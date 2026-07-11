Hoa hậu Ý Nhi 'gây bão' ở Thái Lan

Ở từng khung hình, Ý Nhi đều ghi điểm bởi thần thái nhẹ nhàng, nụ cười tươi tắn cùng những cử chỉ mềm mại. Từ góc nghiêng khoe đường nét gương mặt thanh tú cho đến khoảnh khắc chắp tay theo nghi thức chào đặc trưng của người Thái, Hoa hậu Ý Nhi đều mang đến cảm giác thanh lịch và nền nã.