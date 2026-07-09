Lý Nhã Kỳ gây chú ý ở tuổi 43

Bên cạnh việc chăm sóc da, Lý Nhã Kỳ còn dành thời gian luyện tập thể thao để duy trì vóc dáng săn chắc. Cô lựa chọn những bộ môn phù hợp với thể trạng như tập gym, yoga hoặc các bài tập tăng cường sức bền. Việc vận động đều đặn không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường sức khỏe và mang lại nguồn năng lượng tích cực. Người đẹp cho rằng tập luyện cần được duy trì như một thói quen lâu dài thay vì chỉ thực hiện khi muốn giảm cân hay chuẩn bị tham gia một sự kiện.