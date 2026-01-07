Thực phẩm người ho có đờm nên kiêng ăn
GĐXH - Ho có đờm là một triệu chứng khó chịu, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt. Để điều trị, ngoài việc dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, bạn cũng nên chú ý đến chế độ ăn uống.
Thức ăn chiên rán
Thức ăn chiên rán có chứa nhiều chất béo và dầu mỡ, những chất này sẽ làm tăng tiết dịch nhầy trong cơ thể và gây ra sự tắc nghẽn ở đường hô hấp.
Với những tác hại đó, khi bị ho có đờm bạn nên tránh ăn những thực phẩm chiên rán như khoai tây chiên, bánh quế, bánh rán hay các loại thịt chiên...
Các thực phẩm cay nóng
Các thực phẩm cay nóng sẽ gây kích ứng niêm mạc họng và làm cho bạn ho nhiều hơn. Hơn nữa, những thực phẩm này cũng có thể khiến bạn bị khát nước và mất nước.
Bạn nên kiêng ăn những thực phẩm cay nóng như ớt, tiêu, tỏi, hành tây, gừng hay các loại gia vị cay.
Các loại hạt chứa nhiều dầu
Các loại hạt chứa nhiều dầu làm sinh chất nhầy khiến tình trạng ho có đờm nặng hơn. Do đó, bạn nên kiêng ăn những loại hạt chứa nhiều dầu như lạc, hạt điều, hạnh nhân hay óc chó...
Các món ngọt
Các món ngọt có chứa nhiều đường và calo, có thể làm tăng tiết dịch nhầy và gây ra sự phát triển của các vi khuẩn gây bệnh.
Các món ngọt cũng có thể làm cho bạn bị tăng cân và tiểu đường. Bạn nên kiêng ăn những món ngọt như kẹo, bánh ngọt, socola hay kem.
Đồ ăn có chứa histamin
Histamin là một chất tự nhiên có tác dụng gây viêm và kích thích tuyến nhầy, làm tăng sự tiết nhầy trong đường hô hấp. Nếu ăn đồ có chứa histamin sẽ làm cho nồng độ histamin tăng cao trong cơ thể, có thể gây ra các triệu chứng dị ứng như ngứa, sưng, sổ mũi, ho hoặc ho có đờm.
Do đó, khi bị ho có đờm, bạn nên kiêng ăn những đồ ăn có chứa histamin như hải sản, phô mai, rượu, bia, cá khô, thịt muối hay rau quả ủ chua.
Một số loại hải sản
Một số loại hải sản có thể gây ra dị ứng, làm bạn bị ngạt mũi, ho, khó thở hay phát ban, đặc biệt là ho có đờm. Bạn nên kiêng ăn những loại hải sản có thể gây ho như tôm, cua, sò, ốc hay cá biển.
Thức ăn lạnh, đồ uống lạnh
Thức ăn lạnh, đồ uống lạnh có thể làm co các mạch máu và làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể.
Thức ăn lạnh, đồ uống lạnh cũng có thể làm cho đờm đông đặc và khó loại bỏ. Bạn nên kiêng ăn những thức ăn và đồ uống lạnh như kem, nước đá, sữa chua hay trà sữa để giảm tình trạng ho có đờm.
