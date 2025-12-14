Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

3 ca sĩ tên Hương nổi tiếng: Người U50 mới lấy chồng, người là bạn gái đạo diễn

Chủ nhật, 21:01 14/12/2025 | Giải trí

Ba nữ ca sĩ tên Hương: Hồ Quỳnh Hương, Văn Mai Hương và Bùi Lan Hương đều thăng hoa với nghề, có cuộc sống viên mãn bên chồng, bạn trai nổi tiếng.

Hồ Quỳnh Hương

Hồ Quỳnh Hương sinh năm 1980, từng tốt nghiệp thủ khoa thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô gặt hái nhiều thành tích ấn tượng với các giải thưởng lớn nhỏ trong lẫn ngoài nước.

3 ca sĩ tên Hương nổi tiếng: Người U50 mới lấy chồng, người là bạn gái đạo diễn - Ảnh 1.

3 ca sĩ tên Hương nổi tiếng: Người U50 mới lấy chồng, người là bạn gái đạo diễn - Ảnh 2.

Hồ Quỳnh Hương sống kín tiếng, giàu có.

Sở hữu giọng hát ngọt ngào và kỹ thuật trình diễn điêu luyện, Hồ Quỳnh Hương ghi dấu với khán giả qua hàng loạt bản hit như: Anh, Vũ điệu hoang dã, Hoang mang, Ước mơ trong đời

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hồ Quỳnh Hương khiến nhiều người bất ngờ vì quyết định rời xa sân khấu.

Ca sĩ dành thời gian cho công việc kinh doanh, tu tập, sống thảnh thơi và kín tiếng. Cô cũng ăn chay trường và chăm làm thiện nguyện.

Vài năm gần đây, ca sĩ mới xuất hiện trở lại trong 1 số chương trình ca nhạc và gameshow truyền hình. Dù ít ca hát, cô vẫn sống dư dả, sung túc nhờ đầu tư thành công ở các lĩnh vực ăn uống, du lịch, bất động sản.

Sau "biến cố thẩm mỹ” cách đây nhiều năm, Hồ Quỳnh Hương cũng được khen lấy lại phong độ ngoại hình. Ca sĩ tiết lộ bí quyết giữ gìn nhan sắc và sức sống của mình là thói quen sống lành mạnh, tập luyện thể thao, ăn uống cân đối.

3 ca sĩ tên Hương nổi tiếng: Người U50 mới lấy chồng, người là bạn gái đạo diễn - Ảnh 3.

Giọng ca Quảng Ninh viên mãn bên chồng doanh nhân sau nhiều trắc trở.

Hồi tháng 5, Hồ Quỳnh Hương chính thức lên xe hoa cùng chồng doanh nhân Hoàng Công Thành sau 9 năm quen biết, 5 năm hẹn hò.

Giọng ca gốc Quảng Ninh nói chính sự ga lăng, chân thành của bạn đời đã chinh phục trái tim cô. Còn trong mắt doanh nhân Hoàng Công Thành, Hồ Quỳnh Hương thông minh, giỏi giang và thiện lương. Cả 2 hiện tận hưởng tổ ấm hạnh phúc với 1 cậu con trai 2 tuổi.

Văn Mai Hương

Văn Mai Hương sinh năm 1994, được công chúng biết đến sau khi đoạt Á quân chương trình Vietnam Idol 2010 . 15 năm hoạt động nghệ thuật, cô từng ra mắt nhiều MV như: Ngày chung đôi (Huy Tuấn), Nếu như anh đến (Nguyễn Đức Cường). Ca sĩ phát hành 1 số album: Hãy mỉm cười ( 2011), Mười tám (2013), Hương (2021)…

3 ca sĩ tên Hương nổi tiếng: Người U50 mới lấy chồng, người là bạn gái đạo diễn - Ảnh 4.

Từ vị trí Á quân Vietnam Idol 2010, Văn Mai Hương có những bước tiến dài với âm nhạc.

Năm 2023 là cột mốc thành công nhất trong sự nghiệp của Văn Mai Hương với album Minh tinh . Cô nhận được nhiều giải thưởng lớn tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh như Ca khúc của năm, Sự kết hợp xuất sắc, Nữ ca sĩ của năm Top 10 ca khúc được yêu thích .

Qua năm tháng, Văn Mai Hương có sự trưởng thành về giọng hát. Ca sĩ hát ngày càng chín chắn, “đàn bà” hơn. "Công việc ca hát mang lại cho tôi thu nhập tốt, có cuộc sống thoải mái, được làm những điều mình thích", cô chia sẻ.

3 ca sĩ tên Hương nổi tiếng: Người U50 mới lấy chồng, người là bạn gái đạo diễn - Ảnh 5.

3 ca sĩ tên Hương nổi tiếng: Người U50 mới lấy chồng, người là bạn gái đạo diễn - Ảnh 6.

Trái ngược với sự nghiệp thăng hoa, tình duyên của Văn Mai Hương khá trắc trở. Giọng ca 9X từng trải qua vài mối tình nhưng không gắn bó lâu dài. Cô tự nhận mình là “người kém may mắn trong tình yêu".

Hiện ca sĩ tập trung cho các dự án nghệ thuật, tìm niềm vui bên ê-kíp, khán giả. Cô nói mình bận đến mức không có thời gian để yêu.

Bước sang tuổi 31, Văn Mai Hương cho thấy sự đổi mới về vẻ ngoài, trở nên gợi cảm, quyến rũ và có phần táo bạo hơn. Cô cũng thay đổi trong suy nghĩ, biết tiết chế cảm xúc để có được sự an yên trong tâm hồn.

Bùi Lan Hương

Bùi Lan Hương sinh năm 1989, là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc được khán giả yêu thích qua những bài hát: Ngày chưa giông bão, Mê muội ... Nữ ca sĩ cũng thể hiện nhạc phim cho nhiều tác phẩm, gây tiếng vang như Tiệc trăng máu, Gái già lắm chiêu 5, Em và Trịnh ...

Cô từng ra mắt album Thiên thần sa ngã với 12 ca khúc mang phong cách dream pop năm 2018 .

3 ca sĩ tên Hương nổi tiếng: Người U50 mới lấy chồng, người là bạn gái đạo diễn - Ảnh 7.

3 ca sĩ tên Hương nổi tiếng: Người U50 mới lấy chồng, người là bạn gái đạo diễn - Ảnh 8.

Ca sĩ Bùi Lan Hương.


Tháng 5/2022, Bùi Lan Hương gây chú ý khi lấn sân điện ảnh qua vai diễn Khánh Ly trong phim Em và Trịnh .

Bùi Lan Hương cũng lần đầu thử sức ở show thực tế Chị đẹp đạp gió . Vốn là người hướng nội, cô dần trở nên cởi mở khi bước vào môi trường sinh hoạt chung. Nữ ca sĩ có thêm nhiều mối quan hệ, học thêm các kỹ năng và tự tin thể hiện bản thân hơn.

Bùi Lan Hương công khai hẹn hò đạo diễn Nguyễn Quang Dũng giữa năm 2023 sau 3 năm yêu đương kín tiếng.

3 ca sĩ tên Hương nổi tiếng: Người U50 mới lấy chồng, người là bạn gái đạo diễn - Ảnh 9.

Ca sĩ Bùi Lan Hương bên bạn trai - đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Từ khi công khai, mối quan hệ của cả 2 nhận được sự quan tâm của khán giả. Dù vậy, giọng ca sinh năm 1989 không cảm thấy áp lực khi được gọi là “bạn gái của đạo diễn nổi tiếng”.

Cả hai sống chung thời gian dài và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau lên mạng xã hội.

Bùi Lan Hương phải lòng Nguyễn Quang Dũng vì tính cách và tài năng của nam đạo diễn. Nữ ca sĩ nhận xét "nửa kia" là người thân thiện, không thích tỏ vẻ và rất hiền lành. Cả hai có nhiều điểm tương thích trong tính cách và suy nghĩ.

Dù gắn bó đã lâu, cả 2 không tính chuyện kết hôn vì muốn tận hưởng cảm giác lãng mạn như đôi tình nhân.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Thân thế nam diễn viên điển trai có 8 năm vướng tin đồn hẹn hò Mỹ Tâm

Thân thế nam diễn viên điển trai có 8 năm vướng tin đồn hẹn hò Mỹ Tâm

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Mai Tài Phến là chàng diễn viên 9X đời đầu nổi tiếng với khán giả khi đóng MV cùng Hương Tràm và sau này là Mỹ Tâm. Sau sự hợp tác với "họa mi tóc nâu", Mai Tài Phến vướng tin đồn hẹn hò cùng nữ ca sĩ quê Đà Nẵng.

NSND Thanh Hoa U80 sống lạc quan dù bệnh tật, chuẩn bị cho ngày ra đi

NSND Thanh Hoa U80 sống lạc quan dù bệnh tật, chuẩn bị cho ngày ra đi

Câu chuyện văn hóa - 6 giờ trước

Tuổi 75, NSND Thanh Hoa miệt mài ca hát, lần đầu thử sức đóng phim. Dịp này, bà chia sẻ về cuộc sống, những tin đồn thất thiệt về mình và hôn nhân tròn đầy bên ông xã là nghệ sĩ xiếc.

Rực rỡ sắc màu Giáng sinh châu Âu giữa lòng Hà Nội

Rực rỡ sắc màu Giáng sinh châu Âu giữa lòng Hà Nội

Câu chuyện văn hóa - 6 giờ trước

GĐXH - Hội chợ Giáng sinh EU 2025 diễn ra tại Hà Nội ngày 14/12, thu hút đông đảo người dân, du khách khám phá không gian văn hóa - ẩm thực đậm sắc màu châu Âu.

Khán giả gặp lại NSƯT Kim Tiến với phim 'Đài thiên văn' phát sóng trên VTV3 tối nay

Khán giả gặp lại NSƯT Kim Tiến với phim 'Đài thiên văn' phát sóng trên VTV3 tối nay

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Phim điện ảnh nổi tiếng thế giới "The Dish" (Đài thiên văn) phát sóng vào lúc 21h ngày 14/12 trên kênh VTV3.

'Vợ màn ảnh' kém diễn viên Mạnh Trường 16 tuổi quê ở Bắc Ninh là ai?

'Vợ màn ảnh' kém diễn viên Mạnh Trường 16 tuổi quê ở Bắc Ninh là ai?

Giải trí - 9 giờ trước

Thanh Huế, nữ diễn viên sinh năm 2001 đảm nhiệm vai Hiền, vợ của Triển do Mạnh Trường đóng trong phim giờ vàng "Lằn ranh".

Mạnh Trường hé lộ về vai Triển được dự đoán là 'trùm cuối' trong phim 'Lằn ranh'

Mạnh Trường hé lộ về vai Triển được dự đoán là 'trùm cuối' trong phim 'Lằn ranh'

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Mạnh Trường vào vai Ngọc Triển - nhân vật bí ẩn, gây chú ý với khán giả qua bộ phim "Lằn ranh".

Hòa Minzy có động thái khiến fan thích thú sau concert của Mỹ Tâm

Hòa Minzy có động thái khiến fan thích thú sau concert của Mỹ Tâm

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Hòa Minzy tiết lộ đặc biệt sau concert See The Light của Mỹ Tâm thu hút sự quan tâm của fan.

Khoảnh khắc bất ngờ của Mỹ Tâm và Đen Vâu

Khoảnh khắc bất ngờ của Mỹ Tâm và Đen Vâu

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Khán giả bất ngờ khi Đen Vâu xin lỗi Mỹ Tâm trên sân khấu Concert See The Light tối 13/12.

Huyền My: ‘Tôi sốc, bật khóc khi nghỉ việc MC’

Huyền My: ‘Tôi sốc, bật khóc khi nghỉ việc MC’

Câu chuyện văn hóa - 16 giờ trước

Á hậu Huyền My cho biết cô sốc khi nghe tin kênh truyền hình nơi mình đang làm việc dừng hoạt động. Người đẹp nhiều lần bật khóc vì đây là nơi cô gắn bó trong bốn năm qua.

Loạt tính cách chưa từng được hé lộ của Tiên Nguyễn ‘lộ rõ’ qua bài phát biểu của em trai Hiếu Nguyễn

Loạt tính cách chưa từng được hé lộ của Tiên Nguyễn ‘lộ rõ’ qua bài phát biểu của em trai Hiếu Nguyễn

Thế giới showbiz - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tiệc cưới của chị gái, Hiếu Nguyễn gây sốt bởi khoảnh khắc "bóc phốt" Tiên Nguyễn cực lầy lội nhưng vô cùng đáng yêu, chân thành.

Xem nhiều

Nữ giảng viên đại học quê Thanh Hóa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Nữ giảng viên đại học quê Thanh Hóa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Giải trí

GĐXH - Lê Hà Trang - nữ giảng viên đại học quê Thanh Hóa, vừa giành top 1 Người đẹp ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025. Cô không chỉ xinh đẹp mà còn có thành tích học tập đáng nể.

Thân thế nam diễn viên được giao phụ trách an ninh trong trong đám cưới con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Thân thế nam diễn viên được giao phụ trách an ninh trong trong đám cưới con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Thế giới showbiz
3 MC song ngữ đắt show nhất Việt Nam đều gắn bó với VTV

3 MC song ngữ đắt show nhất Việt Nam đều gắn bó với VTV

Câu chuyện văn hóa
Nghĩ về 'tình nghệ sĩ' ở đám tang Thương Tín

Nghĩ về 'tình nghệ sĩ' ở đám tang Thương Tín

Câu chuyện văn hóa
Đêm nhạc Trịnh Công Sơn đặc biệt

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn đặc biệt

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top