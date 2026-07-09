'Bà mẹ 2 con' Phanh Lee diện đồ xẻ sâu táo bạo sau khi siết mỡ thành công
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Lý Nhã Kỳ gây chú ý ở tuổi 43Đẹp - 3 giờ trước
GĐXH - Lý Nhã Kỳ mới đây gây chú ý khi diện đầm trắng 'hack tuổi'. Ở tuổi trung niên, cô vẫn tự tin khoe sắc trong những trang phục có gam màu tươi trẻ.
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Dù đã bước sang tuổi 39, Lee Joo Yeon vẫn duy trì được nhan sắc trẻ trung cùng thần thái rạng rỡ.
Độ hợp vai của Hà Tăng có thể gây tranh cãi nhưng gu ăn mặc thì không thể chêĐẹp - 1 ngày trước
Cư dân mạng có thể tranh cãi về chuyện Tăng Thanh Hà không có ngoại hình giống với Hoàng hậu Nam Phương nhưng khí chất và gu ăn mặc của cô thì xứng đáng "vạn người mê".
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GĐXH - Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh liên tục trở thành tâm điểm chú ý bởi phong cách gợi cảm, hiện đại.