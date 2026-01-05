Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Món ngon mà Phương Mỹ Chi phải mua bằng được

Thứ hai, 14:00 05/01/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đây là món ngon mà Phương Mỹ Chi được Chi Pu giới thiệu nên mua ăn thử.

Món ngon Phương Mỹ Chi không thể bỏ qua khi đến Hong Kong - Ảnh 1.

Vài tháng trước, Phương Mỹ Chi có chuyến đi Hong Kong (Trung Quốc) kết hợp công việc và trải nghiệm văn hóa, khám phá ẩm thực địa phương. Trên mạng xã hội, Phương Mỹ Chi chia sẻ đã tranh thủ “ăn sập” nhiều món đặc trưng của xứ Cảng Thơm.

Món ngon Phương Mỹ Chi không thể bỏ qua khi đến Hong Kong - Ảnh 2.

Đáng chú ý, có một món ăn khiến giọng ca Ếch Ngồi Đáy Giếng nhất định phải mua bằng được. Món ăn này được chính Chi Pu nhiệt tình giới thiệu là ngon và nhất định nên thử khi đến Hong Kong. Đó chính là bánh trứng, món ăn đường phố trứ danh. Khi vừa thưởng thức miếng đầu tiên, Phương Mỹ Chi không giấu được sự thích thú. Cô nhận xét bánh rất ngon, có vị béo vừa phải nhưng không hề gây ngán, phần vỏ bên ngoài tỏa mùi thơm hấp dẫn ngay khi cắn nhẹ. Sau khi thưởng thức món bánh này, nữ ca sĩ kết luận chắc nịch: "Quá là ngon luôn!".

Món ngon Phương Mỹ Chi không thể bỏ qua khi đến Hong Kong - Ảnh 3.

Điểm làm nên sức hút của bánh trứng nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa lớp vỏ và phần nhân. Vỏ bánh thường được làm từ bột mì, bơ và trứng, nướng lên giòn xốp hoặc mềm mịn tùy phong cách của từng tiệm. Khi cầm trên tay, lớp vỏ vàng ươm, mỏng nhẹ nhưng đủ chắc để giữ trọn phần nhân bên trong. Nhân bánh là hỗn hợp trứng, sữa và đường, được đánh đều và nướng ở nhiệt độ chuẩn để tạo nên kết cấu mịn màng, tan nhẹ nơi đầu lưỡi.

Món ngon Phương Mỹ Chi không thể bỏ qua khi đến Hong Kong - Ảnh 4.

Có mặt trên hầu hết các cẩm nang du lịch Hồng Kông, chiếc bánh trứng hấp dẫn là một trong những tinh hoa ẩm thực của người dân Hồng Kông. Món bánh này đặc biệt phổ biến và rất được người dân Hồng Kông ưa chuộng.

Món ngon Phương Mỹ Chi không thể bỏ qua khi đến Hong Kong - Ảnh 5.

Người Hồng Kông thường dùng bánh trứng vào buổi sáng hoặc chiều, chiếc bánh ngọt béo ngậy thường được thưởng thức cùng với tách trà nóng, sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo và là một trong những trải nghiệm thú vị bạn nên thử cảm nhận.

Món ngon Phương Mỹ Chi không thể bỏ qua khi đến Hong Kong - Ảnh 6.

Một chiếc bánh trứng còn nóng sẽ có vỏ bánh giòn tan, thơm lừng mùi bơ, phần nhân bánh mềm mịn, có mùi thơm đặc trưng nhưng không hề tanh mùi trứng.

Món ngon Phương Mỹ Chi không thể bỏ qua khi đến Hong Kong - Ảnh 7.

Có hai loại bánh trứng được phân biệt qua lớp vỏ bên ngoài: một là loại bánh có vỏ giòn như kiểu bánh quy, và loại thứ hai là bánh trứng vỏ ngàn lớp. Trong đó loại thứ hai được yêu thích hơn và không gây ngấy, loại này có lớp vỏ xốp, được cán thành nhiều lớp, tuy có cách làm công phu hơn nhưng kiểu bánh trứng nhiều lớp vỏ giòn tan, mang lại cảm giác thú vị và ngon miệng hơn cho thực khách.

Món ngon Phương Mỹ Chi không thể bỏ qua khi đến Hong Kong - Ảnh 8.

Bánh trứng được bày bán tại nhiều cửa hàng, tiệm bánh trên khắp các đường phố Hồng Kông và luôn thu hút ánh nhìn của du khách nước ngoài bởi sự hấp dẫn từ lớp vỏ giòn tan bên ngoài đến lớp trứng mềm vàng ươm thật khiêu khích.

Món ngon Phương Mỹ Chi không thể bỏ qua khi đến Hong Kong - Ảnh 9.Loại cá chứa nhiều omega-3 hơn cá hồi, hỗ trợ hạ đường huyết, có chất phòng ung thư: Người Nhật cực thích, có sẵn ở Việt Nam

GĐXH - Axit béo omega-3 trong loại cá này cũng giúp ngăn ngừa ung thư vú, ung thư thận và ung thư ruột hiệu quả.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Món ăn gắn mác 'nhà giàu' ở Quảng Ninh, nhất định phải thử lấy một lần!

Món ăn gắn mác 'nhà giàu' ở Quảng Ninh, nhất định phải thử lấy một lần!

5 lỗi thường gặp khi ăn Chả cá Lã Vọng

5 lỗi thường gặp khi ăn Chả cá Lã Vọng

Chả cá ngon thế, lành thế tại sao ít có mặt trong mâm cỗ Tết?

Chả cá ngon thế, lành thế tại sao ít có mặt trong mâm cỗ Tết?

Người phụ nữ 66 tuổi ăn loại quả này ba lần một ngày, 3 tháng sau đi khám, bác sĩ bất ngờ khi xem kết quả

Người phụ nữ 66 tuổi ăn loại quả này ba lần một ngày, 3 tháng sau đi khám, bác sĩ bất ngờ khi xem kết quả

Các món canh tuyệt vời cho ngày đầu năm mới 2026: Món nào cũng ngon miệng, ấm áp và bổ dưỡng

Các món canh tuyệt vời cho ngày đầu năm mới 2026: Món nào cũng ngon miệng, ấm áp và bổ dưỡng

Cùng chuyên mục

Ăn mắm tôm xả xui dịp cuối năm và cách pha mắm tôm nhẹ mùi, đặc biệt thơm ngon

Ăn mắm tôm xả xui dịp cuối năm và cách pha mắm tôm nhẹ mùi, đặc biệt thơm ngon

Ăn - 4 giờ trước

GĐXH - Cuối năm nhiều người tự cho phép mình ăn các món có mắm tôm vừa để xả xui, vừa đã miệng. Bình thường mắm tôm bị e dè bởi mùi nồng dễ sợ, nhưng pha theo cách này vừa được khoái khẩu, vừa không sợ mùi.

Vị ngon của mắm tôm và cách khử mùi sau ăn hoặc lỡ bị dính mắm tôm

Vị ngon của mắm tôm và cách khử mùi sau ăn hoặc lỡ bị dính mắm tôm

Ăn - 7 giờ trước

GĐXH - Cuối năm nhiều người không ngại ngần ăn các món có mắm tôm - trong đó có Chả cá Lã Vọng. Vị mắm tôm có mặt trong nhiều món ngon, là một phần trong văn hóa ẩm thực Hà Nội. Nhiều người tiếp cận với tâm thế cởi mở, nhưng ăn xong hoặc lỡ dính chút mắm tôm thì xử lý sao cho tốt?

Thứ hoa tưởng vô dụng, không ngờ là món ăn lạ thơm ngon, bất ngờ gây sốt

Thứ hoa tưởng vô dụng, không ngờ là món ăn lạ thơm ngon, bất ngờ gây sốt

Ăn - 7 giờ trước

Là loài hoa ai cũng tưởng vô dụng, nhưng hóa ra vừa thơm vừa ngon. Những món ăn được chế biến từ hoa này cũng bất ngờ xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, khiến nhiều người tò mò.

Món ăn gắn mác 'nhà giàu' ở Quảng Ninh, nhất định phải thử lấy một lần!

Món ăn gắn mác 'nhà giàu' ở Quảng Ninh, nhất định phải thử lấy một lần!

Ăn - 19 giờ trước

GĐXH - Sá sùng Quan Lạn được xem là loại hảo hạng nhờ vị ngọt đậm đà, có giá 600 - 700 nghìn đồng mỗi lạng.

Loại cá chứa nhiều omega-3 hơn cá hồi, hỗ trợ hạ đường huyết, có chất phòng ung thư: Người Nhật cực thích, có sẵn ở Việt Nam

Loại cá chứa nhiều omega-3 hơn cá hồi, hỗ trợ hạ đường huyết, có chất phòng ung thư: Người Nhật cực thích, có sẵn ở Việt Nam

Ăn - 21 giờ trước

GĐXH - Axit béo omega-3 trong loại cá này cũng giúp ngăn ngừa ung thư vú, ung thư thận và ung thư ruột hiệu quả.

Cách ăn chả cá Lã Vọng ngon nhất nhưng nhiều người không biết

Cách ăn chả cá Lã Vọng ngon nhất nhưng nhiều người không biết

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Nghệ thuật chế biến và cách ăn chả cá Lã Vọng thế nào để ngon nhất - không phải ai cũng biết. Và loài cá tiến vua Anh Vũ xưa giờ hiếm hoi thì gia đình họ Đoàn dùng cá gì thay thế?

Các món canh tuyệt vời cho ngày đầu năm mới 2026: Món nào cũng ngon miệng, ấm áp và bổ dưỡng

Các món canh tuyệt vời cho ngày đầu năm mới 2026: Món nào cũng ngon miệng, ấm áp và bổ dưỡng

Ăn - 1 ngày trước

7 món canh này với những công dụng bổ dưỡng khác nhau, bạn có thể lựa chọn chuẩn bị chúng theo sở thích và nhu cầu của gia đình mình.

5 lỗi thường gặp khi ăn Chả cá Lã Vọng

5 lỗi thường gặp khi ăn Chả cá Lã Vọng

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Chả cá Lã Vọng không khó ăn, nhưng rất dễ… ăn sai cách. Và chỉ cần sai một chút, món ăn trứ danh - di sản ẩm thực văn hóa của Hà Nội lập tức mất đi phần tinh túy nhất.

Chả cá ngon thế, lành thế tại sao ít có mặt trong mâm cỗ Tết?

Chả cá ngon thế, lành thế tại sao ít có mặt trong mâm cỗ Tết?

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Món chả cá ngon lành, nhưng ít nhà bày lên trong mâm cỗ Tết truyền thống. Những ngày Tết muốn đổi món ăn chả cá Lã Vọng - Di sản văn hóa ẩm thực truyền thống vừa được tôn vinh thì làm cách nào?

6 nhóm thực phẩm nên chần trước khi nấu

6 nhóm thực phẩm nên chần trước khi nấu

Ăn - 1 ngày trước

Các loại rau chứa hàm lượng axit oxalic cao như rau muống, rau dền nên được chần sôi trước khi nấu để hạn chế kháng dinh dưỡng.

Xem nhiều

Loại rau mùa đông gặp ở ngoài chợ đừng bỏ qua vì giàu canxi, tốt cho xương khớp, hỗ trợ giấc ngủ, ít phun thuốc

Loại rau mùa đông gặp ở ngoài chợ đừng bỏ qua vì giàu canxi, tốt cho xương khớp, hỗ trợ giấc ngủ, ít phun thuốc

Ăn

GĐXH - Đây là loại rau rất phổ biến trong mùa đông. Rau giàu canxi, ăn tốt cho xương khớp, hỗ trợ giấc ngủ rất tốt. Loại rau này rất lành khi ăn lá, hầu như không bị phun thuốc trừ sâu.

Ra chợ thấy củ này đừng bỏ qua vì người Nhật gọi là “củ trường sinh”, người bị tăng đường huyết ăn càng tốt

Ra chợ thấy củ này đừng bỏ qua vì người Nhật gọi là “củ trường sinh”, người bị tăng đường huyết ăn càng tốt

Ăn
Cách làm món ngon bổ trợ thận từ chân giò siêu ngon, hấp dẫn và dễ làm tại nhà

Cách làm món ngon bổ trợ thận từ chân giò siêu ngon, hấp dẫn và dễ làm tại nhà

Ăn
Tiết lộ món ăn đặc biệt trên bàn tiệc của vợ chồng MC Mai Ngọc dịp kỷ niệm một năm cưới

Tiết lộ món ăn đặc biệt trên bàn tiệc của vợ chồng MC Mai Ngọc dịp kỷ niệm một năm cưới

Ẩm thực 360
3 loại rau dưỡng phổi, dễ nấu lại ngon miệng: Ăn nhiều hơn vào mùa đông vì đúng mùa, tươi sạch và giàu dinh dưỡng

3 loại rau dưỡng phổi, dễ nấu lại ngon miệng: Ăn nhiều hơn vào mùa đông vì đúng mùa, tươi sạch và giàu dinh dưỡng

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top