Lý Nhã Kỳ gây chú ý ở tuổi 43
GĐXH - Lý Nhã Kỳ mới đây gây chú ý khi diện đầm trắng 'hack tuổi'. Ở tuổi trung niên, cô vẫn tự tin khoe sắc trong những trang phục có gam màu tươi trẻ.
Lý Nhã Kỳ ở tuổi 43 tuổi, cô lựa chọn những trang phục có tông màu sáng để tôn lên làn da cùng vẻ ngoài tươi trẻ của mình.
Ngoài chọn trang phục, Lý Nhã Kỳ còn chăm chút làn da của mình một cách cẩn thận khi bước sang tuổi trung niên.
Lý Nhã Kỳ từng tham gia nhiều bộ phim như Mười: Truyền thuyết về bức chân dung, Kiều nữ và đại gia, Gió nghịch mùa và Mùa hè lạnh. Trong đó, vai Diễm Kiều trong Kiều nữ và đại gia là dấu ấn nổi bật nhất, giúp cô trở thành gương mặt được đông đảo khán giả yêu mến. Sau đó, cô giảm hoạt động diễn xuất để tập trung cho lĩnh vực kinh doanh và các hoạt động đối ngoại.
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