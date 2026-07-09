Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Lý Nhã Kỳ gây chú ý ở tuổi 43

Thứ năm, 13:00 09/07/2026 | Đẹp
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lý Nhã Kỳ mới đây gây chú ý khi diện đầm trắng 'hack tuổi'. Ở tuổi trung niên, cô vẫn tự tin khoe sắc trong những trang phục có gam màu tươi trẻ.

Lý Nhã Kỳ gây chú ý ở tuổi 43 - Ảnh 1.Diện mạo khác lạ ở tuổi trung niên của Lý Nhã Kỳ

GĐXH - Lý Nhã Kỳ khiến nhiều người bất ngờ với diện mạo khác lạ và đang nhận về nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Lý Nhã Kỳ gây chú ý ở tuổi 43 - Ảnh 1.
Lý Nhã Kỳ gây chú ý ở tuổi 43 - Ảnh 2.

Lý Nhã Kỳ ở tuổi 43 tuổi, cô lựa chọn những trang phục có tông màu sáng để tôn lên làn da cùng vẻ ngoài tươi trẻ của mình.

Lý Nhã Kỳ gây chú ý ở tuổi 43 - Ảnh 3.
Lý Nhã Kỳ gây chú ý ở tuổi 43 - Ảnh 4.
Lý Nhã Kỳ gây chú ý ở tuổi 43 - Ảnh 5.

Ngoài chọn trang phục, Lý Nhã Kỳ còn chăm chút làn da của mình một cách cẩn thận khi bước sang tuổi trung niên.

Lý Nhã Kỳ gây chú ý ở tuổi 43 - Ảnh 6.

Lý Nhã Kỳ nhiều lần chia sẻ rằng, làn da đẹp không đến từ những phương pháp tức thời mà là kết quả của việc chăm sóc đều đặn mỗi ngày. Dù lịch làm việc bận rộn, cô vẫn ưu tiên các bước làm sạch, dưỡng ẩm và chống nắng đầy đủ.

Lý Nhã Kỳ gây chú ý ở tuổi 43 - Ảnh 7.

Người đẹp đặc biệt chú trọng việc cấp ẩm cho da để duy trì độ đàn hồi, đồng thời sử dụng các sản phẩm chăm sóc phù hợp với tình trạng da theo từng giai đoạn. Theo cô, việc kiên trì chăm sóc da mỗi ngày quan trọng hơn việc sử dụng quá nhiều mỹ phẩm đắt tiền.

Lý Nhã Kỳ gây chú ý ở tuổi 43 - Ảnh 8.

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng thường xuyên thực hiện các liệu trình chăm sóc da chuyên sâu tại những cơ sở uy tín nhằm hỗ trợ duy trì vẻ tươi trẻ và hạn chế các dấu hiệu lão hóa.

Lý Nhã Kỳ gây chú ý ở tuổi 43 - Ảnh 9.

Một trong những bí quyết giúp Lý Nhã Kỳ giữ được nhan sắc trẻ trung là xây dựng chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Cô ưu tiên thực phẩm tươi, nhiều rau xanh, trái cây và bổ sung đầy đủ protein để nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong.

Lý Nhã Kỳ gây chú ý ở tuổi 43 - Ảnh 10.

Người đẹp hạn chế các món ăn nhiều dầu mỡ, đường và đồ uống có cồn. Đồng thời, cô duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày nhằm hỗ trợ quá trình trao đổi chất và giúp làn da luôn căng mọng. Theo Lý Nhã Kỳ, chế độ ăn uống khoa học không chỉ cải thiện sức khỏe mà còn tác động tích cực đến chất lượng làn da, mái tóc và vóc dáng.

Lý Nhã Kỳ gây chú ý ở tuổi 43 - Ảnh 11.

Bên cạnh việc chăm sóc da, Lý Nhã Kỳ còn dành thời gian luyện tập thể thao để duy trì vóc dáng săn chắc. Cô lựa chọn những bộ môn phù hợp với thể trạng như tập gym, yoga hoặc các bài tập tăng cường sức bền. Việc vận động đều đặn không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường sức khỏe và mang lại nguồn năng lượng tích cực. Người đẹp cho rằng tập luyện cần được duy trì như một thói quen lâu dài thay vì chỉ thực hiện khi muốn giảm cân hay chuẩn bị tham gia một sự kiện.

Lý Nhã Kỳ từng tham gia nhiều bộ phim như Mười: Truyền thuyết về bức chân dung, Kiều nữ và đại gia, Gió nghịch mùa và Mùa hè lạnh. Trong đó, vai Diễm Kiều trong Kiều nữ và đại gia là dấu ấn nổi bật nhất, giúp cô trở thành gương mặt được đông đảo khán giả yêu mến. Sau đó, cô giảm hoạt động diễn xuất để tập trung cho lĩnh vực kinh doanh và các hoạt động đối ngoại.

Lý Nhã Kỳ gây chú ý ở tuổi 43 - Ảnh 13.Khi Lý Nhã Kỳ làm 'nhân viên công sở'

Khác hẳn phong cách gợi cảm thường thấy, Lý Nhã Kỳ biến hóa đa dạng với hình ảnh "nhân viên công sở" trong loạt ảnh mới.


Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Lee Joo Yeon khoe vóc dáng quyến rũ ở tuổi 39

Lee Joo Yeon khoe vóc dáng quyến rũ ở tuổi 39

Đẹp - 8 giờ trước

Dù đã bước sang tuổi 39, Lee Joo Yeon vẫn duy trì được nhan sắc trẻ trung cùng thần thái rạng rỡ.

Độ hợp vai của Hà Tăng có thể gây tranh cãi nhưng gu ăn mặc thì không thể chê

Độ hợp vai của Hà Tăng có thể gây tranh cãi nhưng gu ăn mặc thì không thể chê

Đẹp - 1 ngày trước

Cư dân mạng có thể tranh cãi về chuyện Tăng Thanh Hà không có ngoại hình giống với Hoàng hậu Nam Phương nhưng khí chất và gu ăn mặc của cô thì xứng đáng "vạn người mê".

Cách trị mụn bằng ngải cứu hiệu quả an toàn không để lại vết thâm

Cách trị mụn bằng ngải cứu hiệu quả an toàn không để lại vết thâm

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Ngải cứu là một trong những loại thảo dược có nhiều công dụng đa dạng như làm thành phần chính trong các bài thuốc y học cổ truyền hoặc dùng để tắm hay làm mặt nạ để trị mụn.

Làm đẹp bằng lá tía tô không phải ai cũng biết

Làm đẹp bằng lá tía tô không phải ai cũng biết

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Cùng theo dõi bài viết sau đây để tìm hiểu chi tiết các cách làm đẹp với lá tía tô đơn giản, hiệu quả ngay tại nhà.

2 thập kỷ sau ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, nhan sắc Mai Phương Thúy vẫn gây thương nhớ

2 thập kỷ sau ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, nhan sắc Mai Phương Thúy vẫn gây thương nhớ

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Mới đây, Mai Phương Thúy chia sẻ những khoảnh khắc xinh đẹp trong cuộc sống đời thường. Sau 2 thập kỷ kể từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, nhan sắc của cô vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ và gây thương nhớ.

Khổng Tú Quỳnh, 'Công chúa dâu tây' gợi cảm ở tuổi 35

Khổng Tú Quỳnh, 'Công chúa dâu tây' gợi cảm ở tuổi 35

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh liên tục trở thành tâm điểm chú ý bởi phong cách gợi cảm, hiện đại.

Mặc đẹp suốt mùa Hè với những món đồ dễ di chuyển và có điểm nhấn tinh tế

Mặc đẹp suốt mùa Hè với những món đồ dễ di chuyển và có điểm nhấn tinh tế

Thời trang - 2 ngày trước

Để mặc đẹp suốt mùa Hè, đừng nghĩ đến việc trưng trổ quá nhiều hay mua sắm liên tục để chạy theo trend. Hãy chọn những món đồ thoáng, dễ di chuyển và có chút điểm nhấn nhỏ. Chỉ cần vậy thôi là trang phục đã có cảm giác thời trang hơn rất nhiều.

Huyền Lizzie 'Cách em 1 milimet' gợi cảm ở tuổi 37

Huyền Lizzie 'Cách em 1 milimet' gợi cảm ở tuổi 37

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Diễn viên Huyền Lizzie liên tục trở thành tâm điểm chú ý bởi vóc dáng gợi cảm, nhan sắc thăng hạng ở tuổi 37.

6 bộ trang phục được sử dụng cực chất trong MV 'gái Nghệ' của Hương Tràm

6 bộ trang phục được sử dụng cực chất trong MV 'gái Nghệ' của Hương Tràm

Thời trang - 3 ngày trước

GĐXH - Hương Tràm đã đầu tư rất công phu không chỉ cho âm nhạc mà còn cả trang phục cho MV 'gái Nghệ'.

NTK Đỗ Mạnh Cường bật mí về trang phục của Hà Tăng trong Hoàng Hậu Cuối Cùng

NTK Đỗ Mạnh Cường bật mí về trang phục của Hà Tăng trong Hoàng Hậu Cuối Cùng

Thời trang - 3 ngày trước

Ngay sau khi phim "Hoàng Hậu Cuối Cùng" công bố dàn diễn viên, mọi chi tiết xoay quanh vai diễn Hoàng hậu Nam Phương của Tăng Thanh Hà đều được quan tâm đặc biệt, tất nhiên là cả chuyện phục trang trong phim.

Xem nhiều

Khổng Tú Quỳnh, 'Công chúa dâu tây' gợi cảm ở tuổi 35

Khổng Tú Quỳnh, 'Công chúa dâu tây' gợi cảm ở tuổi 35

Đẹp

GĐXH - Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh liên tục trở thành tâm điểm chú ý bởi phong cách gợi cảm, hiện đại.

Lý Lệ Hà của 'Hoàng hậu cuối cùng' đời thực có sắc vóc xinh đẹp ra sao?

Lý Lệ Hà của 'Hoàng hậu cuối cùng' đời thực có sắc vóc xinh đẹp ra sao?

Thời trang
Dàn Hoa hậu diện bikini cùng một công thức, người đẹp nào có hình thể đẹp nhất?

Dàn Hoa hậu diện bikini cùng một công thức, người đẹp nào có hình thể đẹp nhất?

Thời trang
Mách bạn 4 cách trị nám lâu năm từ thiên nhiên, rẻ tiền nhưng cực nhạy

Mách bạn 4 cách trị nám lâu năm từ thiên nhiên, rẻ tiền nhưng cực nhạy

Đẹp
Huyền Lizzie 'Cách em 1 milimet' gợi cảm ở tuổi 37

Huyền Lizzie 'Cách em 1 milimet' gợi cảm ở tuổi 37

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.