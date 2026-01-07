Người bị bệnh tim mạch có nên ăn lạc? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ
GĐXH - The Journal of Nutrition khẳng định: “Lợi ích của lạc đối với sức khỏe tim mạch đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu khoa học uy tín”.
Lạc có thực sự tốt cho sức khỏe tim mạch?
Trái với suy nghĩ rằng lạc không tốt hoặc không liên quan đến sức khỏe tim mạch, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khi sử dụng đúng cách, lạc lại mang đến nhiều lợi ích đáng kể. Lạc chứa lượng lớn chất béo đơn và đa không bão hòa giúp giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt. The Journal of Nutrition khẳng định: “Lợi ích của lạc đối với sức khỏe tim mạch đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu khoa học uy tín”.
Gợi ý 5 món ăn từ lạc, giòn - ngon - rẻ
Lạc rang muối
Lạc xào củ sen
Gà rim lạc
Lạc rang xóc muối ớt tỏi
Lạc xào sa tế
Thực phẩm người ho có đờm nên kiêng ănĂn - 2 giờ trước
GĐXH - Ho có đờm là một triệu chứng khó chịu, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt. Để điều trị, ngoài việc dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, bạn cũng nên chú ý đến chế độ ăn uống.
Loại rau chỉ 10 nghìn đồng/bó ở chợ Việt, được thế giới tôn vinh, có khả năng hỗ trợ phòng ung thư, chế biến thành nhiều món ngonĂn - 9 giờ trước
GĐXH - Đây là thực phẩm giúp tăng sức đề kháng, cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ gan thải độc, phòng chống ung thư và làm đẹp da.
'Con tôm ôm cây lúa' bán 1 triệu đồng/kg nhờ bí quyết nàyĂn - 9 giờ trước
Từ những trăn trở của người dân, một phụ nữ ở Cà Mau chế biến “con tôm ôm cây lúa” thành đặc sản mới có giá bán 1 triệu đồng/kg
Màng nhôm bọc thực phẩm dùng mặt nào mới đúng?Ăn - 1 ngày trước
Màng nhôm bọc thực phẩm có một mặt bóng, một mặt mờ, vậy khi sử dụng nên để mặt nào tiếp xúc với thức ăn?
Khi mua chuối, chỉ cần nói 3 từ này, người bán hàng sẽ nghĩ bạn là chuyên gia và không dám bán lừaĂn - 1 ngày trước
Chỉ cần bạn bình tĩnh nói "3 từ" này với người bán khi mua chuối, họ lập tức nghĩ bạn là một chuyên gia am hiểu và sẽ không dám lừa bạn nữa.
Loại rau đang vào mùa chợ Việt cực sẵn, giá rẻ mà chế biến được nhiều món tốt cho xương khớp, “hút mỡ tốt” và làm chậm lão hóaĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Không chỉ nổi bật bởi màu sắc bắt mắt, loại rau này chế biến được nhiều món ngon tốt cho sức khỏe. Từ hỗ trợ xương khớp, kiểm soát cân nặng đến làm chậm lão hóa… đang được bán cực sẵn ở chợ Việt.
Hôm nay, dù bận đến đâu, đừng quên ăn món canh này: Dễ nấu mà ngon lại giàu dinh dưỡng và giúp chống lạnhĂn - 1 ngày trước
Món canh này vô cùng mềm, thơm ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng. Một bát canh sẽ khiến bạn cảm thấy hoàn toàn dễ chịu.
Món ngon mà Phương Mỹ Chi phải mua bằng đượcĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Đây là món ngon mà Phương Mỹ Chi được Chi Pu giới thiệu nên mua ăn thử.
Ăn mắm tôm xả xui dịp cuối năm và cách pha mắm tôm nhẹ mùi, đặc biệt thơm ngonĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Cuối năm nhiều người tự cho phép mình ăn các món có mắm tôm vừa để xả xui, vừa đã miệng. Bình thường mắm tôm bị e dè bởi mùi nồng dễ sợ, nhưng pha theo cách này vừa được khoái khẩu, vừa không sợ mùi.
Vị ngon của mắm tôm và cách khử mùi sau ăn hoặc lỡ bị dính mắm tômĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Cuối năm nhiều người không ngại ngần ăn các món có mắm tôm - trong đó có Chả cá Lã Vọng. Vị mắm tôm có mặt trong nhiều món ngon, là một phần trong văn hóa ẩm thực Hà Nội. Nhiều người tiếp cận với tâm thế cởi mở, nhưng ăn xong hoặc lỡ dính chút mắm tôm thì xử lý sao cho tốt?
Loại rau mùa đông gặp ở ngoài chợ đừng bỏ qua vì giàu canxi, tốt cho xương khớp, hỗ trợ giấc ngủ, ít phun thuốcĂn
GĐXH - Đây là loại rau rất phổ biến trong mùa đông. Rau giàu canxi, ăn tốt cho xương khớp, hỗ trợ giấc ngủ rất tốt. Loại rau này rất lành khi ăn lá, hầu như không bị phun thuốc trừ sâu.