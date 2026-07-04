Sự thật về ý nghĩa phong thủy của cây khế không phải ai cũng biết
GĐXH - Mỗi đặc điểm của cây khế, từ tán lá, hoa đến quả, đều mang trong mình những tầng ý nghĩa phong thủy riêng biệt. Việc hiểu rõ những ý nghĩa này giúp gia chủ biết cách ứng dụng và phát huy tối đa năng lượng tích cực mà cây mang lại.
Biểu tượng của tài lộc, thịnh vượng và may mắn
Đây là ý nghĩa nổi bật và được biết đến nhiều nhất của cây khế. Như đã phân tích ở 2 bài trước, câu chuyện "Ăn khế trả vàng" đã tạo nên một niềm tin mãnh liệt rằng cây khế có khả năng thu hút tiền tài, mang lại sự giàu sang cho gia chủ.
Theo phong thủy Á Đông, trồng cây khế trong vườn nhà, đặc biệt là cây cho quả ngọt và có màu vàng rực rỡ, được cho là sẽ kích hoạt cung Tài Lộc, giúp công việc kinh doanh, làm ăn của gia đình trở nên thuận lợi, hanh thông. Năng lượng của sự sung túc, đủ đầy từ cây sẽ lan tỏa, tạo ra một môi trường sống thịnh vượng.
Tượng trưng cho sự sum vầy, phúc đức cho gia đình
Cây khế thường có tán lá rộng, xum xuê, tạo ra một không gian râm mát, yên bình. Hình ảnh này trong phong thủy tượng trưng cho sự che chở, bao bọc. Tán lá rộng lớn được ví như vòng tay của người lớn trong nhà, luôn bảo vệ và che chở cho con cháu.
Do đó, phong thủy cây khế còn mang ý nghĩa về sự đoàn kết, hòa thuận và sum vầy. Trồng cây khế trong nhà giúp các thành viên trong gia đình thêm gắn bó, yêu thương nhau.
Năng lượng của cây giúp hóa giải những mâu thuẫn, xung đột, tạo nên một không khí gia đình ấm cúng, chan hòa. Đây là biểu tượng của một gia đình có phúc đức, con cháu hiếu thảo, thuận hòa.
Năng lượng dương và khả năng trấn trạch, xua đuổi tà khí
Theo quan niệm phong thủy, những nơi tối tăm, ẩm thấp thường dễ tích tụ âm khí, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và vận may của gia chủ.
Cây khế là loài cây ưa sáng, luôn vươn mình về phía mặt trời để phát triển. Chính vì vậy, nó mang trong mình nguồn năng lượng dương rất mạnh mẽ.
Trồng cây khế ở những vị trí phù hợp có thể giúp cân bằng âm dương trong không gian sống. Năng lượng dương từ cây sẽ giúp xua đuổi tà ma, chướng khí và những điều xui xẻo, bảo vệ ngôi nhà khỏi sự xâm nhập của các nguồn năng lượng tiêu cực.
Nhiều người còn sử dụng lá khế để đun nước tắm cho trẻ nhỏ khi bị sốt hoặc quấy khóc, đây là một ứng dụng dân gian dựa trên niềm tin về khả năng thanh tẩy của cây.
Tượng trưng cho sự may mắn trong học hành, thi cử
Ít người biết rằng, hình ngôi sao năm cánh của quả khế còn được liên kết với sao Văn Xương (hay Văn Khúc Đế Quân), một vị thần chủ về công danh, khoa cử trong tín ngưỡng Đạo giáo. Ngôi sao này là biểu tượng của trí tuệ, sự thông thái và thành công trên con đường học vấn.
Vì vậy, trồng cây khế trong nhà còn mang ý nghĩa cầu chúc cho con cháu học hành giỏi giang, thi cử đỗ đạt, công danh sự nghiệp rộng mở.
Đặt một chậu khế cảnh nhỏ trên bàn học hoặc trồng cây khế ở hướng Đông Bắc (cung Học Vấn) của ngôi nhà được cho là sẽ giúp kích hoạt năng lượng tích cực, hỗ trợ cho việc học tập và phát triển trí tuệ.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Hướng dẫn chọn màu sắc, chất liệu cổng nhà hợp bản mệnh gia chủỞ - 6 giờ trước
GĐXH - Sau khi đã xác định được hướng, việc lựa chọn các yếu tố vật lý của cổng cũng cần tuân theo nguyên tắc Ngũ Hành để tạo sự đồng bộ và cộng hưởng năng lượng.
Ban công chung cư: Trồng cây xanh kiểu này vừa cản khí vừa khiến tài lộc tuột mất mà không ít người mắc phảiỞ - 19 giờ trước
GĐXH – Theo quan niệm phong thủy, cách bài trí ban công có thể ảnh hưởng tới dòng sinh khí, tài lộc của không gian sống. Việc cây cảnh trồng ban công kiểu này vừa cản khí vừa khiến tài lộc tuột mất mà không ít người mắc phải.
Vị trí trồng cây khế giúp gia chủ rước tài đón lộcỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Cây khế không chỉ là một loài cây mang lại bóng mát mà còn được xem là một biểu tượng tâm linh mạnh mẽ, có khả năng thu hút tài lộc, mang lại sự sum vầy và trấn giữ cho ngôi nhà.
'Hoa hậu bí ẩn bậc nhất Việt Nam': 40 tuổi đẹp căng tràn, sống trong biệt thự ở Hà NộiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Sau 21 năm đăng quang, Nguyễn Thị Huyền vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp, gợi cảm, đặc biệt luôn "chiếm spotlight" mỗi khi xuất hiện.
8 vị trí đại kỵ cần tuyệt đối tránh khi đặt bình nước uốngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, bên cạnh những vị trí tốt, có những khu vực "cấm" mà nếu đặt bình nước vào đó sẽ gây ra xung đột năng lượng, ảnh hưởng tiêu cực đến gia vận.
Kích thước bàn trà chuẩn phong thủy giúp gia chủ giữ tiền, hút vận mayỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bên cạnh tác dụng trang trí thì bàn trà cũng như những đồ dùng nội thất khác như bàn ghế, tranh treo tường… còn mang ý nghĩa về mặt phong thủy như mang vận may – tài lộc cho gia chủ và xua đuổi tà khí tránh xa.
Vì sao tuyệt đối không nên đặt bàn thờ ở vị trí xung với cửa?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Đặt bàn thờ xung với cửa là một trong những lỗi phong thủy nghiêm trọng. Nếu ngôi nhà của bạn đang phạm phải vị trí đại kỵ này, hãy khám phá ngay bài viết dưới đây.
Vị trí đặt máy giặt phong thủy giúp gia chủ tài lộc đầy nhàỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Ngoài sự tiện lợi, máy giặt còn mang yếu tố phong thủy. Khi sắp xếp máy giặt trong không gian sống, gia chủ nên tham khảo những yếu tố dưới đây để tránh ảnh hưởng đến tài lộc và sức khỏe.
Bí quyết vệ sinh và bảo quản giúp ấm siêu tốc bền gấp đôiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bất kỳ vật dụng nào, sau một thời gian dài sử dụng, cần được bảo quản và làm sạch. Cũng như ấm đun nước điện, nếu bạn không biết cách sử dụng và vệ sinh thường xuyên, nó sẽ gây ra nhiều vấn đề không mong muốn.
Mẹo đặt bình nước uống theo phong thủy giúp tài lộc hanh thôngỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Việc đặt bình nước uống theo phong thủy không chỉ là một sắp đặt đơn thuần, mà còn là một nghệ thuật kích hoạt vượng khí, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tài vận và sự hanh thông của cả gia đình.
Vị trí trồng cây khế giúp gia chủ rước tài đón lộcỞ
GĐXH - Cây khế không chỉ là một loài cây mang lại bóng mát mà còn được xem là một biểu tượng tâm linh mạnh mẽ, có khả năng thu hút tài lộc, mang lại sự sum vầy và trấn giữ cho ngôi nhà.