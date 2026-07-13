Da hết mụn thâm nhờ bí quyết dưỡng da từ loại củ quen thuộc ngay trong bếp

Công dụng dưỡng da của củ cải trắng

Trong củ cải trắng rất giàu thành phần dinh dưỡng tốt cho da như vitamin A và vitamin C, vitamin E. Đặc biệt hàm lượng vitamin C của loại củ này nhiều hơn hẳn các loại rau củ khác nên giúp phòng chống lão hóa da, ngăn chặn hình thành các vết thâm nám, đồi mồi, giữ cho da được trắng mềm.

Bên cạnh đó, loại củ này còn có tác dụng chống oxy hóa giúp ngăn ngừa viêm da, giảm mụn và ngừa sẹo rất hiệu quả.

Mỗi ngày chỉ với nguyên liệu đơn giản lại dễ kiếm, chị em ta hoàn toàn có thể làm được mặt nạ thiên nhiên giá hạt "rẻ" chỉ với giá thành rẻ để có một làn da mềm mịn, trắng hồng, giảm mụn.

Để chọn được củ cải trắng tươi ngon, không hóa chất, bạn nên chọn củ cải trắng có vỏ sần sùi, mắt nhỏ màu trắng ngà, kích thước từ nhỏ đến vừa, thuôn dài về đuôi. Chọn những củ có cuống lá xanh tươi, còn nguyên tua rễ.

Loại củ này còn có tác dụng chống oxy hóa giúp ngăn ngừa viêm da, giảm mụn và ngừa sẹo rất hiệu quả.

Bạn nên tránh những củ mà cuống đã bị ung thối, trong khi vỏ vẫn còn trơn bóng, vì những củ cải trắng này đã được tiêm chất bảo quản.

Cách dùng củ cải trắng dưỡng da

Nguyên liệu: Một củ cải trắng. Một nắm rau diếp cá. Máy xay sinh tố.

Cách làm: Trước tiên, củ cải trắng đem đi gọt vỏ và rửa sạch. Sau đó bạn đem củ cải cắt thành từng khúc nhỏ. Rau diếp cá nhặt sạch và đem đi rửa.

Chuẩn bị máy xay sinh tố, sau đó cho rau diếp cá và củ cải trắng vào, xay nhuyễn mịn rồi lọc bã qua rây lọc chỉ lấy phần nước.

Tiếp theo bạn nên cho phần nước thu được vào tủ lạnh để bảo quản trong khoảng 15-20 phút, để hỗn hợp mát lạnh dùng sẽ thích hơn.

Cách sử dụng: Trước khi thoa mặt nạ thì bạn hãy rửa sạch mặt bằng nước ấm sẽ giúp giãn nở lỗ chân lông và hấp thụ chất tốt hơn.

Ngay khi đắp mặt nạ thiên nhiên này xong, bạn sẽ thấy da mặt cải thiện nhanh thấy rõ, da đủ độ ẩm mướt, trắng sáng và rạng rỡ hơn. Vì vậy mỗi tuần bạn nên sử dụng đều đặn từ 2-3 lần thì làn da sẽ giảm mụn, trắng hồng hơn.

Khi hỗn hợp đã mát lạnh thì lấy ra thoa đều hỗn hợp lên mặt, mát xa nhẹ nhàng rồi thư giãn trong khoảng 15-20 phút giúp dưỡng chất thẩm thấu vào da.

Đợi mặt nạ khô bớt thì rửa mặt và mát xa nhẹ nhàng bằng nước ấm, rồi rửa lại một lần nữa bằng nước lạnh sẽ giúp da se khít lỗ chân lông.

Ngay khi đắp mặt nạ thiên nhiên này xong, bạn sẽ thấy da mặt cải thiện nhanh thấy rõ, da đủ độ ẩm mướt, trắng sáng và rạng rỡ hơn. Vì vậy mỗi tuần bạn nên sử dụng đều đặn từ 2-3 lần thì làn da sẽ giảm mụn, trắng hồng hơn.

Trị nám bằng củ cải trắng

Uống trực tiếp nước ép củ cải

Nước ép củ cải trắng không chỉ hỗ trợ nuôi dưỡng da khỏe mạnh và ngăn ngừa đốm nám từ bên trong mà còn có hiệu quả làm mát gan, thanh nhiệt và thải độc cơ thể. Cách thực hiện rất nhanh chóng qua những bước sau:

Chọn những củ tươi ngon, rửa sạch, cắt từng khúc. Cho tất cả vào máy ép chậm hoặc máy xay sinh tố, xay nhuyễn (bỏ bã, lọc lấy nước). Uống nước ép trực tiếp.

Củ cải trắng rất dễ mua mà lại giúp chị em có một làn da trắng đẹp, mịn màng.

Rửa mặt bằng củ cải trắng

Thay vì uống nước hay đắp mặt nạ nước củ cải trực tiếp, mọi người có thể sử dụng nguyên liệu này để làm sạch vùng da nám. Các bước thực hiện nhanh chóng, không mất nhiều thời gian đối với những người có quỹ thời gian hạn hẹp thì đây là lựa chọn phù hợp nhất. Cùng làm theo các bước sau:

Đem củ cải xay nhuyễn, lọc lấy nước cốt. Vệ sinh mặt sạch sẽ bước đầu để loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn. Tiếp đến, lấy nước củ cải thoa khắp mặt xong massage khoảng 3 phút. Cuối cùng rửa lại mặt lần nữa bằng nước sạch.

Giảm vết nám với củ cải trắng và giá đỗ

Trong giá đỗ rất giàu các vitamin C, E cùng một số hoạt chất chống oxy hóa giúp tăng cường độ ẩm, làm chậm quá trình lão hóa và ngăn ngừa thâm nám hình thành. Khi kết hợp với củ cải sẽ giúp làn da sáng mịn và đều màu, hơn nữa công thức cũng rất đơn giản:

Rửa sạch củ cải và giá đỗ. Cho các nguyên liệu vào máy ép, ép lấy nước. Dùng bông gòn hoặc bông tẩy trang thấm đều lên da. Để cho da nghỉ ngơi từ 15 – 20 phút rồi rửa sạch mặt.

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