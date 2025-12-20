Mới nhất
7 "tín hiệu SOS" khi cơ thể thiếu collagen trầm trọng, ăn thêm 5 món để bổ sung gấp!

Thứ bảy, 21:42 20/12/2025 | Sống khỏe

Thiếu hụt collagen không chỉ khiến nhan sắc chị em "xuống cấp" mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

Collagen đóng vai trò như một mạng lưới kết nối các mô, giúp cơ thể duy trì cấu trúc săn chắc và dẻo dai. Tuy nhiên, bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, sự sụt giảm estrogen khiến quá trình sản sinh collagen bị đình trệ, trong khi tốc độ phân hủy lại tăng nhanh. Việc nhận diện những tín hiệu "cấp cứu" sau đây sẽ giúp chị em kịp thời bảo vệ nhan sắc và sức khỏe trước khi quá muộn.

7 dấu hiệu báo động thiếu hụt collagen trầm trọng

1. Da mặt xấu đi nhanh chóng

Đây là tín hiệu rõ rệt nhất ở phụ nữ tiền mãn kinh do thiếu collagen. Khi thiếu collagen, làn da mất đi "giàn khung" nâng đỡ, dẫn đến hiện tượng chảy xệ vùng gò má, xuất hiện nếp nhăn sâu quanh mắt và miệng. Da trở nên khô ráp, xỉn màu và khó phục hồi dù đã dùng nhiều kem dưỡng ẩm.

7 &quot;tín hiệu SOS&quot; khi cơ thể thiếu collagen trầm trọng, ăn thêm 5 món để bổ sung gấp! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

2. Thị lực kém và thường xuyên khô mắt

Collagen là thành phần quan trọng trong giác mạc. Thiếu hụt chất này khiến thủy tinh thể mất đi độ trong suốt, mắt dễ bị mỏi, nhìn mờ và khô rát. Nếu không bổ sung kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến các bệnh lý nghiêm trọng về mắt ở tuổi trung niên.

3. Vết thương ngoài da rất lâu lành

Khả năng tái tạo tế bào bị suy giảm đáng kể khi thiếu collagen. Những vết xước nhỏ hoặc nốt mụn có thể mất nhiều thời gian hơn bình thể để khép miệng, đồng thời nguy cơ để lại sẹo thâm và nám da tại vị trí tổn thương là rất cao.

7 &quot;tín hiệu SOS&quot; khi cơ thể thiếu collagen trầm trọng, ăn thêm 5 món để bổ sung gấp! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

4. Tóc khô xơ và móng tay dễ gãy

Collagen cung cấp dưỡng chất cho lớp chất sừng. Khi cơ thể ưu tiên collagen cho các cơ quan sinh tồn, tóc và móng sẽ là những nơi bị "bỏ đói" đầu tiên. Kết quả là mái tóc trở nên mỏng, xơ xác, rụng nhiều và móng tay thường xuyên bị giòn, tách lớp.

5. Chảy máu chân răng và viêm nướu

Collagen tạo nên sự săn chắc cho nướu để ôm khít chân răng. Thiếu hụt collagen khiến nướu bị lỏng lẻo, dễ bị vi khuẩn tấn công gây viêm nhiễm, chảy máu chân răng thường xuyên và tăng nguy cơ mắc các bệnh nha chu.

6. Đau nhức xương khớp khó hiểu

Trong cấu trúc xương và sụn, nếu canxi đóng vai trò là xi măng thì collagen chính là những sợi sắt liên kết bền bỉ. Sự thiếu hụt này làm các đầu khớp bị ma sát, gây ra những cơn đau nhức dai dẳng, đặc biệt là khi thời tiết thay đổi hoặc lúc vừa ngủ dậy.

7. Cơ bắp lỏng lẻo và nhanh mệt mỏi

Collagen giúp duy trì sức mạnh của các nhóm cơ. Phụ nữ giai đoạn này thường thấy bắp tay, bụng dưới trở nên nhão hơn, cơ thể không còn săn chắc dù vẫn duy trì cân nặng ổn định, kèm theo đó là cảm giác uể oải, thiếu năng lượng.

7 &quot;tín hiệu SOS&quot; khi cơ thể thiếu collagen trầm trọng, ăn thêm 5 món để bổ sung gấp! - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

5 thực phẩm giúp tăng sinh collagen hiệu quả

Để bù đắp lượng collagen bị thiếu hụt, bạn nên đưa những món ăn sau vào thực đơn hàng ngày:

- Nước hầm xương giàu axit amin giúp tái tạo trực tiếp các sụn khớp và mô liên kết.

- Trái cây họ cam quýt chứa vitamin C dồi dào, là chất xúc tác bắt buộc để cơ thể tổng hợp collagen từ protein.

- Rau xanh đậm cung cấp diệp lục và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ collagen khỏi sự tàn phá của gốc tự do.

7 &quot;tín hiệu SOS&quot; khi cơ thể thiếu collagen trầm trọng, ăn thêm 5 món để bổ sung gấp! - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

- Cá hồi và các loại cá béo chứa omega 3 hỗ trợ duy trì độ ẩm và sự săn chắc cho màng tế bào da.

- Đậu nành chứa genistein giúp tăng sản sinh collagen và hỗ trợ cân bằng nội tiết tố cho phụ nữ hiệu quả.

Đương nhiên, dù trong độ tuổi nào, nhất là phụ nữ tiền mãn kinh thì cần kết hợp lối sống lành mạnh để quá trình bù đắp collagen hiệu quả. Ví dụ như ngủ sớm và đủ giấc, cải thiện tâm trạng, vận động nhẹ nhàng...

Chiến My
