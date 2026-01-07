Người bị bệnh tim mạch có nên ăn lạc? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

Lạc luộc chín. Khi luộc cho hoa hồi, lá nguyệt quế, quế, cam thảo, một chút muối vào. Luộc khoảng 15 đến 20 phút, tùy theo loại lạc to nhỏ. Xem lạc chín chưa, quan sát lớp lụa nâu hơi nhăn lại là được. Vớt lạc đã nấu chín ra và để sang một bên để nguội để dùng sau. Bỏ lá cần tây, rửa sạch phần thân và cắt thành từng khúc nhỏ.Gọt vỏ củ sen, sau đó cắt khối vuông, ngâm củ sen vào nước ngay, đổ nửa thìa dấm trắng xuống, cách này có thể giúp củ sen không bị thâm đen. Sau khi chảo nóng, đổ dầu vào, khi dầu nóng 70% thì cho tỏi băm vào phi thơm rồi trút củ sen vào xào nhanh tay.Xào củ sen cho đến khi mềm thì đổ cần tây vào xào cho đến khi cần tây chuyển sang màu xanh lục bảo. Cuối cùng đổ lạc vào xào đều tay cho đến khi các nguyên liệu chín đều thì nêm dầu hào và chút muối cho vừa ăn rồi bày ra đĩa. Món củ sen xào lạc này vừa mát vừa bổ, không ngán!