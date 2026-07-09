'Bà mẹ 2 con' Phanh Lee diện đồ xẻ sâu táo bạo sau khi siết mỡ thành công

Song song với thực đơn ăn kiêng, Phanh Lee còn kết hợp với lịch trình tập luyện đều đặn ngay tại nhà do không có nhiều thời gian đến phòng gym. Cô tự lên kế hoạch tập luyện bài bản bằng cách đan xen giữa bốn buổi tập kháng lực cùng tạ nhẹ, dây cao su và hai buổi tập cardio đốt mỡ mỗi tuần.