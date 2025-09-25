Mới nhất
Cảnh báo tới bà nội trợ dấu hiệu hành lá 'ngậm' hoá chất

Thứ năm, 14:17 25/09/2025 | Ăn
GĐXH - Khi rửa hành, nếu thấy lớp bột hoặc giọt thuốc màu xanh da trời còn bám thì có thể hành vừa được phun thuốc bảo vệ thực vật, chưa kịp phân hủy.

Dấu hiệu nhận biết hành lá chứa hoá chất

Dấu hiệu nhận biết hành lá ngậm hóa chất và Cách chọn mua an toàn - Ảnh 1.

Theo Tiến sỹ Vũ Thị Tần (Đại học Bách khoa Hà Nội) trả lời trên VTC, hành lá dễ bị các loại nấm, vi khuẩn và sâu xanh da láng tấn công. Loài sâu này thường đục thân hành để đẻ trứng, khiến nông dân buộc phải phun thuốc bảo vệ. Trong đó, phổ biến nhất là các loại thuốc chứa sulphate đồng hoặc Mancozeb, vốn có tác dụng chống thối nhũn.

Dấu hiệu nhận biết hành lá ngậm hóa chất và Cách chọn mua an toàn - Ảnh 2.

Khi rửa hành, nếu thấy lớp bột hoặc giọt thuốc màu xanh da trời còn bám thì có thể hành vừa được phun, chưa kịp phân hủy. Nhìn kỹ mới thấy giọt thuốc màu xanh đậm. (Ảnh: Chuyên gia cung cấp)

Dấu hiệu nhận biết hành lá ngậm hóa chất và Cách chọn mua an toàn - Ảnh 3.

Hành lá vốn không chịu được mưa ẩm nên vào mùa mưa, lượng thuốc càng được phun nhiều. Dư lượng này có thể bám ngoài vỏ, dễ rửa trôi bằng nước, baking soda hoặc dung dịch rửa rau củ. Nhưng nếu hóa chất đã ngấm sâu vào thân hành, việc làm sạch gần như bất khả thi. Trong ảnh cho thấy việc thử lau lá bằng giấy, thấy có màu xanh đậm là dấu hiệu của hành lá ngậm hóa chất. (Ảnh: Chuyên gia cung cấp)

Mẹo chọn mua hành lá an toàn khi đi chợ

Dấu hiệu nhận biết hành lá ngậm hóa chất và Cách chọn mua an toàn - Ảnh 4.

Chọn hành còn tươi, xanh đậm: Hành lá chất lượng thường xanh đều từ gốc đến ngọn, phần củ trắng sáng. Lá vàng hoặc úa ngọn chứng tỏ hành đã để lâu, dễ mất hương vị.

Dấu hiệu nhận biết hành lá ngậm hóa chất và Cách chọn mua an toàn - Ảnh 5.

Ưu tiên hành còn rễ: Rễ trắng, tươi cho thấy mới nhổ. Nếu rễ thâm, ngả vàng hoặc rụng hết là hành đã cũ. Quan sát phần củ: Củ căng đầy, không xây xát. Củ vàng hoặc có dấu hiệu thối là hành để lâu.

Dấu hiệu nhận biết hành lá ngậm hóa chất và Cách chọn mua an toàn - Ảnh 6.

Tránh hành bóng bất thường: Những bó hành màu xanh quá mức, bóng loáng hoặc còn hóa chất màu xanh da trời nên cân nhắc. Ngoài ra, nếu có điều kiện, người tiêu dùng nên chọn mua hành tại siêu thị, cửa hàng nông sản sạch hoặc nơi có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Với những hộ gia đình, tự trồng hành tại nhà bằng chậu hoặc thùng xốp là giải pháp đơn giản, đảm bảo an toàn và tiện lợi quanh năm.

Cách sử dụng hành lá để tốt cho sức khỏe

Dấu hiệu nhận biết hành lá ngậm hóa chất và Cách chọn mua an toàn - Ảnh 7.

Cắt bỏ phần đầu trên, phần rễ bên dưới rồi rửa sạch trong nước. Bảo quản hành lá trong túi nilon và để vào tủ lạnh sẽ giúp cho hành luôn đảm bảo độ tươi ở mức tối đa.

Dấu hiệu nhận biết hành lá ngậm hóa chất và Cách chọn mua an toàn - Ảnh 8.Loại lá là 'thần dược tự nhiên', bảo vệ gan, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, chế biến thành nhiều món ngon

GĐXH - Mặc dù chỉ là một loại cây dại mọc ven đường, nhưng những lợi ích sức khỏe mà nó mang lại đã được khoa học chứng minh và công nhận trong việc hỗ trợ gan, kiểm soát đường huyết và điều trị tiểu đường hiệu quả.

Dấu hiệu nhận biết hành lá ngậm hóa chất và Cách chọn mua an toàn - Ảnh 9.Tại sao người Việt 'ăn nóng' còn người phương Tây chuộng 'lạnh'?

GĐXH - Ẩm thực không chỉ phản ánh khẩu vị, mà còn là “tấm gương” soi chiếu khí hậu, tập quán sống và cả triết lý văn hóa của một dân tộc. Nếu như người Việt Nam và nhiều quốc gia Á Đông có thói quen “ăn nóng, uống nóng”, thì trong văn hóa ẩm thực phương Tây, đặc biệt là châu Âu và Mỹ, salad lạnh lại trở thành món ăn quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày. Sự khác biệt ấy bắt nguồn từ nhiều yếu tố thú vị.

Phương Nghi (t/h)
