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7 món đồ gia dụng tuyệt đối không nên mua vì ham rẻ

Chủ nhật, 16:00 05/07/2026 | Mẹo vặt
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - Mua sắm đồ gia dụng là việc diễn ra thường xuyên trong mỗi gia đình. Với sự phát triển của các sàn thương mại điện tử, người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn với mức giá rất hấp dẫn. Tuy nhiên, không phải món đồ nào giá rẻ cũng mang lại lợi ích lâu dài.

Nhiều vật dụng trong nhà được sử dụng hằng ngày, tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm hoặc ảnh hưởng đến sự tiện nghi của không gian sống. Nếu chất lượng không đảm bảo, người dùng có thể phải thay mới liên tục, thậm chí phát sinh thêm nhiều phiền toái trong quá trình sử dụng.

Dưới đây là những món đồ gia dụng mà nhiều người sau khi trải nghiệm đều cho rằng không nên lựa chọn chỉ vì mức giá quá thấp.

Móc dán tường giá rẻ

Móc dán là vật dụng quen thuộc trong phòng tắm, nhà bếp hay phòng ngủ. Tuy nhiên, các loại móc có giá quá rẻ thường sử dụng lớp keo bám dính kém chất lượng.

7 Món đồ gia dụng không nên mua vì ham rẻ trong năm 2026 - Ảnh 1.

Trong thời gian đầu, móc có thể bám khá chắc nhưng sau một thời gian sử dụng dễ bong tróc, đặc biệt trong môi trường ẩm ướt. Không ít trường hợp khi tháo bỏ còn để lại vết keo khó làm sạch hoặc ảnh hưởng đến bề mặt tường.

Nếu cần treo các vật dụng có trọng lượng tương đối lớn, người dùng nên chọn sản phẩm có thương hiệu rõ ràng và được thiết kế phù hợp với tải trọng sử dụng.

Miếng rửa bát chất lượng thấp

Miếng rửa bát là vật dụng tiếp xúc trực tiếp với bát đĩa, xoong nồi mỗi ngày nhưng thường ít được chú ý khi mua sắm.

7 Món đồ gia dụng không nên mua vì ham rẻ trong năm 2026 - Ảnh 2.

Các sản phẩm quá rẻ thường nhanh xẹp, dễ rách và giữ nước lâu. Sau một thời gian ngắn sử dụng, chúng có thể xuất hiện mùi khó chịu và giảm hiệu quả làm sạch.

Nhiều chuyên gia vệ sinh gia đình khuyến nghị nên thay miếng rửa bát định kỳ, đồng thời ưu tiên các loại có khả năng thoát nước tốt để hạn chế tình trạng ẩm ướt kéo dài.

Nến thơm không rõ nguồn gốc

Nến thơm giúp tạo cảm giác thư giãn và mang lại hương thơm dễ chịu cho không gian sống. Tuy nhiên, với các sản phẩm không rõ thành phần hoặc xuất xứ, người tiêu dùng rất khó đánh giá chất lượng nguyên liệu và hương liệu sử dụng.

7 Món đồ gia dụng không nên mua vì ham rẻ trong năm 2026 - Ảnh 3.

Một số loại nến giá quá thấp có thể cháy không đều, tạo nhiều khói hoặc cho mùi hương nồng gắt, gây cảm giác khó chịu đối với người nhạy cảm.

Khi lựa chọn nến thơm, nên ưu tiên những sản phẩm có thông tin thành phần rõ ràng và được sản xuất bởi các đơn vị uy tín.

Hộp nhựa đựng thực phẩm giá rẻ

Hộp đựng thực phẩm là vật dụng được sử dụng hằng ngày trong căn bếp. Những sản phẩm kém chất lượng thường nhanh ngả màu, dễ ám mùi thức ăn và có tuổi thọ không cao.

7 Món đồ gia dụng không nên mua vì ham rẻ trong năm 2026 - Ảnh 4.

Đặc biệt, khi sử dụng để đựng thực phẩm nóng hoặc hâm nóng bằng lò vi sóng, người tiêu dùng nên chú ý lựa chọn các loại hộp được ghi rõ khả năng chịu nhiệt và đạt tiêu chuẩn sử dụng với thực phẩm.

Nhiều gia đình hiện nay chuyển sang sử dụng hộp thủy tinh hoặc hộp nhựa chất lượng cao để bảo quản thức ăn lâu dài.

Xịt thơm phòng giá quá rẻ

Các loại xịt thơm phòng giúp tạo cảm giác dễ chịu tức thời nhưng không giải quyết được nguyên nhân gây mùi.

7 Món đồ gia dụng không nên mua vì ham rẻ trong năm 2026 - Ảnh 5.

Một số sản phẩm có mùi hương quá đậm có thể khiến không gian trở nên ngột ngạt, đặc biệt trong phòng kín hoặc khu vực ít lưu thông không khí.

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các sản phẩm tạo mùi, việc giữ nhà cửa thông thoáng và vệ sinh định kỳ vẫn là giải pháp hiệu quả và bền vững hơn.

Các sản phẩm được quảng cáo "diệt khuẩn thần tốc"

Trên thị trường hiện nay xuất hiện nhiều sản phẩm vệ sinh được quảng bá với những công dụng vượt trội như tiêu diệt gần như toàn bộ vi khuẩn chỉ trong thời gian rất ngắn.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là duy trì thói quen vệ sinh đúng cách. Đối với việc rửa tay hằng ngày, xà phòng thông thường kết hợp với nước sạch đã đủ đáp ứng nhu cầu của phần lớn gia đình.

Người tiêu dùng nên đọc kỹ thành phần và lựa chọn sản phẩm phù hợp thay vì chỉ dựa vào những lời quảng cáo hấp dẫn.

Chảo chống dính giá quá thấp

Chảo chống dính là vật dụng gần như không thể thiếu trong căn bếp hiện đại. Tuy nhiên, các sản phẩm có giá quá rẻ thường có lớp phủ mỏng, dễ trầy xước và tuổi thọ ngắn.

7 Món đồ gia dụng không nên mua vì ham rẻ trong năm 2026 - Ảnh 6.

Sau một thời gian sử dụng, khả năng chống dính giảm rõ rệt khiến việc nấu nướng trở nên bất tiện hơn. Người dùng cũng phải thay mới thường xuyên, dẫn đến chi phí thực tế không hề thấp.

Để kéo dài tuổi thọ của chảo chống dính, nên hạn chế đun chảo rỗng ở nhiệt độ cao và sử dụng các dụng cụ bằng gỗ hoặc silicone thay cho dụng cụ kim loại.

Khi mua sắm đồ gia dụng, mức giá luôn là yếu tố quan trọng nhưng không nên là tiêu chí duy nhất. Một sản phẩm có chất lượng tốt hơn thường mang lại trải nghiệm sử dụng ổn định, độ bền cao và ít phát sinh chi phí thay thế. Đối với những vật dụng được sử dụng hằng ngày trong gia đình, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng đảm bảo và phù hợp với nhu cầu thực tế vẫn là cách tiết kiệm hiệu quả nhất về lâu dài.

7 Món đồ gia dụng không nên mua vì ham rẻ trong năm 2026 - Ảnh 7.9 món đồ 'giá rẻ như cho' nhưng lại là cứu tinh cuộc đời tôi

Của rẻ nhưng không hề ôi! Đây thực sự là 9 "bảo bối" mà nhà nào cũng nên có.


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