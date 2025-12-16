Tế bào ung thư sợ gì nhất?: Phát hiện nhiều 'điểm yếu' để loại bỏ tế bào ung thư
GĐXH - Các nhà khoa học đã phát hiện nhiều "điểm yếu" của tế bào ung thư và tìm cách khai thác chúng, trong đó, hệ miễn dịch có khả năng loại bỏ tế bào ung thư.
Tăng cường cơ chế "giám sát miễn dịch" của cơ thể
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ung thư hiện là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu toàn cầu, với 9,7 triệu ca tử vong mỗi năm. Điều này cho thấy tế bào ung thư có khả năng phát triển mạnh mẽ và lẩn tránh nhiều cơ chế phòng vệ tự nhiên của cơ thể, từ đó hình thành và di căn sang các cơ quan khác.
Trong điều trị ung thư hiện đại, các nhà khoa học đã phát hiện nhiều "điểm yếu" của tế bào ung thư và tìm cách khai thác chúng, trong đó, hệ miễn dịch có khả năng loại bỏ tế bào ung thư.
Theo các chuyên gia y tế, cơ thể chúng ta có cơ chế "giám sát miễn dịch" để phát hiện và loại bỏ các tế bào bất thường, trong đó có tế bào ung thư. Nhờ vậy, nhiều tế bào ung thư bị loại bỏ ngay từ đầu, không kịp phát triển thành khối u.
Khi ung thư tìm cách "trốn thoát" khỏi hệ miễn dịch, các liệu pháp miễn dịch hiện đại được ứng dụng để tăng cường hoặc khôi phục khả năng giám sát này, giúp cơ thể chủ động chống lại ung thư.
Yếu tố kìm hãm tế bào ung thư: Hệ miễn dịch tốt
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Medicine vào năm 2019 của các nhà khoa học tại Đại học Texas, Austin (Mỹ) đã chỉ ra rằng hệ miễn dịch có thể tiêu diệt tế bào ung thư.
Điều mà tế bào ung thư sợ nhất là sự kiểm soát và tiêu diệt của hệ thống miễn dịch trong cơ thể. Hệ thống miễn dịch có khả năng nhận diện và tiêu diệt các tế bào bất thường, bao gồm cả tế bào ung thư. Đồng thời, hệ miễn dịch còn giúp sửa chữa những hư hỏng của ADN.
Hệ thống miễn dịch bao gồm các tế bào và phân tử có nhiệm vụ bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Một trong những thành phần quan trọng của hệ thống miễn dịch là hạch bạch huyết, nơi các tế bào miễn dịch được hình thành và phát triển.
Khi tế bào ung thư xuất hiện trong cơ thể, hệ thống miễn dịch sẽ cố gắng nhận diện và tiêu diệt chúng. Do đó, việc tăng cường hệ miễn dịch hàng ngày là một cách đơn giản, hiệu quả giúp ngăn ngừa và điều trị ung thư.
Hệ miễn dịch tác động thế nào đến tế bào ung thư?
Theo các chuyên gia y tế, tế bào ung thư không phải lúc nào cũng bị hệ thống miễn dịch tiêu diệt. Tế bào ung thư có khả năng biến đổi và thay đổi các phân tử trên bề mặt của mình để tránh sự nhận diện của hệ thống miễn dịch. Chúng thậm chí có thể tạo ra các chất ức chế hoạt động của hệ thống miễn dịch. Điều này làm cho việc điều trị và tiêu diệt tế bào ung thư trở nên khó khăn.
Hiện nay, các nhà khoa học đã nghiên cứu và đưa ra những loại thuốc nhằm tăng cường hệ thống miễn dịch, huấn luyện chúng để tìm ra những cơ chế kháng thuốc và tiêu diệt tế bào ung thư.
Giải pháp tăng cường hệ miễn dịch ngăn ngừa tế bào ung thư
- Duy trì chế độ ăn uống đa dạng, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, để tăng cường hệ miễn dịch. Không hút thuốc, uống rượu có chừng mực...
- Thực hiện tập thể dục thường xuyên ở cường độ vừa phải.
- Đặt mục tiêu ngủ 7-9 giờ mỗi đêm. Cố gắng duy trì lịch trình ngủ, thức dậy và đi ngủ vào cùng một thời điểm mỗi ngày.
- Quản lý tốt căng thẳng: Bằng cách thực hiện tập thể dục, thiền, tập thở hay một sở thích cụ thể để giảm cảm giác căng thẳng.
- Vệ sinh tay thường xuyên: Thực hiện rửa tay khi đi từ ngoài vào nhà, trước và sau khi chuẩn bị và ăn uống, sau khi đi vệ sinh, sau khi ho hoặc xì mũi.
3 nguyên tắc ngăn chặn tế bào ung thư, người Việt nên làm ngay để nói không với bệnh
Hà Nội cụ thể hóa Chỉ thị của Thủ tướng về phát triển y học cổ truyềnY tế - 6 giờ trước
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 340/KH-UBND ngày 15/12/2025 về thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 15/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nền y học cổ truyền (YHCT) Việt Nam trong giai đoạn mới.
Ho dai dẳng mùa lạnh mãi không dứt? 6 thức uống quen thuộc giúp giảm ho ngay tại nhàBệnh thường gặp - 6 giờ trước
GĐXH - Thời tiết lạnh khiến nhiều người rơi vào tình trạng ho kéo dài, cổ họng khô rát và rất khó chịu. Thay vì lạm dụng thuốc, bạn có thể thử những thức uống đơn giản, dễ làm tại nhà giúp làm dịu cổ họng và hỗ trợ cắt cơn ho hiệu quả. Video dưới đây sẽ bật mí 6 lựa chọn được nhiều người áp dụng trong mùa đông.
Chỉ tập trung vào 3 điều nhỏ, chỉ số đường huyết của người đàn ông giảm xuống mức an toàn, bác sĩ khuyên mọi người nên học theoSống khỏe - 7 giờ trước
Bằng cách bắt đầu với những thói quen hàng ngày, không nhất thiết phải dựa vào thuốc, bạn có thể thấy huyết áp và đường huyết của mình giảm đồng thời chỉ trong vòng một tuần.
Đã tìm ra cách 'đốt cháy' mỡ thừa: Ăn thịt theo 2 cách này có thể 'tiêu mỡ, giảm cholesterol'Sống khỏe - 9 giờ trước
GĐXH - Sự thật thường gây bất ngờ: Ăn thịt không đồng nghĩa với việc cholesterol tăng cao, mấu chốt nằm ở "cách ăn".
Răng yếu, nướu hay chảy máu? Có thể bạn đang thiếu những vitamin và khoáng chất quan trọng nàySống khỏe - 10 giờ trước
GĐXH - Nhiều người chăm sóc răng miệng hằng ngày nhưng vẫn gặp tình trạng răng yếu, nướu nhạy cảm mà không rõ nguyên nhân. Thực tế, thiếu hụt một số vitamin và khoáng chất quan trọng có thể âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe răng nướu. Video này sẽ giúp bạn hiểu rõ những dưỡng chất thiết yếu cần bổ sung để bảo vệ răng miệng từ bên trong.
Việt Nam đẩy mạnh ứng phó với bệnh không lây nhiễmY tế - 20 giờ trước
GĐXH - Ngày 15/12, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức cuộc họp Nhóm Đối tác y tế về hợp tác liên ngành trong phòng, chống bệnh không lây nhiễm.
Loại rau rẻ tiền, mùa đông người Việt nên ăn để 'quét sạch mỡ máu', ngăn ngừa bệnh mạn tínhSống khỏe - 21 giờ trước
GĐXH - Có một loại rau giá rẻ, bán đầy chợ nhưng lại được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao nhờ khả năng giảm mỡ máu và phòng bệnh mạn tính – đó chính là rau mùi tàu.
Đột quỵ thức giấc đáng sợ hơn bạn nghĩ, đây là dấu hiệu cần được cấp cứu gấpBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Đây là một tình trạng đột quỵ nguy hiểm vì bác sĩ không biết bệnh nhân bị đột quỵ từ lúc nào.
Người bệnh đái tháo đường cần ăn bao nhiêu muối để an toàn cho tim mạch?Sống khỏe - 1 ngày trước
Khi mắc bệnh đái tháo đường, bên cạnh việc kiểm soát tinh bột, người bệnh cần đặc biệt chú ý đến lượng muối tiêu thụ. Việc nạp quá nhiều natri có thể làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch nghiêm trọng.
Bạn muốn da đẹp lên từng ngày? 7 lý do khiến vitamin C được xem là 'bạn thân' của làn daSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Không phải ngẫu nhiên mà vitamin C luôn xuất hiện trong các bí quyết chăm sóc da. Từ việc hỗ trợ sản sinh collagen đến giúp da trông tươi sáng và khỏe mạnh hơn, dưỡng chất này đang được nhiều người tin dùng. Video trong bài này sẽ chỉ ra 7 lý do vì sao vitamin C lại giữ vai trò quan trọng trong hành trình chăm sóc và bảo vệ làn da.
Người phụ nữ 41 tuổi phát hiện ung thư dạ dày từ dấu hiệu rối loạn tiêu hóa mà nhiều người Việt vẫn xem nhẹBệnh thường gặp
GĐXH - Chỉ nghĩ mình bị đầy bụng, khó tiêu do ăn uống thất thường, người phụ nữ 41 tuổi không ngờ đó lại là dấu hiệu sớm của ung thư dạ dày.