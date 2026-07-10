Sang Mỹ xem World Cup, 'phú bà Vbiz' Huyền Baby khoe dáng gợi cảm 'hết cỡ'

Huyền Baby là một trong những hot girl đời đầu nổi tiếng tại Hà Nội. Sau khi kết hôn với doanh nhân Quang Huy vào năm 2013, cô gần như vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí để dành thời gian chăm sóc gia đình và phát triển sự nghiệp kinh doanh.

Những năm gần đây, đặc biệt sau khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Huyền Baby nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.