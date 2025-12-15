Long Oliver & Bom làm 'nóng' khán giả trẻ với Lễ hội âm nhạc sôi động chưa từng có

SYNC FEST 2025 vừa diễn ra tối 13/12 tại Hưng Yên, đây là lần đầu tiên, cặp đôi nghệ sĩ sáng tạo Long Oliver và Bom nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội với tên gọi "Thủng Long Family" đã mang tới cho các bạn trẻ một lễ hội âm nhạc đúng nghĩa, ngập tràn cảm xúc, nơi âm thanh - ánh sáng - chuyển động - hòa thành một và khán giả chính là trung tâm của cuộc chơi.

Không chỉ là một lễ hội EDM (nhạc điện tử) "đến để nghe", SYNC FEST 2025 như một ngày hội giải phóng năng lượng đúng nghĩa - nơi mỗi cá nhân được tháo bỏ rào cản và những e ngại thường ngày để bung tỏa hết mình và chạm tới phiên bản bùng nổ nhất của chính mình.

Trên sân khấu, cặp đôi nghệ sĩ sáng tạo Oliver và Bom (Thủng Long Family) xuất hiện với vai trò "kiến trúc sư" của sự kiện - không chỉ biểu diễn mà còn trực tiếp dẫn dắt khán giả. Sự kết hợp đa dạng giữa rap, MC, vũ đạo và các động tác vận động thể chất tạo nên một format biểu diễn vừa quen vừa lạ: quen về năng lượng, nhưng lạ ở cách khán giả được kéo vào cuộc chơi một cách chủ động. Ý tưởng này từng được nhắc đến trong nhiều mô hình giải trí, nhưng để triển khai mạch lạc, đồng bộ và đủ "đã" như tại SYNC FEST là điều không dễ. Và Thủng Long Family đã làm được.

Đặc biệt, chương trình dành gần một phần ba thời lượng để khán giả trực tiếp tham gia và thể hiện cá tính riêng. Đây cũng là phần tạo nên sự hấp dẫn đặc biệt của SYNC FEST, khi các bạn trẻ không còn ngại ngần phô diễn những điệu nhảy mang dấu ấn cá nhân - có thể vụng về, có thể ngẫu hứng, nhưng đầy tự do và năng lượng. Trong tiếng nhạc, tiếng hò reo cổ vũ, bên dưới sân khấu khán giả tự động chia nhỏ thành nhiều nhóm khác nhau và mạnh dạn thể hiện vũ đạo của chính mình. Mỗi khán giả một cá tính, sự sôi nổi khác nhau, hòa vào niềm vui chung của lễ hội âm nhạc, tạo nên một bức tranh sôi động và bùng nổ, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.

Một điều khiến SYNC FEST đặc biệt nằm ở chi tiết hiếm thấy ở các lễ hội âm nhạc thông thường: khán giả được hướng dẫn từng động tác, từng nhịp nhảy, để trở thành những màn biểu diễn hòa quyện, đồng nhất từ sân khấu đến khán đài. Đúng như cam kết từ hai nhà sáng tạo Long Oliver & Bom, khán giả đã thực sự trở thành những nghệ sĩ biểu diễn khi tất cả cùng hòa vào những điệu nhảy và âm nhạc đã gắn kết tất cả những trái tim đam mê, sôi nổi. Nhiều khán giả bày tỏ đây là lần đầu tiên họ đi fest mà không còn cảm giác lạc lõng, không biết phải làm gì giữa đám đông. Ai cũng nhún nhảy từ đầu tới cuối chương trình theo sự điều hướng và dẫn dắt của cặp đôi nghệ sĩ sáng tạo Long Oliver & Bom cùng các vũ công trên sân khấu. Có khán giả còn hài hước chia sẻ rằng: "Từ giờ tôi tự tin fest nào cũng tham gia được vì vừa… tốt nghiệp khóa nhảy ở SYNC FEST".

SYNC FEST là dự án tâm huyết của bộ đôi nghệ sĩ sáng tạo Long Oliver & Bom, đến từ Thủng Long Family - nhóm sáng tạo nội dung nổi tiếng trên TikTok, được biết đến với tinh thần tiên phong và liên tục đổi mới trong suốt 5 năm hoạt động.

Nếu như trước đây, Thủng Long Family gây ấn tượng bằng những sản phẩm sáng tạo đột phá, thì với SYNC FEST, họ tiếp tục mang triết lý đổi mới đó sang lĩnh vực sự kiện, với khát vọng tạo ra một định dạng giải trí hoàn toàn mới cho giới trẻ Việt Nam. Có thể nói, SYNC FEST là một bước tiến mới trên hành trình kiến tạo định dạng giải trí tương lai của bộ đôi nghệ sĩ sáng tạo Long Oliver và Bom.

SYNC FEST 2025 được triển khai như một bản thử nghiệm với quy mô giới hạn dưới 1.000 khán giả, mở đầu cho chuỗi mùa SYNC FEST thường niên trong tương lai. Dù vậy, âm nhạc cùng những màn biểu diễn - dẫn dắt của những nghệ sĩ trên sân khấu đã hòa nhịp đam mê, tinh thần, quyến rũ cả những khán giả bên ngoài khu vực sân khấu, khiến họ cũng bị cuốn vào bầu không khí chung.

Cặp đôi nghệ sĩ sáng tạo Long Oliver & Bom là những người đứng sau sự thành công của một trong những kênh nội dung nổi bật trên tiktok "Thủng long Family". Hai nhà sáng tạo nội dung Long Oliver & Bom đã sản xuất những video hài hước, giải trí và chân thực xoay quanh đời sống thường nhật của một gia đình trẻ, thường lấy những tình huống nhỏ trong cuộc sống làm chất liệu sáng tạo. Với hàng triệu người theo dõi và nhiều video đạt hàng chục triệu lượt xem, họ không chỉ mang lại giá trị giải trí mà còn tạo sự đồng cảm mạnh mẽ cho người xem thông qua những câu chuyện đời thường được kể bằng góc nhìn tích cực. Thủng Long Family từng được vinh danh tại TikTok Awards Việt Nam, khẳng định vai trò là nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng và có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng mạng.



