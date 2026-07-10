Tuổi 45 của Dương Cẩm Lynh sau biến cố nợ 6 tỷ đồng

Mới đây, trên trang cá nhân, Dương Cẩm Lynh đăng tải loạt khoảnh khắc hóa thân thành một quý cô xưa dịu dàng trong bộ bà ba. Đi kèm bộ ảnh là dòng chia sẻ đầy chiêm nghiệm: "Kiếp nhân sinh tuy hữu hạn, nhưng biển học lại vô cùng. Học cách sống, học cách yêu và học cách buông bỏ. Đó chính là sự thú vị của hành trình làm người".