Cảnh báo tới bà nội trợ dấu hiệu hành lá 'ngậm' hoá chất
GĐXH - Khi rửa hành, nếu thấy lớp bột hoặc giọt thuốc màu xanh da trời còn bám thì có thể hành vừa được phun thuốc bảo vệ thực vật, chưa kịp phân hủy.
Dấu hiệu nhận biết hành lá chứa hoá chất
Mẹo chọn mua hành lá an toàn khi đi chợ
