7 món đồ gia dụng tuyệt đối không nên mua vì ham rẻ
GĐXH - Mua sắm đồ gia dụng là việc diễn ra thường xuyên trong mỗi gia đình. Với sự phát triển của các sàn thương mại điện tử, người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn với mức giá rất hấp dẫn. Tuy nhiên, không phải món đồ nào giá rẻ cũng mang lại lợi ích lâu dài.
Nhiều vật dụng trong nhà được sử dụng hằng ngày, tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm hoặc ảnh hưởng đến sự tiện nghi của không gian sống. Nếu chất lượng không đảm bảo, người dùng có thể phải thay mới liên tục, thậm chí phát sinh thêm nhiều phiền toái trong quá trình sử dụng.
Dưới đây là những món đồ gia dụng mà nhiều người sau khi trải nghiệm đều cho rằng không nên lựa chọn chỉ vì mức giá quá thấp.
Móc dán tường giá rẻ
Móc dán là vật dụng quen thuộc trong phòng tắm, nhà bếp hay phòng ngủ. Tuy nhiên, các loại móc có giá quá rẻ thường sử dụng lớp keo bám dính kém chất lượng.
Trong thời gian đầu, móc có thể bám khá chắc nhưng sau một thời gian sử dụng dễ bong tróc, đặc biệt trong môi trường ẩm ướt. Không ít trường hợp khi tháo bỏ còn để lại vết keo khó làm sạch hoặc ảnh hưởng đến bề mặt tường.
Nếu cần treo các vật dụng có trọng lượng tương đối lớn, người dùng nên chọn sản phẩm có thương hiệu rõ ràng và được thiết kế phù hợp với tải trọng sử dụng.
Miếng rửa bát chất lượng thấp
Miếng rửa bát là vật dụng tiếp xúc trực tiếp với bát đĩa, xoong nồi mỗi ngày nhưng thường ít được chú ý khi mua sắm.
Các sản phẩm quá rẻ thường nhanh xẹp, dễ rách và giữ nước lâu. Sau một thời gian ngắn sử dụng, chúng có thể xuất hiện mùi khó chịu và giảm hiệu quả làm sạch.
Nhiều chuyên gia vệ sinh gia đình khuyến nghị nên thay miếng rửa bát định kỳ, đồng thời ưu tiên các loại có khả năng thoát nước tốt để hạn chế tình trạng ẩm ướt kéo dài.
Nến thơm không rõ nguồn gốc
Nến thơm giúp tạo cảm giác thư giãn và mang lại hương thơm dễ chịu cho không gian sống. Tuy nhiên, với các sản phẩm không rõ thành phần hoặc xuất xứ, người tiêu dùng rất khó đánh giá chất lượng nguyên liệu và hương liệu sử dụng.
Một số loại nến giá quá thấp có thể cháy không đều, tạo nhiều khói hoặc cho mùi hương nồng gắt, gây cảm giác khó chịu đối với người nhạy cảm.
Khi lựa chọn nến thơm, nên ưu tiên những sản phẩm có thông tin thành phần rõ ràng và được sản xuất bởi các đơn vị uy tín.
Hộp nhựa đựng thực phẩm giá rẻ
Hộp đựng thực phẩm là vật dụng được sử dụng hằng ngày trong căn bếp. Những sản phẩm kém chất lượng thường nhanh ngả màu, dễ ám mùi thức ăn và có tuổi thọ không cao.
Đặc biệt, khi sử dụng để đựng thực phẩm nóng hoặc hâm nóng bằng lò vi sóng, người tiêu dùng nên chú ý lựa chọn các loại hộp được ghi rõ khả năng chịu nhiệt và đạt tiêu chuẩn sử dụng với thực phẩm.
Nhiều gia đình hiện nay chuyển sang sử dụng hộp thủy tinh hoặc hộp nhựa chất lượng cao để bảo quản thức ăn lâu dài.
Xịt thơm phòng giá quá rẻ
Các loại xịt thơm phòng giúp tạo cảm giác dễ chịu tức thời nhưng không giải quyết được nguyên nhân gây mùi.
Một số sản phẩm có mùi hương quá đậm có thể khiến không gian trở nên ngột ngạt, đặc biệt trong phòng kín hoặc khu vực ít lưu thông không khí.
Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các sản phẩm tạo mùi, việc giữ nhà cửa thông thoáng và vệ sinh định kỳ vẫn là giải pháp hiệu quả và bền vững hơn.
Các sản phẩm được quảng cáo "diệt khuẩn thần tốc"
Trên thị trường hiện nay xuất hiện nhiều sản phẩm vệ sinh được quảng bá với những công dụng vượt trội như tiêu diệt gần như toàn bộ vi khuẩn chỉ trong thời gian rất ngắn.
Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là duy trì thói quen vệ sinh đúng cách. Đối với việc rửa tay hằng ngày, xà phòng thông thường kết hợp với nước sạch đã đủ đáp ứng nhu cầu của phần lớn gia đình.
Người tiêu dùng nên đọc kỹ thành phần và lựa chọn sản phẩm phù hợp thay vì chỉ dựa vào những lời quảng cáo hấp dẫn.
Chảo chống dính giá quá thấp
Chảo chống dính là vật dụng gần như không thể thiếu trong căn bếp hiện đại. Tuy nhiên, các sản phẩm có giá quá rẻ thường có lớp phủ mỏng, dễ trầy xước và tuổi thọ ngắn.
Sau một thời gian sử dụng, khả năng chống dính giảm rõ rệt khiến việc nấu nướng trở nên bất tiện hơn. Người dùng cũng phải thay mới thường xuyên, dẫn đến chi phí thực tế không hề thấp.
Để kéo dài tuổi thọ của chảo chống dính, nên hạn chế đun chảo rỗng ở nhiệt độ cao và sử dụng các dụng cụ bằng gỗ hoặc silicone thay cho dụng cụ kim loại.
Khi mua sắm đồ gia dụng, mức giá luôn là yếu tố quan trọng nhưng không nên là tiêu chí duy nhất. Một sản phẩm có chất lượng tốt hơn thường mang lại trải nghiệm sử dụng ổn định, độ bền cao và ít phát sinh chi phí thay thế. Đối với những vật dụng được sử dụng hằng ngày trong gia đình, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng đảm bảo và phù hợp với nhu cầu thực tế vẫn là cách tiết kiệm hiệu quả nhất về lâu dài.
Bí quyết vệ sinh và bảo quản giúp ấm siêu tốc bền gấp đôiỞ - 3 ngày trước
GĐXH - Bất kỳ vật dụng nào, sau một thời gian dài sử dụng, cần được bảo quản và làm sạch. Cũng như ấm đun nước điện, nếu bạn không biết cách sử dụng và vệ sinh thường xuyên, nó sẽ gây ra nhiều vấn đề không mong muốn.
Sự thật về công suất nồi cơm cao tần có 'ngốn' điện như lời đồn?Ở - 5 ngày trước
GĐXH - Nồi cơm điện cao tần có tốn điện không và nó sở hữu những ưu - nhược điểm gì? Và liệu chúng ta có nên mua thiết bị này không? Hãy theo dõi ngay bài viết sau đây.
Mẹo khắc phục tình trạng nồi cơm cao tần nấu cơm nhanh thiu tại nhàỞ - 5 ngày trước
GĐXH - Trong quá trình sử dụng, nhiều người gặp hiện tượng nồi cơm cao tần nấu cơm bị thiu mà không biết nguyên nhân do đâu. Hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây và tìm cách xử lý hiệu quả.
Mẹo cứu nguy chiếc máy giặt lên nguồn nhưng không chạy tại nhàỞ - 2 tuần trước
GĐXH - Hiện tượng máy giặt lên nguồn nhưng không quay lồng giặt, không cấp nước là dấu hiệu cảnh báo sự cố về linh kiện hoặc hệ thống an toàn của thiết bị. Bài viết này sẽ giúp bạn cách khắc phục nhanh gọn tại nhà để máy hoạt động lại bình thường.
Cách giặt thảm lông bằng máy giặt đảm bảo không bị rụng lông, vón cụcỞ - 2 tuần trước
GĐXH - Thảm là một trong những vật dụng khó làm sạch, việc vệ sinh rất vất vả và mất thời gian. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bước giặt thảm bằng máy giặt đơn giản, ít tốn sức và chi phí thấp.
Mách bạn 5 mẹo dùng bình nóng lạnh giảm nửa tiền điện mỗi thángỞ - 2 tuần trước
GĐXH - Bình nóng lạnh là thiết bị quen thuộc trong mỗi gia đình, đặc biệt vào mùa đông hay những ngày trời trở lạnh. Tuy tiện lợi nhưng nếu sử dụng không đúng cách, bình nóng lạnh có thể là "sát thủ tiền điện" mà nhiều người không ngờ tới.
Mẹo làm sạch kính trong 1 phút dành riêng cho người siêu bận rộnỞ - 2 tuần trước
GĐXH - Với cuộc sống bận rộn ngày nay, vệ sinh cửa kính thường bị bỏ qua dẫn đến hiện tượng bị ố vàng, bẩn, có các cặn dính trên bề mặt của vách kính rất khó xử lý. Bài viết này cho bạn một vài mẹo làm sạch kính đơn giản từ các vật dụng sẵn có.
Máy giặt bị nhảy thời gian: Nguyên nhân và cách sửa nhanh tại nhàỞ - 2 tuần trước
GĐXH - Máy giặt bị nhảy thời gian, đứng im một mốc hoặc đang giặt bỗng tăng thêm giờ là tình trạng báo động về kỹ thuật mà rất nhiều gia đình gặp phải. Bài viết này sẽ hướng dẫn giúp bạn bắt đúng bệnh và tự khắc phục thành công tại nhà.
Cách tự xả cặn bình nóng lạnh cực dễ, giúp máy chạy êm, tiết kiệm điện tối đaỞ - 2 tuần trước
GĐXH - Việc nắm rõ cách xả cặn bình nóng lạnh sẽ giúp bạn chủ động bảo dưỡng thiết bị, tiết kiệm chi phí và đảm bảo an toàn khi sử dụng. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết từng bước, dễ thực hiện ngay tại nhà.
Tủ lạnh rò rỉ gas nguy hiểm khôn lường, cách dùng bột xà phòng để kiểm tra rò ga và xử lý an toàn tại nhàỞ - 2 tuần trước
GĐXH - Rò rỉ gas tủ lạnh không chỉ khiến thiết bị nhanh hỏng, tiêu tốn điện năng mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ngộ độc. Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra những tác hại khôn lường và hướng dẫn bạn cách nhận biết, xử lý sự cố này.
Cách tự xả cặn bình nóng lạnh cực dễ, giúp máy chạy êm, tiết kiệm điện tối đaỞ
GĐXH - Việc nắm rõ cách xả cặn bình nóng lạnh sẽ giúp bạn chủ động bảo dưỡng thiết bị, tiết kiệm chi phí và đảm bảo an toàn khi sử dụng. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết từng bước, dễ thực hiện ngay tại nhà.