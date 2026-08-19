Tác hại ít biết của baking soda khi vệ sinh lồng giặt và thói quen gây nấm mốc

Vì sao không nên dùng baking soda để vệ sinh lồng giặt?

Thông tin từ VTV, baking soda là tên gọi chung của Natri bicarbonate (NaHCO 3 ). Nói đến baking soda, hầu hết đều có thể liên tưởng nó với nấu ăn bởi vì baking soda làm cho bánh và bánh mì trở nên to và phồng hơn.

Mặt khác, baking soda hòa tan các hợp chất hữu cơ như bụi bẩn, dầu mỡ và những chất dính khác. Ngoài ra, cấu trúc khoáng chất trong từng hạt baking soda tạo độ mài mòn nhẹ nhàng để làm sạch mà không để lại vết xước.

Tuy nhiên, máy giặt là một thiết bị điện tử phức tạp, với nhiều bộ phận cơ khí và điện tử được thiết kế để hoạt động hiệu quả và bền bỉ trong một thời gian dài. Baking soda có kết cấu dạng hạt nhỏ li ti, tính hoà tan khá kém. Nếu không tan hết, những hạt baking soda có tính kiềm này sẽ tiếp xúc với các bộ phận của máy giặt trong thời gian dài, có thể gây mòn, hỏng.

Theo VTC News, trong quá trình giặt, máy chịu tác động của nhiều yếu tố như nhiệt độ cao, áp suất nước và lực vặn xoáy mạnh. Việc sử dụng baking soda thường xuyên có thể gây ra sự hao mòn nhanh chóng các bộ phận này, làm giảm tuổi thọ của máy giặt.

Một lý do không nên dùng baking soda để vệ sinh lồng giặt là nguy cơ gây tắc nghẽn hệ thống ống dẫn nước và bộ lọc của máy. Khi baking soda hòa tan trong nước, một phần trong đó có thể kết tủa lại dưới dạng các tinh thể mịn. Những tinh thể này có thể dễ dàng tích tụ trong các ống dẫn nước hoặc bộ lọc, tạo ra lớp bùn hoặc cặn bám lại, làm cản trở quá trình lưu thông nước trong máy giặt.

Baking soda có kết cấu dạng hạt nhỏ li ti, tính hoà tan khá kém. Nếu không tan hết, những hạt baking soda có tính kiềm này sẽ tiếp xúc với các bộ phận của máy giặt trong thời gian dài, có thể gây mòn, hỏng.

Lâu dần, sự tích tụ này có thể dẫn đến tình trạng tắc nghẽn, khiến cho máy giặt hoạt động kém hiệu quả, hoặc thậm chí gây hư hỏng cho các bộ phận quan trọng. Một khi hệ thống ống dẫn bị tắc, bạn sẽ phải bỏ ra chi phí không nhỏ để sửa chữa, thay thế các bộ phận hoặc thậm chí phải thay toàn bộ máy giặt.

Sử dụng baking soda để vệ sinh lồng giặt, nhiều người cho rằng nó có thể giúp tăng cường hiệu suất giặt sạch, nhưng thực tế không phải vậy. Baking soda có thể tạo ra một lớp cặn mịn bám vào các bộ phận của máy giặt, đặc biệt là trên lồng giặt và các bộ phận như bộ lọc và ống dẫn. Những cặn này có thể gây ra tình trạng kẹt, khiến cho máy giặt không thể thực hiện quá trình giặt một cách tối ưu.

Thói quen khi giặt đồ có thể khiến máy giặt tích tụ nấm mốc

Cũng theo VOV, giặt quần áo với máy giặt ở nhiệt độ 30°C hoặc bằng nước lạnh đã trở thành thói quen phổ biến nhằm tiết kiệm điện và ngăn ngừa quần áo bị phai màu. Tuy nhiên, thói quen này có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cả tủ quần áo và máy giặt của người dùng.

Mặc dù nước lạnh hiệu quả với nhiều loại vải, nhưng nó không thể loại bỏ hoàn toàn dầu mỡ từ chất tẩy rửa hoặc tiêu diệt vi khuẩn tích tụ trong máy giặt. Hậu quả là mùi hôi khó chịu có thể bám vào quần áo.

Lý do vì, khi chỉ sử dụng chương trình giặt ở nhiệt độ thấp, cặn xà phòng và nước xả vải sẽ tích tụ trong đường ống, bộ lọc và gioăng cửa. Theo thời gian, hỗn hợp này sẽ hình thành lớp dầu mỡ, tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển. Điều này giải thích tại sao quần áo, đặc biệt là áo len, vẫn có mùi ẩm mốc ngay cả sau khi giặt sạch.

Thói quen giặt quần áo với máy giặt ở nhiệt độ 30°C hoặc bằng nước lạnh có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cả tủ quần áo và máy giặt của người dùng.



Sai lầm thường mắc phải khi sử dụng máy giặt

Báo Giáo dục và Thời đại cho biết, mặt giặt là một thiết bị gia dụng phổ biến trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng chúng hiệu quả nhất.

Giặt quá nhiều quần áo

Đây là sai lầm cơ bản rất nhiều người mắc phải. Chúng ta thường không để ý tới lượng quần áo mà nhà sản xuất đã khuyến cáo. Nếu giặt quá nhiều so với quy định, máy sẽ vận hành một cách nặng nề. Quần áo bên trong sẽ chuyển động thành một khối, không thể khuấy đều theo guồng quay của dòng nước.

Sử dụng sai bột giặt

Nhà sản xuất tạo ra các loại bột giặt riêng cho việc giặt tay, máy giặt lồng đứng và lồng ngang đều có mục đích cả. Tuy nhiên, chúng ta thường không coi trọng điều này.

Thực tế, xà phòng giặt tay hay cho máy giặt cửa trên cho lượng bọt rất nhiều, có thể dẫn đến bọt trào ra ngoài thùng, gây hư hỏng các bộ phận của máy nếu dùng cho máy giặt cửa ngang.

Mở nắp máy đột ngột khi máy đang hoạt động

Mở nắp lồng giặt khi đang hoạt động sẽ khiến may bị dừng đột ngột, trục quay của lồng giặt bị lệch. Nếu muốn mở nắp máy để thêm đồ, bạn cần nhấn nút Tạm dừng/Pause trước. Tuy nhiên, tốt nhất bạn không nên thêm bất cứ thứ gì khi máy đang vận hành.

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