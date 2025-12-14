Thân thế nam diễn viên điển trai có 8 năm vướng tin đồn hẹn hò Mỹ Tâm
GĐXH - Mai Tài Phến là chàng diễn viên 9X đời đầu nổi tiếng với khán giả khi đóng MV cùng Hương Tràm và sau này là Mỹ Tâm. Sau sự hợp tác với "họa mi tóc nâu", Mai Tài Phến vướng tin đồn hẹn hò cùng nữ ca sĩ quê Đà Nẵng.
Mai Tài Phến là ai?
Mai Tài Phến trước khi nổi tiếng với vai trò diễn viên trong MV âm nhạc của Hương Tràm và Mỹ Tâm, anh đã là một diễn viên được đào tạo bài bản. Mai Tài Phến xuất thân từ trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. HCM. Nam diễn viên hoạt động nghệ thuật đã gần 5 năm và từng tham gia không ít gameshow, phim sitcom trên mạng.
Anh sinh năm 1991 đến từ Bạc Liêu. Mai Tài Phến không chỉ sở hữu gương mặt nam tính với sống mũi cao, má lúm đồng tiền, nụ cười duyên mà còn có ngoại hình cao ráo, vạm vỡ. Tham gia "Gương mặt điện ảnh", Mai Tài Phến khiến Trương Ngọc Ánh đặc biệt chú ý bởi khả năng diễn xuất thiên bẩm. Đêm chung kết của cuộc thi anh nhận được 3 điểm 10 tuyệt đối của ban giám khảo, xuất sắc giành cúp vàng.
Thời gian gần đây, Mai Tài Phến được biết đến với vai diễn Võ Tòng trong phim "Đất rừng Phương Nam" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Thời điểm đó, có nhiều tin đồn cho rằng "vì nể Mỹ Tâm nên đạo diễn danh tiếng mới chọn Mai Tài Phến", tuy nhiên thực tế, người trong cuộc lại có chia sẻ khác.
Đạo diễn Quang Dũng tiết lộ, anh chọn Mai Tài Phến vì muốn tính đường dài cho phim, trong trường hợp "Đất rừng phương Nam" có cơ hội thực hiện những phần tiếp theo. "Tôi cũng có nói với Phến rằng thực ra vai Võ Tòng ở phần này không có nhiều đất diễn. Nhưng mình muốn ở phần sau, chắc các bạn xem phim truyền hình đều nhớ cái cảnh Út Trong với Võ Tòng yêu nhau và có cái cảnh cô này cắt tóc, cạo râu cho anh này. Mình rất là ấn tượng cảnh đó. Mình nghĩ một người có nét đẹp như Phến, khi mà cắt tóc, cạo râu thì chắc là tình yêu ấy sẽ thuyết phục hơn. Người xem là các cô chắc cũng sẽ thấy yêu anh này hơn", nam đạo diễn cho biết.
Ngoài đời, Mai Tài Phến có cuộc sống khá giản dị và gần gũi với fan. Đặc biệt, trong thời gian hẹn hò cùng ca sĩ Mỹ Tâm, Mai Tài Phến chín chắn và trưởng thành hơn. Đây cũng là điểm cộng khiến fan của Mỹ Tâm thêm yêu mến.
8 năm vướng tin đồn hẹn hò với Mỹ Tâm, giờ mối quan hệ của họ ra sao?
Từ tháng 6/2019, mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến được công khai bằng hình ảnh trước người hâm mộ. Tuy nhiên, người trong cuộc vẫn hết sức kín tiếng về câu chuyện này.
Được biết, họ nên duyên cùng nhau trong qua MV "Đừng hỏi em" ra mắt năm 2017. Đây là mốc đánh dấu mối duyên hợp tác trong công việc của Mai Tài Phến và Mỹ Tâm.
Trong video, nữ ca sĩ diễn xuất tình tứ bên đàn em khiến người hâm mộ của cô phấn khích. MV đạt hơn một triệu lượt xem sau một ngày. Sau đó 2 năm Mỹ Tâm và Mai Tài Phến lại có dịp làm việc trong dự án phim "Chị trợ lý của anh". Mối quan hệ giữa 2 người trở nên khăng khít hơn và đi đâu họ cũng có nhau. Dù không tiết lộ tình cảm rõ ràng nhưng hành động ngoài đời của Mỹ Tâm dành cho Mai Tài Phến không khác gì những cặp đôi đang yêu nhau.
Năm 2020, Mai Tài Phến và Mỹ Tâm ít xuất hiện hơn trước công chúng. Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng dường như mất tích trong làng nhạc. Tuy nhiên, vào cuối tháng 6/2020, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vẫn xuất hiện bên nhau trong một sự kiện của gia đình "nhà gái".
Hình ảnh cặp đôi được "người qua đường" ghi lại.
Họ chung khung hình, ngồi cạnh nhau cực tình tứ trong buổi đi ăn cùng với bạn bè thân thiết, gồm có cả anh trai Mỹ Tâm làm fan rần rần vui mừng. Lâu lắm rồi mới lại có dịp nhìn thấy Mỹ Tâm và Mai Tài Phến xuất hiện thân thiết như vậy.
Mới đây, trong liveshow của Mỹ Tâm tại Hà Nội, khán giả cũng thấy hình ảnh của Mai Tài Phến xuất hiện dưới hàng ghế đợi ở buổi tập. Chỉ bằng chi tiết đó, khán giả cũng hiểu họ hiện tại ra sao?!
Được biết, suốt thời gian qua, câu chuyện của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến bị nghi ngờ và nhiều thêu dệt nhưng người trong cuộc vẫn bình thản đi qua. Hiện tại, mối quan hệ ấy vẫn được giữ gìn trong thầm lặng.
Hình ảnh Mai Tài Phến ở dưới sân khấu xem Mỹ Tâm tổng duyệt. Trên trang cá nhân, anh cũng chia sẻ vé được tham gia liveshow của bạn gái tin đồn.
