Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Thực phẩm người ho có đờm nên kiêng ăn

Thứ tư, 13:36 07/01/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ho có đờm là một triệu chứng khó chịu, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt. Để điều trị, ngoài việc dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, bạn cũng nên chú ý đến chế độ ăn uống.

Thức ăn chiên rán

Thức ăn chiên rán có chứa nhiều chất béo và dầu mỡ, những chất này sẽ làm tăng tiết dịch nhầy trong cơ thể và gây ra sự tắc nghẽn ở đường hô hấp.

Với những tác hại đó, khi bị ho có đờm bạn nên tránh ăn những thực phẩm chiên rán như khoai tây chiên, bánh quế, bánh rán hay các loại thịt chiên...

Các thực phẩm cay nóng

Các thực phẩm cay nóng sẽ gây kích ứng niêm mạc họng và làm cho bạn ho nhiều hơn. Hơn nữa, những thực phẩm này cũng có thể khiến bạn bị khát nước và mất nước.

Thực phẩm người ho có đờm nên kiêng ăn gì? - Ảnh 1.

Các thực phẩm cay nóng sẽ gây kích ứng niêm mạc họng và làm cho bạn ho nhiều hơn.

Bạn nên kiêng ăn những thực phẩm cay nóng như ớt, tiêu, tỏi, hành tây, gừng hay các loại gia vị cay.

Các loại hạt chứa nhiều dầu

Các loại hạt chứa nhiều dầu làm sinh chất nhầy khiến tình trạng ho có đờm nặng hơn. Do đó, bạn nên kiêng ăn những loại hạt chứa nhiều dầu như lạc, hạt điều, hạnh nhân hay óc chó...

Các món ngọt

Các món ngọt có chứa nhiều đường và calo, có thể làm tăng tiết dịch nhầy và gây ra sự phát triển của các vi khuẩn gây bệnh.

Các món ngọt cũng có thể làm cho bạn bị tăng cân và tiểu đường. Bạn nên kiêng ăn những món ngọt như kẹo, bánh ngọt, socola hay kem.

Đồ ăn có chứa histamin

Histamin là một chất tự nhiên có tác dụng gây viêm và kích thích tuyến nhầy, làm tăng sự tiết nhầy trong đường hô hấp. Nếu ăn đồ có chứa histamin sẽ làm cho nồng độ histamin tăng cao trong cơ thể, có thể gây ra các triệu chứng dị ứng như ngứa, sưng, sổ mũi, ho hoặc ho có đờm.

Thực phẩm người ho có đờm nên kiêng ăn gì? - Ảnh 2.

Nếu ăn đồ có chứa histamin sẽ làm cho nồng độ histamin tăng cao trong cơ thể, có thể gây ra các triệu chứng dị ứng như ngứa, sưng, sổ mũi, ho hoặc ho có đờm.

Do đó, khi bị ho có đờm, bạn nên kiêng ăn những đồ ăn có chứa histamin như hải sản, phô mai, rượu, bia, cá khô, thịt muối hay rau quả ủ chua.

Một số loại hải sản

Một số loại hải sản có thể gây ra dị ứng, làm bạn bị ngạt mũi, ho, khó thở hay phát ban, đặc biệt là ho có đờm. Bạn nên kiêng ăn những loại hải sản có thể gây ho như tôm, cua, sò, ốc hay cá biển.

Thức ăn lạnh, đồ uống lạnh

Thức ăn lạnh, đồ uống lạnh có thể làm co các mạch máu và làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể.

Thực phẩm người ho có đờm nên kiêng ăn gì? - Ảnh 3.

Bạn nên kiêng ăn những thức ăn và đồ uống lạnh như kem, nước đá, sữa chua hay trà sữa để giảm tình trạng ho có đờm.

Thức ăn lạnh, đồ uống lạnh cũng có thể làm cho đờm đông đặc và khó loại bỏ. Bạn nên kiêng ăn những thức ăn và đồ uống lạnh như kem, nước đá, sữa chua hay trà sữa để giảm tình trạng ho có đờm.

Thực phẩm người ho có đờm nên kiêng ăn gì? - Ảnh 4.Bị sốt xuất huyết kiêng ăn gì?

GĐXH - Bên cạnh những thực phẩm dễ tiêu hóa, giàu dinh dưỡng, người bệnh sốt xuất huyết còn cần kiêng những loại thực phẩm khó tiêu, ít dinh dưỡng có thể làm ảnh hưởng xấu đến quá trình hồi phục bệnh.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bị sốt xuất huyết kiêng ăn gì?

Bị sốt xuất huyết kiêng ăn gì?

Bị sốt xuất huyết nên ăn gì?

Bị sốt xuất huyết nên ăn gì?

Món ăn vặt không thể thiếu trong ngày Tết Dương lịch

Món ăn vặt không thể thiếu trong ngày Tết Dương lịch

Các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, giàu chất sắt cho trẻ

Các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, giàu chất sắt cho trẻ

Thực phẩm người tiêu chảy không nên ăn

Thực phẩm người tiêu chảy không nên ăn

Cùng chuyên mục

Đừng đợi đến khi cha mẹ ốm đau mới tìm thuốc quý, mâm cơm hàng ngày hãy thêm ngay 2 món "trường thọ" này

Đừng đợi đến khi cha mẹ ốm đau mới tìm thuốc quý, mâm cơm hàng ngày hãy thêm ngay 2 món "trường thọ" này

Ăn - 3 phút trước

Hạnh phúc của đời người đôi khi không nằm ở nhà cao cửa rộng, mà là nhìn thấy cha mẹ về già vẫn minh mẫn, chân tay nhanh nhẹn. Để giữ gìn "tài sản" vô giá ấy, việc bổ sung Selen - nguyên tố được ví như "ngọn lửa sinh mệnh" qua bữa ăn hàng ngày là điều con cái không thể bỏ qua.

Người bị bệnh tim mạch có nên ăn lạc? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

Người bị bệnh tim mạch có nên ăn lạc? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

Ăn - 8 phút trước

GĐXH - The Journal of Nutrition khẳng định: “Lợi ích của lạc đối với sức khỏe tim mạch đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu khoa học uy tín”.

Loại rau chỉ 10 nghìn đồng/bó ở chợ Việt, được thế giới tôn vinh, có khả năng hỗ trợ phòng ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

Loại rau chỉ 10 nghìn đồng/bó ở chợ Việt, được thế giới tôn vinh, có khả năng hỗ trợ phòng ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

Ăn - 9 giờ trước

GĐXH - Đây là thực phẩm giúp tăng sức đề kháng, cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ gan thải độc, phòng chống ung thư và làm đẹp da.

'Con tôm ôm cây lúa' bán 1 triệu đồng/kg nhờ bí quyết này

'Con tôm ôm cây lúa' bán 1 triệu đồng/kg nhờ bí quyết này

Ăn - 9 giờ trước

Từ những trăn trở của người dân, một phụ nữ ở Cà Mau chế biến “con tôm ôm cây lúa” thành đặc sản mới có giá bán 1 triệu đồng/kg

Màng nhôm bọc thực phẩm dùng mặt nào mới đúng?

Màng nhôm bọc thực phẩm dùng mặt nào mới đúng?

Ăn - 1 ngày trước

Màng nhôm bọc thực phẩm có một mặt bóng, một mặt mờ, vậy khi sử dụng nên để mặt nào tiếp xúc với thức ăn?

Khi mua chuối, chỉ cần nói 3 từ này, người bán hàng sẽ nghĩ bạn là chuyên gia và không dám bán lừa

Khi mua chuối, chỉ cần nói 3 từ này, người bán hàng sẽ nghĩ bạn là chuyên gia và không dám bán lừa

Ăn - 1 ngày trước

Chỉ cần bạn bình tĩnh nói "3 từ" này với người bán khi mua chuối, họ lập tức nghĩ bạn là một chuyên gia am hiểu và sẽ không dám lừa bạn nữa.

Loại rau đang vào mùa chợ Việt cực sẵn, giá rẻ mà chế biến được nhiều món tốt cho xương khớp, “hút mỡ tốt” và làm chậm lão hóa

Loại rau đang vào mùa chợ Việt cực sẵn, giá rẻ mà chế biến được nhiều món tốt cho xương khớp, “hút mỡ tốt” và làm chậm lão hóa

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Không chỉ nổi bật bởi màu sắc bắt mắt, loại rau này chế biến được nhiều món ngon tốt cho sức khỏe. Từ hỗ trợ xương khớp, kiểm soát cân nặng đến làm chậm lão hóa… đang được bán cực sẵn ở chợ Việt.

Hôm nay, dù bận đến đâu, đừng quên ăn món canh này: Dễ nấu mà ngon lại giàu dinh dưỡng và giúp chống lạnh

Hôm nay, dù bận đến đâu, đừng quên ăn món canh này: Dễ nấu mà ngon lại giàu dinh dưỡng và giúp chống lạnh

Ăn - 1 ngày trước

Món canh này vô cùng mềm, thơm ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng. Một bát canh sẽ khiến bạn cảm thấy hoàn toàn dễ chịu.

Món ngon mà Phương Mỹ Chi phải mua bằng được

Món ngon mà Phương Mỹ Chi phải mua bằng được

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Đây là món ngon mà Phương Mỹ Chi được Chi Pu giới thiệu nên mua ăn thử.

Ăn mắm tôm xả xui dịp cuối năm và cách pha mắm tôm nhẹ mùi, đặc biệt thơm ngon

Ăn mắm tôm xả xui dịp cuối năm và cách pha mắm tôm nhẹ mùi, đặc biệt thơm ngon

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Cuối năm nhiều người tự cho phép mình ăn các món có mắm tôm vừa để xả xui, vừa đã miệng. Bình thường mắm tôm bị e dè bởi mùi nồng dễ sợ, nhưng pha theo cách này vừa được khoái khẩu, vừa không sợ mùi.

Xem nhiều

Loại rau mùa đông gặp ở ngoài chợ đừng bỏ qua vì giàu canxi, tốt cho xương khớp, hỗ trợ giấc ngủ, ít phun thuốc

Loại rau mùa đông gặp ở ngoài chợ đừng bỏ qua vì giàu canxi, tốt cho xương khớp, hỗ trợ giấc ngủ, ít phun thuốc

Ăn

GĐXH - Đây là loại rau rất phổ biến trong mùa đông. Rau giàu canxi, ăn tốt cho xương khớp, hỗ trợ giấc ngủ rất tốt. Loại rau này rất lành khi ăn lá, hầu như không bị phun thuốc trừ sâu.

Ra chợ thấy củ này đừng bỏ qua vì người Nhật gọi là “củ trường sinh”, người bị tăng đường huyết ăn càng tốt

Ra chợ thấy củ này đừng bỏ qua vì người Nhật gọi là “củ trường sinh”, người bị tăng đường huyết ăn càng tốt

Ăn
Loại cá chứa nhiều omega-3 hơn cá hồi, hỗ trợ hạ đường huyết, có chất phòng ung thư: Người Nhật cực thích, có sẵn ở Việt Nam

Loại cá chứa nhiều omega-3 hơn cá hồi, hỗ trợ hạ đường huyết, có chất phòng ung thư: Người Nhật cực thích, có sẵn ở Việt Nam

Ăn
Món ngon mà Phương Mỹ Chi phải mua bằng được

Món ngon mà Phương Mỹ Chi phải mua bằng được

Ăn
Ăn mắm tôm xả xui dịp cuối năm và cách pha mắm tôm nhẹ mùi, đặc biệt thơm ngon

Ăn mắm tôm xả xui dịp cuối năm và cách pha mắm tôm nhẹ mùi, đặc biệt thơm ngon

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top