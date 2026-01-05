Món ngon mà Phương Mỹ Chi phải mua bằng được
GĐXH - Đây là món ngon mà Phương Mỹ Chi được Chi Pu giới thiệu nên mua ăn thử.
Ăn mắm tôm xả xui dịp cuối năm và cách pha mắm tôm nhẹ mùi, đặc biệt thơm ngonĂn - 4 giờ trước
GĐXH - Cuối năm nhiều người tự cho phép mình ăn các món có mắm tôm vừa để xả xui, vừa đã miệng. Bình thường mắm tôm bị e dè bởi mùi nồng dễ sợ, nhưng pha theo cách này vừa được khoái khẩu, vừa không sợ mùi.
Vị ngon của mắm tôm và cách khử mùi sau ăn hoặc lỡ bị dính mắm tômĂn - 7 giờ trước
GĐXH - Cuối năm nhiều người không ngại ngần ăn các món có mắm tôm - trong đó có Chả cá Lã Vọng. Vị mắm tôm có mặt trong nhiều món ngon, là một phần trong văn hóa ẩm thực Hà Nội. Nhiều người tiếp cận với tâm thế cởi mở, nhưng ăn xong hoặc lỡ dính chút mắm tôm thì xử lý sao cho tốt?
Thứ hoa tưởng vô dụng, không ngờ là món ăn lạ thơm ngon, bất ngờ gây sốtĂn - 7 giờ trước
Là loài hoa ai cũng tưởng vô dụng, nhưng hóa ra vừa thơm vừa ngon. Những món ăn được chế biến từ hoa này cũng bất ngờ xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, khiến nhiều người tò mò.
Món ăn gắn mác 'nhà giàu' ở Quảng Ninh, nhất định phải thử lấy một lần!Ăn - 19 giờ trước
GĐXH - Sá sùng Quan Lạn được xem là loại hảo hạng nhờ vị ngọt đậm đà, có giá 600 - 700 nghìn đồng mỗi lạng.
Loại cá chứa nhiều omega-3 hơn cá hồi, hỗ trợ hạ đường huyết, có chất phòng ung thư: Người Nhật cực thích, có sẵn ở Việt NamĂn - 21 giờ trước
GĐXH - Axit béo omega-3 trong loại cá này cũng giúp ngăn ngừa ung thư vú, ung thư thận và ung thư ruột hiệu quả.
Cách ăn chả cá Lã Vọng ngon nhất nhưng nhiều người không biếtĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Nghệ thuật chế biến và cách ăn chả cá Lã Vọng thế nào để ngon nhất - không phải ai cũng biết. Và loài cá tiến vua Anh Vũ xưa giờ hiếm hoi thì gia đình họ Đoàn dùng cá gì thay thế?
Các món canh tuyệt vời cho ngày đầu năm mới 2026: Món nào cũng ngon miệng, ấm áp và bổ dưỡngĂn - 1 ngày trước
7 món canh này với những công dụng bổ dưỡng khác nhau, bạn có thể lựa chọn chuẩn bị chúng theo sở thích và nhu cầu của gia đình mình.
5 lỗi thường gặp khi ăn Chả cá Lã VọngĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Chả cá Lã Vọng không khó ăn, nhưng rất dễ… ăn sai cách. Và chỉ cần sai một chút, món ăn trứ danh - di sản ẩm thực văn hóa của Hà Nội lập tức mất đi phần tinh túy nhất.
Chả cá ngon thế, lành thế tại sao ít có mặt trong mâm cỗ Tết?Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Món chả cá ngon lành, nhưng ít nhà bày lên trong mâm cỗ Tết truyền thống. Những ngày Tết muốn đổi món ăn chả cá Lã Vọng - Di sản văn hóa ẩm thực truyền thống vừa được tôn vinh thì làm cách nào?
6 nhóm thực phẩm nên chần trước khi nấuĂn - 1 ngày trước
Các loại rau chứa hàm lượng axit oxalic cao như rau muống, rau dền nên được chần sôi trước khi nấu để hạn chế kháng dinh dưỡng.
Loại rau mùa đông gặp ở ngoài chợ đừng bỏ qua vì giàu canxi, tốt cho xương khớp, hỗ trợ giấc ngủ, ít phun thuốcĂn
GĐXH - Đây là loại rau rất phổ biến trong mùa đông. Rau giàu canxi, ăn tốt cho xương khớp, hỗ trợ giấc ngủ rất tốt. Loại rau này rất lành khi ăn lá, hầu như không bị phun thuốc trừ sâu.