẩn bị chúng theo sở thích và nhu cầu của gia đình mình.

5 lỗi thường gặp khi ăn Chả cá Lã Vọng

5 lỗi thường gặp khi ăn Chả cá Lã Vọng

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Chả cá Lã Vọng không khó ăn, nhưng rất dễ… ăn sai cách. Và chỉ cần sai một chút, món ăn trứ danh - di sản ẩm thực văn hóa của Hà Nội lập tức mất đi phần tinh túy nhất.

Xem nhiều

Loại rau mùa đông gặp ở ngoài chợ đừng bỏ qua vì giàu canxi, tốt cho xương khớp, hỗ trợ giấc ngủ, ít phun thuốc

Loại rau mùa đông gặp ở ngoài chợ đừng bỏ qua vì giàu canxi, tốt cho xương khớp, hỗ trợ giấc ngủ, ít phun thuốc

Ăn

GĐXH - Đây là loại rau rất phổ biến trong mùa đông. Rau giàu canxi, ăn tốt cho xương khớp, hỗ trợ giấc ngủ rất tốt. Loại rau này rất lành khi ăn lá, hầu như không bị phun thuốc trừ sâu.

Ra chợ thấy củ này đừng bỏ qua vì người Nhật gọi là “củ trường sinh”, người bị tăng đường huyết ăn càng tốt

Ra chợ thấy củ này đừng bỏ qua vì người Nhật gọi là “củ trường sinh”, người bị tăng đường huyết ăn càng tốt

Ăn
Cách làm món ngon bổ trợ thận từ chân giò siêu ngon, hấp dẫn và dễ làm tại nhà

Cách làm món ngon bổ trợ thận từ chân giò siêu ngon, hấp dẫn và dễ làm tại nhà

Ăn
Tiết lộ món ăn đặc biệt trên bàn tiệc của vợ chồng MC Mai Ngọc dịp kỷ niệm một năm cưới

Tiết lộ món ăn đặc biệt trên bàn tiệc của vợ chồng MC Mai Ngọc dịp kỷ niệm một năm cưới

Ẩm thực 360
3 loại rau dưỡng phổi, dễ nấu lại ngon miệng: Ăn nhiều hơn vào mùa đông vì đúng mùa, tươi sạch và giàu dinh dưỡng

3 loại rau dưỡng phổi, dễ nấu lại ngon miệng: Ăn nhiều hơn vào mùa đông vì đúng mùa, tươi sạch và giàu dinh dưỡng

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top