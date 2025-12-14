3 ca sĩ tên Hương nổi tiếng: Người U50 mới lấy chồng, người là bạn gái đạo diễn
Ba nữ ca sĩ tên Hương: Hồ Quỳnh Hương, Văn Mai Hương và Bùi Lan Hương đều thăng hoa với nghề, có cuộc sống viên mãn bên chồng, bạn trai nổi tiếng.
Hồ Quỳnh Hương
Hồ Quỳnh Hương sinh năm 1980, từng tốt nghiệp thủ khoa thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô gặt hái nhiều thành tích ấn tượng với các giải thưởng lớn nhỏ trong lẫn ngoài nước.
Sở hữu giọng hát ngọt ngào và kỹ thuật trình diễn điêu luyện, Hồ Quỳnh Hương ghi dấu với khán giả qua hàng loạt bản hit như: Anh, Vũ điệu hoang dã, Hoang mang, Ước mơ trong đời …
Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hồ Quỳnh Hương khiến nhiều người bất ngờ vì quyết định rời xa sân khấu.
Ca sĩ dành thời gian cho công việc kinh doanh, tu tập, sống thảnh thơi và kín tiếng. Cô cũng ăn chay trường và chăm làm thiện nguyện.
Vài năm gần đây, ca sĩ mới xuất hiện trở lại trong 1 số chương trình ca nhạc và gameshow truyền hình. Dù ít ca hát, cô vẫn sống dư dả, sung túc nhờ đầu tư thành công ở các lĩnh vực ăn uống, du lịch, bất động sản.
Sau "biến cố thẩm mỹ” cách đây nhiều năm, Hồ Quỳnh Hương cũng được khen lấy lại phong độ ngoại hình. Ca sĩ tiết lộ bí quyết giữ gìn nhan sắc và sức sống của mình là thói quen sống lành mạnh, tập luyện thể thao, ăn uống cân đối.
Hồi tháng 5, Hồ Quỳnh Hương chính thức lên xe hoa cùng chồng doanh nhân Hoàng Công Thành sau 9 năm quen biết, 5 năm hẹn hò.
Giọng ca gốc Quảng Ninh nói chính sự ga lăng, chân thành của bạn đời đã chinh phục trái tim cô. Còn trong mắt doanh nhân Hoàng Công Thành, Hồ Quỳnh Hương thông minh, giỏi giang và thiện lương. Cả 2 hiện tận hưởng tổ ấm hạnh phúc với 1 cậu con trai 2 tuổi.
Văn Mai Hương sinh năm 1994, được công chúng biết đến sau khi đoạt Á quân chương trình Vietnam Idol 2010 . 15 năm hoạt động nghệ thuật, cô từng ra mắt nhiều MV như: Ngày chung đôi (Huy Tuấn), Nếu như anh đến (Nguyễn Đức Cường). Ca sĩ phát hành 1 số album: Hãy mỉm cười ( 2011), Mười tám (2013), Hương (2021)…
Năm 2023 là cột mốc thành công nhất trong sự nghiệp của Văn Mai Hương với album Minh tinh . Cô nhận được nhiều giải thưởng lớn tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh như Ca khúc của năm, Sự kết hợp xuất sắc, Nữ ca sĩ của năm và Top 10 ca khúc được yêu thích .
Qua năm tháng, Văn Mai Hương có sự trưởng thành về giọng hát. Ca sĩ hát ngày càng chín chắn, “đàn bà” hơn. "Công việc ca hát mang lại cho tôi thu nhập tốt, có cuộc sống thoải mái, được làm những điều mình thích", cô chia sẻ.
Trái ngược với sự nghiệp thăng hoa, tình duyên của Văn Mai Hương khá trắc trở. Giọng ca 9X từng trải qua vài mối tình nhưng không gắn bó lâu dài. Cô tự nhận mình là “người kém may mắn trong tình yêu".
Hiện ca sĩ tập trung cho các dự án nghệ thuật, tìm niềm vui bên ê-kíp, khán giả. Cô nói mình bận đến mức không có thời gian để yêu.
Bước sang tuổi 31, Văn Mai Hương cho thấy sự đổi mới về vẻ ngoài, trở nên gợi cảm, quyến rũ và có phần táo bạo hơn. Cô cũng thay đổi trong suy nghĩ, biết tiết chế cảm xúc để có được sự an yên trong tâm hồn.
Bùi Lan Hương sinh năm 1989, là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc được khán giả yêu thích qua những bài hát: Ngày chưa giông bão, Mê muội ... Nữ ca sĩ cũng thể hiện nhạc phim cho nhiều tác phẩm, gây tiếng vang như Tiệc trăng máu, Gái già lắm chiêu 5, Em và Trịnh ...
Cô từng ra mắt album Thiên thần sa ngã với 12 ca khúc mang phong cách dream pop năm 2018 .
Tháng 5/2022, Bùi Lan Hương gây chú ý khi lấn sân điện ảnh qua vai diễn Khánh Ly trong phim Em và Trịnh .
Bùi Lan Hương cũng lần đầu thử sức ở show thực tế Chị đẹp đạp gió . Vốn là người hướng nội, cô dần trở nên cởi mở khi bước vào môi trường sinh hoạt chung. Nữ ca sĩ có thêm nhiều mối quan hệ, học thêm các kỹ năng và tự tin thể hiện bản thân hơn.
Bùi Lan Hương công khai hẹn hò đạo diễn Nguyễn Quang Dũng giữa năm 2023 sau 3 năm yêu đương kín tiếng.
Từ khi công khai, mối quan hệ của cả 2 nhận được sự quan tâm của khán giả. Dù vậy, giọng ca sinh năm 1989 không cảm thấy áp lực khi được gọi là “bạn gái của đạo diễn nổi tiếng”.
Cả hai sống chung thời gian dài và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau lên mạng xã hội.
Bùi Lan Hương phải lòng Nguyễn Quang Dũng vì tính cách và tài năng của nam đạo diễn. Nữ ca sĩ nhận xét "nửa kia" là người thân thiện, không thích tỏ vẻ và rất hiền lành. Cả hai có nhiều điểm tương thích trong tính cách và suy nghĩ.
Dù gắn bó đã lâu, cả 2 không tính chuyện kết hôn vì muốn tận hưởng cảm giác lãng mạn như đôi tình nhân.
