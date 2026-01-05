Hôm nay, dù bận đến đâu, đừng quên ăn món canh này: Dễ nấu mà ngon lại giàu dinh dưỡng và giúp chống lạnh

Tháng đầu tiên của năm mới đã đến nhanh như chớp, và ngày mai đánh dấu một ngày đặc biệt quan trọng trong mùa đông - tiết Tiểu Hàn. Đây là tiết khí cuối cùng trong 24 tiết khí và là một trong những thời điểm lạnh nhất trong năm, với nhiệt độ cực thấp và không khí lạnh suốt cả ngày. Trong những cơn gió buốt giá này, cơ thể chúng ta giống như những cỗ máy nhỏ cần được chăm sóc cẩn thận; chúng ta cần ăn những món ăn ấm áp và bổ dưỡng để chống lại cái lạnh và thoải mái vượt qua mùa đông. Hôm nay, tôi chia sẻ một món canh đặc biệt thích hợp cho tiết Tiểu Hàn – Canh thịt bò và rau mầm đậu Hà Lan. Món canh này vô cùng mềm, thơm ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng. Một bát canh sẽ khiến bạn cảm thấy hoàn toàn dễ chịu. Hôm nay là Tiểu Hàn, vì vậy cho dù bạn bận rộn đến đâu, đừng quên nấu và ăn món canh này, nó vô cùng ngon miệng, đầy đủ chất dinh dưỡng và sẽ giúp bạn cảm thấy sảng khoái tuyệt vời.

Nguyên liệu nấu món canh thịt bò và rau mầm đậu Hà Lan

Một nắm rau mầm đậu Hà Lan tươi (khoảng 300gr), 200g thịt thăn bò tươi (nên dùng thăn bò vì mềm và ít mô liên kết hơn, cho kết cấu tốt hơn), một ít tinh bột bắp, một ít muối, nửa thìa rượu nấu ăn, một ít hành lá và gừng, một nhúm bột tiêu trắng, vài giọt dầu mè, một ít nước và các nguyên liệu khác.

Cách nấu món canh thịt bò và rau mầm đậu Hà Lan

Bước 1: Đầu tiên loại bỏ rễ của rau mầm đậu Hà Lan, ngắt bỏ lá vàng úa rồi ngâm vào nước có pha chút muối để loại bỏ tạp chất. Sau đó rửa sạch rồi cắt đôi và để ráo nước. Cắt vài lát gừng thành sợi mỏng, bỏ rễ hành lá và thái nhỏ. Rửa thịt bò nhiều lần trước, sau đó thấm khô nước rồi thái ngang thớ và đập dẹt bằng sống dao. Điều này sẽ làm cho thịt mềm hơn. Các lát thịt bò nên có độ dày đều nhau để được làm nóng đều hơn và ngon hơn.

Bước 2: Cho thịt bò đã thái vào bát, thêm rượu nấu ăn để khử mùi tanh, 1 thìa canh nước tương, một chút bột bắp thêm tiêu trắng và muối, trộn đều. Sau đó thêm một chút dầu ăn, trộn đều một lần nữa để khóa ẩm rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh, ướp trong khoảng 30 phút sẽ giúp thịt mềm hơn.

Bước 3: Đặt nồi lên bếp, đun nóng rồi cho một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì thêm tỏi băm, gừng thái sợi vào xào thơm. Tiếp đó thêm khoảng 800ml nước vào. Đun cho đến khi nước sôi trở lại, sau đó hạ nhỏ lửa, cho các lát thịt bò vào, không khuấy bằng đũa, để yên cho thịt chín. Nấu cho đến khi thịt bò đổi màu, rồi hớt bỏ bọt trên bề mặt.

Bước 4: Sau đó cho rau mầm đậu Hà Lan vào. Rau mầm đậu Hà Lan chín rất nhanh, bạn dùng đũa đảo để rau ngập trong nước canh. Nấu trong khoảng 1-2 phút. Cuối cùng, cho thêm bột tiêu trắng và nêm chút muối cho vừa ăn, khuấy đều vài lần để các chất dinh dưỡng hòa quyện, vậy là một món canh thịt bò nóng hổi, thơm phức đã sẵn sàng.

Thành phẩm món canh thịt bò và rau mầm đậu Hà Lan

Canh thịt bò và rau mầm đậu Hà Lan là một món ăn ngon và đậm đà hương vị. Không chỉ ngon miệng và dễ làm, món canh này còn rất bổ dưỡng. Sự kết hợp giữa rau mầm đậu Hà Lan và thịt bò làm tăng thêm giá trị dinh dưỡng của nó. Rau mầm đậu Hà Lan giàu vitamin và khoáng chất, trong khi thịt bò chứa sắt và kẽm. Ăn rau mầm đậu Hà Lan có thể bảo vệ thị lực và thúc đẩy tiêu hóa, còn thịt bò giúp bổ sung sắt, tốt cho khí huyết và năng lượng. Một bát canh này rất thích hợp để làm ấm cơ thể và cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết trong mùa đông lạnh giá này.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món canh thịt bò và rau mầm đậu Hà Lan!