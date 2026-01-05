Món ngon mà Phương Mỹ Chi phải mua bằng được

Đáng chú ý, có một món ăn khiến giọng ca Ếch Ngồi Đáy Giếng nhất định phải mua bằng được. Món ăn này được chính Chi Pu nhiệt tình giới thiệu là ngon và nhất định nên thử khi đến Hong Kong. Đó chính là bánh trứng, món ăn đường phố trứ danh. Khi vừa thưởng thức miếng đầu tiên, Phương Mỹ Chi không giấu được sự thích thú. Cô nhận xét bánh rất ngon, có vị béo vừa phải nhưng không hề gây ngán, phần vỏ bên ngoài tỏa mùi thơm hấp dẫn ngay khi cắn nhẹ. Sau khi thưởng thức món bánh này, nữ ca sĩ kết luận chắc nịch: "Quá là ngon luôn!".