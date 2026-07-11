Sandara Park (2NE1) toát lên vẻ quyến rũ với phong cách táo bạo

Sau khi phát hành ca khúc mới, Sandara Park tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới trên mạng xã hội, khoe hình ảnh trưởng thành và quyến rũ hơn hẳn so với phong cách quen thuộc.

Cụ thể, mới đây, thành viên 2NE1 chia sẻ trên trang cá nhân dòng trạng thái ngắn gọn đi kèm bộ ảnh mới. Trong loạt ảnh, nữ ca sĩ diện váy len màu vàng nhạt, tạo dáng trước ống kính với thần thái tự tin và cuốn hút.

Hình ảnh mới của thành viên 2NE1 - Sandara Park.

Điểm gây chú ý nhất chính là thiết kế cổ khoét sâu của trang phục, khéo léo để lộ chiếc bralette màu đen bên trong. Cách phối đồ táo bạo nhưng tinh tế giúp Sandara Park tôn lên vóc dáng gợi cảm, đồng thời mang đến hình ảnh trưởng thành, khác biệt so với vẻ ngoài trẻ trung thường thấy.

Bên cạnh đó, mái tóc dài uốn gợn sóng cùng lớp trang điểm nhẹ càng làm nổi bật gương mặt thanh tú và ánh nhìn sắc sảo của nữ ca sĩ. Dù đã bước sang tuổi 40, Sandara Park vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ nhan sắc trẻ trung cùng thần thái ngày càng cuốn hút.

Bên cạnh đó, mái tóc dài uốn gợn sóng cùng lớp trang điểm nhẹ càng làm nổi bật gương mặt thanh tú và ánh nhìn sắc sảo của nữ ca sĩ.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ bất ngờ trước màn "lột xác" của giọng ca 2NE1, cho rằng cô ngày càng tự tin thử nghiệm những hình ảnh mới nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch vốn có.

Thời gian gần đây, Sandara Park đang tích cực quảng bá cho sản phẩm âm nhạc mới. Song song đó, nữ ca sĩ cũng liên tục gặp gỡ người hâm mộ thông qua các fan concert và sân khấu biểu diễn trong và ngoài Hàn Quốc, đánh dấu giai đoạn hoạt động sôi nổi sau hơn hai thập kỷ theo đuổi nghệ thuật.

Thời gian gần đây, Sandara Park đang tích cực quảng bá cho sản phẩm âm nhạc mới.