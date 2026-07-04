Hướng dẫn chọn màu sắc, chất liệu cổng nhà hợp bản mệnh gia chủ
GĐXH - Sau khi đã xác định được hướng, việc lựa chọn các yếu tố vật lý của cổng cũng cần tuân theo nguyên tắc Ngũ Hành để tạo sự đồng bộ và cộng hưởng năng lượng.
Xác định hướng cổng nhà hợp phong thủy
Hướng theo Ngũ Hành bản mệnh
Gia chủ mệnh Kim: Nên mở cổng ở các hướng thuộc hành Thổ (Tây Nam, Đông Bắc) vì Thổ sinh Kim, hoặc các hướng thuộc hành Kim (Tây, Tây Bắc). Cần tuyệt đối tránh hướng Nam (hành Hỏa) vì Hỏa khắc Kim, dễ gây bất lợi.
Gia chủ mệnh Mộc: Kiến trúc nhà Việt cho biết, hướng tốt nhất là hướng Bắc (hành Thủy) vì Thủy sinh Mộc, hoặc các hướng thuộc hành Mộc (Đông, Đông Nam). Cần tránh các hướng Tây và Tây Bắc (hành Kim) vì Kim khắc Mộc.
Gia chủ mệnh Thủy: Nên chọn hướng Tây hoặc Tây Bắc (hành Kim) vì Kim sinh Thủy, hoặc hướng Bắc (hành Thủy). Tuyệt đối tránh các hướng Tây Nam, Đông Bắc (hành Thổ) vì Thổ khắc Thủy.
Gia chủ mệnh Hỏa: Nên mở cổng theo hướng Đông và Đông Nam (hành Mộc) vì Mộc sinh Hỏa, hoặc hướng Nam (hành Hỏa). Cần tránh hướng Bắc (hành Thủy) vì Thủy khắc Hỏa.
Gia chủ mệnh Thổ: Hướng Nam (hành Hỏa) là lý tưởng nhất vì Hỏa sinh Thổ, hoặc các hướng bản mệnh là Tây Nam, Đông Bắc. Cần tránh các hướng Đông và Đông Nam (hành Mộc) vì Mộc khắc Thổ.
Hướng theo Bát Trạch
Người thuộc Đông tứ mệnh: Gồm các cung Khảm, Ly, Chấn, Tốn. Các hướng tốt là Bắc (Sinh Khí), Nam (Diên Niên), Đông (Thiên Y), và Đông Nam (Phục Vị).
Người thuộc Tây tứ mệnh: Gồm các cung Càn, Khôn, Cấn, Đoài. Các hướng tốt là Tây Bắc (Sinh Khí), Tây Nam (Diên Niên), Đông Bắc (Thiên Y), và Tây (Phục Vị).
Nguyên tắc chung là người thuộc nhóm mệnh nào thì nên mở cổng về các hướng tốt trong nhóm đó. Ví dụ, gia chủ thuộc Đông tứ mệnh thì nên mở cổng về hướng Bắc, Nam, Đông hoặc Đông Nam.
Chọn hình dáng, màu sắc và vật liệu cổng theo mệnh
Gia chủ mệnh Kim
Hình dáng: Cổng nên có dạng cong tròn, vòm cung. Các chi tiết trang trí nên ưu tiên hình tròn hoặc bán nguyệt.
Màu sắc: Màu bản mệnh là trắng, bạc, ghi, xám. Màu tương sinh là vàng, nâu đất (thuộc hành Thổ).
Vật liệu: Ưu tiên các loại kim loại như sắt, thép không gỉ, nhôm đúc.
Gia chủ mệnh Mộc
Hình dáng: Cổng có hình chữ nhật cao, có nhiều thanh song song hoặc đan xen nhau theo chiều dọc, tượng trưng cho sự vươn lên của cây cối.
Màu sắc: Màu bản mệnh là xanh lá cây. Màu tương sinh là đen, xanh nước biển (thuộc hành Thủy).
Vật liệu: Gỗ là lựa chọn hàng đầu. Nếu dùng sắt thì nên sơn màu xanh lá hoặc đen và kết hợp các họa tiết hoa lá.
Gia chủ mệnh Thủy
Hình dáng: Cổng nên có đường nét mềm mại, uốn lượn, lượn sóng. Các họa tiết trang trí nên tinh xảo, không quá góc cạnh.
Màu sắc: Màu bản mệnh là đen, xanh dương. Màu tương sinh là trắng, bạc, ghi (thuộc hành Kim).
Vật liệu: Ưu tiên kim loại (vì Kim sinh Thủy). Có thể kết hợp thêm kính hoặc các yếu tố trang trí liên quan đến nước.
Gia chủ mệnh Hỏa
Hình dáng: Cổng có nhiều đường nét vát chéo, góc nhọn, hoặc phần đỉnh cổng được thiết kế hình tam giác, mũi tên.
Màu sắc: Màu bản mệnh là đỏ, hồng, cam, tím. Màu tương sinh là xanh lá cây (thuộc hành Mộc).
Vật liệu: Ưu tiên gỗ (vì Mộc sinh Hỏa) kết hợp với các chi tiết kim loại sơn màu nóng là một lựa chọn tốt.
Gia chủ mệnh Thổ
Hình dáng: Cổng nên có hình dáng vuông vức, vững chãi, tạo cảm giác chắc chắn.
Màu sắc: Màu bản mệnh là vàng, nâu đất. Màu tương sinh là đỏ, hồng, cam (thuộc hành Hỏa).
Vật liệu: Ưu tiên gạch, đá, bê tông. Nếu dùng cổng sắt nên thiết kế theo dạng vuông và sơn màu nâu hoặc vàng.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Ban công chung cư: Trồng cây xanh kiểu này vừa cản khí vừa khiến tài lộc tuột mất mà không ít người mắc phảiỞ - 14 giờ trước
GĐXH – Theo quan niệm phong thủy, cách bài trí ban công có thể ảnh hưởng tới dòng sinh khí, tài lộc của không gian sống. Việc cây cảnh trồng ban công kiểu này vừa cản khí vừa khiến tài lộc tuột mất mà không ít người mắc phải.
Vị trí trồng cây khế giúp gia chủ rước tài đón lộcỞ - 17 giờ trước
GĐXH - Cây khế không chỉ là một loài cây mang lại bóng mát mà còn được xem là một biểu tượng tâm linh mạnh mẽ, có khả năng thu hút tài lộc, mang lại sự sum vầy và trấn giữ cho ngôi nhà.
'Hoa hậu bí ẩn bậc nhất Việt Nam': 40 tuổi đẹp căng tràn, sống trong biệt thự ở Hà NộiỞ - 20 giờ trước
GĐXH - Sau 21 năm đăng quang, Nguyễn Thị Huyền vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp, gợi cảm, đặc biệt luôn "chiếm spotlight" mỗi khi xuất hiện.
8 vị trí đại kỵ cần tuyệt đối tránh khi đặt bình nước uốngỞ - 23 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, bên cạnh những vị trí tốt, có những khu vực "cấm" mà nếu đặt bình nước vào đó sẽ gây ra xung đột năng lượng, ảnh hưởng tiêu cực đến gia vận.
Kích thước bàn trà chuẩn phong thủy giúp gia chủ giữ tiền, hút vận mayỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bên cạnh tác dụng trang trí thì bàn trà cũng như những đồ dùng nội thất khác như bàn ghế, tranh treo tường… còn mang ý nghĩa về mặt phong thủy như mang vận may – tài lộc cho gia chủ và xua đuổi tà khí tránh xa.
Vì sao tuyệt đối không nên đặt bàn thờ ở vị trí xung với cửa?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Đặt bàn thờ xung với cửa là một trong những lỗi phong thủy nghiêm trọng. Nếu ngôi nhà của bạn đang phạm phải vị trí đại kỵ này, hãy khám phá ngay bài viết dưới đây.
Vị trí đặt máy giặt phong thủy giúp gia chủ tài lộc đầy nhàỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Ngoài sự tiện lợi, máy giặt còn mang yếu tố phong thủy. Khi sắp xếp máy giặt trong không gian sống, gia chủ nên tham khảo những yếu tố dưới đây để tránh ảnh hưởng đến tài lộc và sức khỏe.
Bí quyết vệ sinh và bảo quản giúp ấm siêu tốc bền gấp đôiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bất kỳ vật dụng nào, sau một thời gian dài sử dụng, cần được bảo quản và làm sạch. Cũng như ấm đun nước điện, nếu bạn không biết cách sử dụng và vệ sinh thường xuyên, nó sẽ gây ra nhiều vấn đề không mong muốn.
Mẹo đặt bình nước uống theo phong thủy giúp tài lộc hanh thôngỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Việc đặt bình nước uống theo phong thủy không chỉ là một sắp đặt đơn thuần, mà còn là một nghệ thuật kích hoạt vượng khí, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tài vận và sự hanh thông của cả gia đình.
Cây phong thủy để bàn cho người tuổi Thân giúp sự nghiệp thăng tiếnỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Bài viết này sẽ bật mí cho bạn những loại cây để bàn làm việc hợp mệnh nhất, giúp người tuổi Thân tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc.
Vị trí trồng cây khế giúp gia chủ rước tài đón lộcỞ
GĐXH - Cây khế không chỉ là một loài cây mang lại bóng mát mà còn được xem là một biểu tượng tâm linh mạnh mẽ, có khả năng thu hút tài lộc, mang lại sự sum vầy và trấn giữ cho ngôi nhà.