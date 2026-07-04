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Hướng dẫn chọn màu sắc, chất liệu cổng nhà hợp bản mệnh gia chủ

Thứ bảy, 08:10 04/07/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Sau khi đã xác định được hướng, việc lựa chọn các yếu tố vật lý của cổng cũng cần tuân theo nguyên tắc Ngũ Hành để tạo sự đồng bộ và cộng hưởng năng lượng.

Xác định hướng cổng nhà hợp phong thủy

Hướng theo Ngũ Hành bản mệnh

Gia chủ mệnh Kim: Nên mở cổng ở các hướng thuộc hành Thổ (Tây Nam, Đông Bắc) vì Thổ sinh Kim, hoặc các hướng thuộc hành Kim (Tây, Tây Bắc). Cần tuyệt đối tránh hướng Nam (hành Hỏa) vì Hỏa khắc Kim, dễ gây bất lợi.

Gia chủ mệnh Mộc: Kiến trúc nhà Việt cho biết, hướng tốt nhất là hướng Bắc (hành Thủy) vì Thủy sinh Mộc, hoặc các hướng thuộc hành Mộc (Đông, Đông Nam). Cần tránh các hướng Tây và Tây Bắc (hành Kim) vì Kim khắc Mộc.

Gia chủ mệnh Thủy: Nên chọn hướng Tây hoặc Tây Bắc (hành Kim) vì Kim sinh Thủy, hoặc hướng Bắc (hành Thủy). Tuyệt đối tránh các hướng Tây Nam, Đông Bắc (hành Thổ) vì Thổ khắc Thủy.

Hướng dẫn chọn màu sắc, chất liệu cổng nhà hợp bản mệnh gia chủ - Ảnh 1.

Sau khi đã xác định được hướng, việc lựa chọn các yếu tố vật lý của cổng cũng cần tuân theo nguyên tắc Ngũ Hành để tạo sự đồng bộ và cộng hưởng năng lượng.

Gia chủ mệnh Hỏa: Nên mở cổng theo hướng Đông và Đông Nam (hành Mộc) vì Mộc sinh Hỏa, hoặc hướng Nam (hành Hỏa). Cần tránh hướng Bắc (hành Thủy) vì Thủy khắc Hỏa.

Gia chủ mệnh Thổ: Hướng Nam (hành Hỏa) là lý tưởng nhất vì Hỏa sinh Thổ, hoặc các hướng bản mệnh là Tây Nam, Đông Bắc. Cần tránh các hướng Đông và Đông Nam (hành Mộc) vì Mộc khắc Thổ.

Hướng theo Bát Trạch

Người thuộc Đông tứ mệnh: Gồm các cung Khảm, Ly, Chấn, Tốn. Các hướng tốt là Bắc (Sinh Khí), Nam (Diên Niên), Đông (Thiên Y), và Đông Nam (Phục Vị).

Người thuộc Tây tứ mệnh: Gồm các cung Càn, Khôn, Cấn, Đoài. Các hướng tốt là Tây Bắc (Sinh Khí), Tây Nam (Diên Niên), Đông Bắc (Thiên Y), và Tây (Phục Vị).

Hướng dẫn chọn màu sắc, chất liệu cổng nhà hợp bản mệnh gia chủ - Ảnh 2.

Gia chủ thuộc Đông tứ mệnh thì nên mở cổng về hướng Bắc, Nam, Đông hoặc Đông Nam.

Nguyên tắc chung là người thuộc nhóm mệnh nào thì nên mở cổng về các hướng tốt trong nhóm đó. Ví dụ, gia chủ thuộc Đông tứ mệnh thì nên mở cổng về hướng Bắc, Nam, Đông hoặc Đông Nam.

Chọn hình dáng, màu sắc và vật liệu cổng theo mệnh

Gia chủ mệnh Kim

Hình dáng: Cổng nên có dạng cong tròn, vòm cung. Các chi tiết trang trí nên ưu tiên hình tròn hoặc bán nguyệt.

Màu sắc: Màu bản mệnh là trắng, bạc, ghi, xám. Màu tương sinh là vàng, nâu đất (thuộc hành Thổ).

Vật liệu: Ưu tiên các loại kim loại như sắt, thép không gỉ, nhôm đúc.

Gia chủ mệnh Mộc

Hình dáng: Cổng có hình chữ nhật cao, có nhiều thanh song song hoặc đan xen nhau theo chiều dọc, tượng trưng cho sự vươn lên của cây cối.

Hướng dẫn chọn màu sắc, chất liệu cổng nhà hợp bản mệnh gia chủ - Ảnh 3.

Cổng có hình chữ nhật cao, có nhiều thanh song song hoặc đan xen nhau theo chiều dọc, tượng trưng cho sự vươn lên của cây cối.

Màu sắc: Màu bản mệnh là xanh lá cây. Màu tương sinh là đen, xanh nước biển (thuộc hành Thủy).

Vật liệu: Gỗ là lựa chọn hàng đầu. Nếu dùng sắt thì nên sơn màu xanh lá hoặc đen và kết hợp các họa tiết hoa lá.

Gia chủ mệnh Thủy

Hình dáng: Cổng nên có đường nét mềm mại, uốn lượn, lượn sóng. Các họa tiết trang trí nên tinh xảo, không quá góc cạnh.

Màu sắc: Màu bản mệnh là đen, xanh dương. Màu tương sinh là trắng, bạc, ghi (thuộc hành Kim).

Vật liệu: Ưu tiên kim loại (vì Kim sinh Thủy). Có thể kết hợp thêm kính hoặc các yếu tố trang trí liên quan đến nước.

Gia chủ mệnh Hỏa

Hình dáng: Cổng có nhiều đường nét vát chéo, góc nhọn, hoặc phần đỉnh cổng được thiết kế hình tam giác, mũi tên.

Hướng dẫn chọn màu sắc, chất liệu cổng nhà hợp bản mệnh gia chủ - Ảnh 4.

Cổng có nhiều đường nét vát chéo, góc nhọn, hoặc phần đỉnh cổng được thiết kế hình tam giác, mũi tên.

Màu sắc: Màu bản mệnh là đỏ, hồng, cam, tím. Màu tương sinh là xanh lá cây (thuộc hành Mộc).

Vật liệu: Ưu tiên gỗ (vì Mộc sinh Hỏa) kết hợp với các chi tiết kim loại sơn màu nóng là một lựa chọn tốt.

Gia chủ mệnh Thổ

Hình dáng: Cổng nên có hình dáng vuông vức, vững chãi, tạo cảm giác chắc chắn.

Màu sắc: Màu bản mệnh là vàng, nâu đất. Màu tương sinh là đỏ, hồng, cam (thuộc hành Hỏa).

Vật liệu: Ưu tiên gạch, đá, bê tông. Nếu dùng cổng sắt nên thiết kế theo dạng vuông và sơn màu nâu hoặc vàng.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Hướng dẫn chọn màu sắc, chất liệu cổng nhà hợp bản mệnh gia chủ - Ảnh 5.Vị trí và hướng cửa phòng thờ chuẩn phong thủy mang lại bình an

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