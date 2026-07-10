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Sang Mỹ xem World Cup, 'phú bà Vbiz' Huyền Baby khoe dáng gợi cảm 'hết cỡ'

Thứ sáu, 10:00 10/07/2026 | Đẹp
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Huyền Baby - "phú bà Vbiz" mới đây khiến khán giả trầm trồ khi xuất hiện trong màu áo đội tuyển Argentina để cổ vũ tại World Cup. Vẻ ngoài nóng bỏng cùng vóc dáng gợi cảm của người đẹp nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Sang Mỹ cổ vũ World Cup, 'phú bà Vbiz' Huyền Baby khoe dáng gợi cảm 'hết cỡ' - Ảnh 1.Huyền Baby gây chú ý với concept ngập sắc đỏ 'mã đáo thành công'

GĐXH - Huyền Baby thu hút sự chú ý với clip chào 2026 cùng sắc đỏ rực rỡ. Diện áo dài ren đỏ và thần thái cuốn hút, cô gửi gắm thông điệp may mắn cho năm mới.

Sang Mỹ cổ vũ World Cup, 'phú bà Vbiz' Huyền Baby khoe dáng gợi cảm 'hết cỡ' - Ảnh 1.

Hòa chung không khí cả thế giới hướng về World Cup 2026, Huyền Baby cũng chịu chơi khi đầu tư một chuyến du lịch sang xứ sở cờ hoa để cổ vũ đội bóng cô yêu thích.

Sang Mỹ cổ vũ World Cup, 'phú bà Vbiz' Huyền Baby khoe dáng gợi cảm 'hết cỡ' - Ảnh 2.

Trong sắc áo Argentina, Huyền Baby khiến khán giả mê mẩn vẻ ngoài trẻ trung và nóng bỏng. Ở tuổi U40 nhưng cô vẫn tự tin khoe dáng sexy.

Sang Mỹ cổ vũ World Cup, 'phú bà Vbiz' Huyền Baby khoe dáng gợi cảm 'hết cỡ' - Ảnh 3.

Nhiều khán giả nhận xét, Huyền Baby ngày càng trẻ trung và có vóc dáng nuột nà hơn trước.

Sang Mỹ cổ vũ World Cup, 'phú bà Vbiz' Huyền Baby khoe dáng gợi cảm 'hết cỡ' - Ảnh 4.

Dù trải qua 2 lần sinh nhưng vòng eo của Huyền Baby vẫn là mơ ước của nhiều chị em phụ nữ.

Sang Mỹ cổ vũ World Cup, 'phú bà Vbiz' Huyền Baby khoe dáng gợi cảm 'hết cỡ' - Ảnh 5.

Với lợi thế sắc vóc, Huyền Baby thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh diện váy áo ôm sát cơ thể, thiết kế cắt xẻ tinh tế hoặc trang phục mang hơi hướng high fashion. Người đẹp khéo léo khoe vòng eo thon gọn, đôi chân dài và vóc dáng cân đối sau nhiều năm sinh con.

Sang Mỹ cổ vũ World Cup, 'phú bà Vbiz' Huyền Baby khoe dáng gợi cảm 'hết cỡ' - Ảnh 6.

Điểm đặc biệt trong phong cách của Huyền Baby là dù lựa chọn nhiều trang phục gợi cảm nhưng cô vẫn giữ được hình ảnh thanh lịch và sang trọng. Ở đời thường, Huyền Baby yêu thích các set đồ mang phong cách "quiet luxury" kết hợp cùng điểm nhấn gợi cảm như áo corset, áo hai dây, váy bodycon hay croptop. Cô cũng thường lựa chọn những gam màu trung tính như đen, trắng, be hoặc các tông ánh kim để tăng vẻ sang trọng.

Sang Mỹ cổ vũ World Cup, 'phú bà Vbiz' Huyền Baby khoe dáng gợi cảm 'hết cỡ' - Ảnh 7.

Trong các sự kiện, người đẹp thường xuất hiện với những mẫu váy dạ hội ôm sát, chất liệu ánh kim, xuyên thấu hoặc có đường cắt xẻ ở phần eo, lưng hay đùi nhằm tôn đường cong cơ thể. Các thiết kế được phối cùng trang sức cao cấp, túi xách hàng hiệu và kiểu tóc tối giản, giúp tổng thể trở nên tinh tế thay vì phô trương.

Sang Mỹ cổ vũ World Cup, 'phú bà Vbiz' Huyền Baby khoe dáng gợi cảm 'hết cỡ' - Ảnh 8.

Không chạy theo những xu hướng quá phô trương, Huyền Baby lựa chọn sự gợi cảm có chừng mực, kết hợp giữa thời trang cao cấp, thần thái sang trọng và cách phối đồ tinh tế.

Sang Mỹ cổ vũ World Cup, 'phú bà Vbiz' Huyền Baby khoe dáng gợi cảm 'hết cỡ' - Ảnh 9.

Trên trang cá nhân, Huyền Baby tạo dấu ấn thời trang riêng với phong cách sexy. Với sự đầu tư chỉn chu trong từng bộ trang phục cùng khả năng biến hóa linh hoạt giữa vẻ quyến rũ và thanh lịch, cô tiếp tục khẳng định sức hút của mình trong Vbiz.

Huyền Baby là một trong những hot girl đời đầu nổi tiếng tại Hà Nội. Sau khi kết hôn với doanh nhân Quang Huy vào năm 2013, cô gần như vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí để dành thời gian chăm sóc gia đình và phát triển sự nghiệp kinh doanh.

Những năm gần đây, đặc biệt sau khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Huyền Baby nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Sang Mỹ cổ vũ World Cup, 'phú bà Vbiz' Huyền Baby khoe dáng gợi cảm 'hết cỡ' - Ảnh 11.Ninh Dương Lan Ngọc, Huyền Baby, Minh Hằng được 'giải cứu' khi mắc kẹt ở tầng cao nhất tòa nhà 30 mét

GĐXH - Trong tập 5 "Chiến sĩ quả cảm", các chiến sĩ nhập vai tỏ ra bất ngờ khi giải cứu Minh Hằng, Ninh Dương Lan Ngọc, Trang Pháp, Huyền Baby bị mắc kẹt trên tầng cao nhất tòa nhà hơn 30 mét.

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