Người bị bệnh tim mạch có nên ăn lạc? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

Thứ tư, 16:19 07/01/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - The Journal of Nutrition khẳng định: “Lợi ích của lạc đối với sức khỏe tim mạch đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu khoa học uy tín”.

Lạc có thực sự tốt cho sức khỏe tim mạch?

Trái với suy nghĩ rằng lạc không tốt hoặc không liên quan đến sức khỏe tim mạch, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khi sử dụng đúng cách, lạc lại mang đến nhiều lợi ích đáng kể. Lạc chứa lượng lớn chất béo đơn và đa không bão hòa giúp giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt. The Journal of Nutrition khẳng định: “Lợi ích của lạc đối với sức khỏe tim mạch đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu khoa học uy tín”.

Người bị bệnh tim mạch có nên ăn lạc để bảo vệ sức khỏe tim mạch không? - Ảnh 1.

Ngoài ra, lạc còn chứa arginine - amino acid, hỗ trợ duy trì chức năng mạch máu và tăng cường lưu thông máu. Hàm lượng chất chống oxy hóa trong lạc cũng giúp giảm viêm và stress oxy hóa, từ đó góp phần giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh lý tim mạch khác.

Người bị bệnh tim mạch có nên ăn lạc để bảo vệ sức khỏe tim mạch không? - Ảnh 2.

Nhiều người coi lạc chỉ là món ăn vặt, nhưng thực tế, đây là nguồn cung cấp năng lượng dồi dào với hàm lượng protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất phong phú. Vitamin E và B3 trong lạc đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất và chống oxy hóa. Magiê, phốt pho giúp tăng cường sức khỏe xương và cung cấp năng lượng cho cơ thể. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thậm chí khuyến nghị sử dụng lạc trong các chương trình phòng chống suy dinh dưỡng tại những khu vực khó khăn.

Gợi ý 5 món ăn từ lạc, giòn - ngon - rẻ 

Lạc rang muối

Người bị bệnh tim mạch có nên ăn lạc để bảo vệ sức khỏe tim mạch không? - Ảnh 3.

Rang cho đến khi lạc có màu cánh gián, giòn ngon là đã chín rồi. Lúc này tắt bếp, nhưng không cho lạc ra ngay, hãy thêm 1 thìa rượu trắng vào, đảo đều thêm 2 phút để lạc không bị cháy do chảo vẫn còn nóng. Sau 2 phút, rượu cũng đã bốc hơi hoàn toàn, cho lạc ra đĩa. Việc thêm rượu có thể giúp lạc ngăn chặn sự xâm nhập của các vi khuẩn, khiến nó giòn và để được lâu và thơm hơn. Lúc này, rắc chút muối tinh hoặc bột canh lên lạc, trộn đều. Các hạt muối tinh hoặc bột canh sẽ bám đều vào lạc rất đậm đà, hấp dẫn. Khi lạc nguội hoàn toàn, cất lạc vào lọ thủy tinh rồi dùng dần.

Lạc xào củ sen

Người bị bệnh tim mạch có nên ăn lạc để bảo vệ sức khỏe tim mạch không? - Ảnh 4.

Lạc luộc chín. Khi luộc cho hoa hồi, lá nguyệt quế, quế, cam thảo, một chút muối vào. Luộc khoảng 15 đến 20 phút, tùy theo loại lạc to nhỏ. Xem lạc chín chưa, quan sát lớp lụa nâu hơi nhăn lại là được. Vớt lạc đã nấu chín ra và để sang một bên để nguội để dùng sau. Bỏ lá cần tây, rửa sạch phần thân và cắt thành từng khúc nhỏ.Gọt vỏ củ sen, sau đó cắt khối vuông, ngâm củ sen vào nước ngay, đổ nửa thìa dấm trắng xuống, cách này có thể giúp củ sen không bị thâm đen. Sau khi chảo nóng, đổ dầu vào, khi dầu nóng 70% thì cho tỏi băm vào phi thơm rồi trút củ sen vào xào nhanh tay.Xào củ sen cho đến khi mềm thì đổ cần tây vào xào cho đến khi cần tây chuyển sang màu xanh lục bảo. Cuối cùng đổ lạc vào xào đều tay cho đến khi các nguyên liệu chín đều thì nêm dầu hào và chút muối cho vừa ăn rồi bày ra đĩa. Món củ sen xào lạc này vừa mát vừa bổ, không ngán!

Gà rim lạc

Người bị bệnh tim mạch có nên ăn lạc để bảo vệ sức khỏe tim mạch không? - Ảnh 5.

Đùi gà rửa sạch, bỏ da, lọc xương, thái thành các miếng vuông cỡ to hơn đầu ngon tay cái. Trộn các nguyên liệu làm nước sốt trong 1 bát. Hành baro chỉ lấy phần thân trắng, thái chéoCho thịt vào một bát lớn rồi cho các gia vị tẩm ướp vào, trộn đều. Đun nóng dầu ăn trong chảo, cho thịt gà vào đảo nhanh từ 3 đến 5 giây cho đến khi phần tinh bột bám ở gà keo lại, chiên cho thịt gà chuyển sang màu vàng sém. Cho thịt gà ra các cạnh chảo, để trống ở giữa, thêm tiêu và ớt khô, chiên cho đến khi thơm. Sau đó cho tỏi, gừng, và 1/2 chỗ hành lá vào, xong đó đảo đều tất cả. Thêm chỗ hành còn lại vào, đổ nước sốt (khuấy lại nước sốt trước khi đổ vào). Cuối cùng, cho lạc rang vào, đảo đều một lúc rồi cho gà rim lạc ra đĩa rồi ăn nóng với cơm trắng. Gà rim lạc đậm đà, lạ miệng thơm ngon lại bùi bùi.

Lạc rang xóc muối ớt tỏi

Người bị bệnh tim mạch có nên ăn lạc để bảo vệ sức khỏe tim mạch không? - Ảnh 6.

Muối ớt và tỏi phi xay nhỏ rồi trộn chung vào 1 cái chén. Lạc cho vào chảo rang với lửa hơi thấp, cứ nhẹ nhàng đảo cho đậu vàng đều giòn thơm. Cho dầu vào đảo đều, rang thêm 3-4 phút thì cho hết chén muối ớt - tỏi vào xóc đều là tắt bếp. Chờ lạc rang xóc muối ớt tỏi nguội hoàn toàn thì hãy cho vào hũ đậy nắp kín, bảo quản nơi thoáng mát để ăn dần.

Lạc xào sa tế

Người bị bệnh tim mạch có nên ăn lạc để bảo vệ sức khỏe tim mạch không? - Ảnh 7.

Bắc chảo sâu lòng lên bếp để chảo có độ nóng sau đó cho lạc đã xát vỏ vào rang. Trong quá trình rang lạc, đảo đều tay và để lửa mức vừa phải để lạc được chín vàng đều. Nếu không có lạc xát vỏ thì rang xong xát vỏ cũng được. Pha sốt sa tế ớt cay: Như số lượng đã chuẩn bị, cho sa tế, tương ớt, bột nêm, đường, dầu ăn vào một bát và khuấy cho hỗn hợp được hòa quyện đều cùng nhau. Tiếp theo, cho hỗn hợp sa tế cay vào chảo lạc đã rang chín. Đảo thật nhanh và đều tay (với nhiệt độ lửa nhỏ nhất) đến khi hỗn hợp sệt và bám đều từng hạt lạc.Ớt và hành thái nhỏ. Khi lạc bám đủ sa tế cay thì bắt đầu cho ớt, hành vào và đảo thêm 2-3 phút là được.

Loại rau chỉ 10 nghìn đồng/bó ở chợ Việt, được thế giới tôn vinh, có khả năng hỗ trợ phòng ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

GĐXH - Đây là thực phẩm giúp tăng sức đề kháng, cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ gan thải độc, phòng chống ung thư và làm đẹp da.

Món ngon mà Phương Mỹ Chi phải mua bằng được

GĐXH - Đây là món ngon mà Phương Mỹ Chi được Chi Pu giới thiệu nên mua ăn thử.

