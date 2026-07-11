Hoa hậu Ý Nhi 'gây bão' ở Thái Lan
GĐXH - Hoa hậu Ý Nhi thu hút sự chú ý tại Thái Lan với bộ ảnh đẹp trong trang phục truyền thống. Nhan sắc và vóc dáng của nàng hậu được đánh giá ngày càng trưởng thành.
Sandara Park (2NE1) toát lên vẻ quyến rũ với phong cách táo bạoĐẹp -
Cách phối đồ táo bạo nhưng tinh tế giúp Sandara Park tôn lên vóc dáng gợi cảm.
Tuổi 45 của Dương Cẩm Lynh sau biến cố nợ 6 tỷ đồngĐẹp -
GĐXH - Dương Cẩm Lynh xuất hiện xinh đẹp và điềm tĩnh ở tuổi 45. Sau biến cố nợ nần, cô đã tự vực dậy và xây dựng hình ảnh mới trong nghệ thuật.
Sang Mỹ xem World Cup, 'phú bà Vbiz' Huyền Baby khoe dáng gợi cảm 'hết cỡ'Đẹp -
GĐXH - Huyền Baby - "phú bà Vbiz" mới đây khiến khán giả trầm trồ khi xuất hiện trong màu áo đội tuyển Argentina để cổ vũ tại World Cup. Vẻ ngoài nóng bỏng cùng vóc dáng gợi cảm của người đẹp nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.
Hoa hậu Kiều Duy khoe trọn vóc dáng chuẩn đồng hồ cátĐẹp -
Hoa hậu Kiều Duy tiếp tục ghi điểm với người hâm mộ khi khoe visual rạng rỡ cùng vóc dáng đồng hồ cát quyến rũ.
'Bà mẹ 2 con' Phanh Lee diện đồ xẻ sâu táo bạo sau khi siết mỡ thành côngĐẹp -
GĐXH - Ở tuổi 36, Phanh Lee gây chú ý khi liên tục tung ra những bộ ảnh diện đồ xẻ sâu táo bạo, khiến fan trầm trồ "gái hai con trông mòn con mắt".
Lý Nhã Kỳ gây chú ý ở tuổi 43Đẹp -
GĐXH - Lý Nhã Kỳ mới đây gây chú ý khi diện đầm trắng 'hack tuổi'. Ở tuổi trung niên, cô vẫn tự tin khoe sắc trong những trang phục có gam màu tươi trẻ.
Lee Joo Yeon khoe vóc dáng quyến rũ ở tuổi 39Đẹp -
Dù đã bước sang tuổi 39, Lee Joo Yeon vẫn duy trì được nhan sắc trẻ trung cùng thần thái rạng rỡ.
Độ hợp vai của Hà Tăng có thể gây tranh cãi nhưng gu ăn mặc thì không thể chêĐẹp -
Cư dân mạng có thể tranh cãi về chuyện Tăng Thanh Hà không có ngoại hình giống với Hoàng hậu Nam Phương nhưng khí chất và gu ăn mặc của cô thì xứng đáng "vạn người mê".
Cách trị mụn bằng ngải cứu hiệu quả an toàn không để lại vết thâmĐẹp -
GĐXH - Ngải cứu là một trong những loại thảo dược có nhiều công dụng đa dạng như làm thành phần chính trong các bài thuốc y học cổ truyền hoặc dùng để tắm hay làm mặt nạ để trị mụn.
Làm đẹp bằng lá tía tô không phải ai cũng biếtĐẹp -
GĐXH - Cùng theo dõi bài viết sau đây để tìm hiểu chi tiết các cách làm đẹp với lá tía tô đơn giản, hiệu quả ngay tại nhà.