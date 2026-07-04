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Sự thật về ý nghĩa phong thủy của cây khế không phải ai cũng biết

Thứ bảy, 13:30 04/07/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Mỗi đặc điểm của cây khế, từ tán lá, hoa đến quả, đều mang trong mình những tầng ý nghĩa phong thủy riêng biệt. Việc hiểu rõ những ý nghĩa này giúp gia chủ biết cách ứng dụng và phát huy tối đa năng lượng tích cực mà cây mang lại.

Biểu tượng của tài lộc, thịnh vượng và may mắn

Đây là ý nghĩa nổi bật và được biết đến nhiều nhất của cây khế. Như đã phân tích ở 2 bài trước, câu chuyện "Ăn khế trả vàng" đã tạo nên một niềm tin mãnh liệt rằng cây khế có khả năng thu hút tiền tài, mang lại sự giàu sang cho gia chủ.

Sự thật về ý nghĩa phong thủy của cây khế không phải ai cũng biết - Ảnh 1.

Năng lượng của sự sung túc, đủ đầy từ cây sẽ lan tỏa, tạo ra một môi trường sống thịnh vượng.

Theo phong thủy Á Đông, trồng cây khế trong vườn nhà, đặc biệt là cây cho quả ngọt và có màu vàng rực rỡ, được cho là sẽ kích hoạt cung Tài Lộc, giúp công việc kinh doanh, làm ăn của gia đình trở nên thuận lợi, hanh thông. Năng lượng của sự sung túc, đủ đầy từ cây sẽ lan tỏa, tạo ra một môi trường sống thịnh vượng.

Tượng trưng cho sự sum vầy, phúc đức cho gia đình

Cây khế thường có tán lá rộng, xum xuê, tạo ra một không gian râm mát, yên bình. Hình ảnh này trong phong thủy tượng trưng cho sự che chở, bao bọc. Tán lá rộng lớn được ví như vòng tay của người lớn trong nhà, luôn bảo vệ và che chở cho con cháu.

Do đó, phong thủy cây khế còn mang ý nghĩa về sự đoàn kết, hòa thuận và sum vầy. Trồng cây khế trong nhà giúp các thành viên trong gia đình thêm gắn bó, yêu thương nhau.

Sự thật về ý nghĩa phong thủy của cây khế không phải ai cũng biết - Ảnh 2.

Cây khế thường có tán lá rộng, xum xuê, tạo ra một không gian râm mát, yên bình.

Năng lượng của cây giúp hóa giải những mâu thuẫn, xung đột, tạo nên một không khí gia đình ấm cúng, chan hòa. Đây là biểu tượng của một gia đình có phúc đức, con cháu hiếu thảo, thuận hòa.

Năng lượng dương và khả năng trấn trạch, xua đuổi tà khí

Theo quan niệm phong thủy, những nơi tối tăm, ẩm thấp thường dễ tích tụ âm khí, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và vận may của gia chủ.

Cây khế là loài cây ưa sáng, luôn vươn mình về phía mặt trời để phát triển. Chính vì vậy, nó mang trong mình nguồn năng lượng dương rất mạnh mẽ.

Trồng cây khế ở những vị trí phù hợp có thể giúp cân bằng âm dương trong không gian sống. Năng lượng dương từ cây sẽ giúp xua đuổi tà ma, chướng khí và những điều xui xẻo, bảo vệ ngôi nhà khỏi sự xâm nhập của các nguồn năng lượng tiêu cực. 

Sự thật về ý nghĩa phong thủy của cây khế không phải ai cũng biết - Ảnh 3.

Cây khế là loài cây ưa sáng, luôn vươn mình về phía mặt trời để phát triển. Chính vì vậy, nó mang trong mình nguồn năng lượng dương rất mạnh mẽ.

Nhiều người còn sử dụng lá khế để đun nước tắm cho trẻ nhỏ khi bị sốt hoặc quấy khóc, đây là một ứng dụng dân gian dựa trên niềm tin về khả năng thanh tẩy của cây.

Tượng trưng cho sự may mắn trong học hành, thi cử

Ít người biết rằng, hình ngôi sao năm cánh của quả khế còn được liên kết với sao Văn Xương (hay Văn Khúc Đế Quân), một vị thần chủ về công danh, khoa cử trong tín ngưỡng Đạo giáo. Ngôi sao này là biểu tượng của trí tuệ, sự thông thái và thành công trên con đường học vấn.

Vì vậy, trồng cây khế trong nhà còn mang ý nghĩa cầu chúc cho con cháu học hành giỏi giang, thi cử đỗ đạt, công danh sự nghiệp rộng mở.

Đặt một chậu khế cảnh nhỏ trên bàn học hoặc trồng cây khế ở hướng Đông Bắc (cung Học Vấn) của ngôi nhà được cho là sẽ giúp kích hoạt năng lượng tích cực, hỗ trợ cho việc học tập và phát triển trí tuệ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
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Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
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Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
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