3 người trong nhà cùng phát hiện u tuyến giáp: 2 sai lầm của người mẹ khiến ai cũng giật mình
GĐXH - Bà Triệu thừa nhận sai lầm vì tin rằng muối i-ốt và tương đậu nành có khả năng phòng ngừa ung thư nên bà đã cho cả gia đình sử dụng trong thời gian dài.
3 người trong một gia đình mắc u tuyến giáp
Bà Triệu (50 tuổi, ở Quảng Đông, Trung Quốc) vốn nổi tiếng là người kỹ tính, nấu ăn ngon. Kể từ khi xem vô tuyến, thấy chuyên gia cảnh báo thiếu i-ốt gây bướu cổ và tin theo lời truyền miệng rằng đậu nành có khả năng ngăn ngừa tế bào ung thư, nên từ đó nấu món gì cũng nêm muối i-ốt mạnh tay, thậm chí còn dùng tương đậu nành thay thế hầu hết các loại sốt/gia vị khác.
Thời gian gần đây, bà và các thành viên trong gia đình có biểu hiện khó chịu ở cổ họng và khàn tiếng dai dẳng, dùng thuốc vẫn không khỏi, nhưng bà vẫn cho là bệnh thời tiết nên không đi khám.
Phải đến khi cậu con trai ho rất nhiều, cứ ăn là nghẹn, cổ có dấu hiệu sưng to bà Triệu mới cho con trai, bà cùng chồng cũng khám luôn. Kết quả bất ngờ là cả 3 cùng bị u tuyến giáp.
Chế độ ăn của gia đình có 3 người mắc u tuyến giáp có gì đặc biệt?
Sau khi kiểm tra các chỉ số xét nghiệm và hỏi về lối sống, bác sĩ cho rằng nguyên nhân gây bệnh do chế độ ăn thừa i-ốt và ăn quá nhiều muối.
Lúc này, bà Triệu mới nghẹn ngào thừa nhận: "Tôi bắt cả nhà ăn muối i-ốt và tương đậu nành thật nhiều để ngăn ngừa tế bào ung thư".
Bác sĩ cho biết, mặc dù i-ốt là một nguyên tố vi lượng thiết yếu để duy trì sức khỏe tuyến giáp nhưng việc tiêu thụ quá nhiều i-ốt có thể kích thích sự phát triển quá mức của mô tuyến giáp, dẫn đến hình thành các nốt tuyến giáp.
Ngoài ra, hấp thụ quá nhiều i-ốt có thể gây ra bệnh cường giáp, tình trạng tuyến giáp hoạt động quá mức có thể dẫn đến các triệu chứng như nhịp tim nhanh và mất ngủ.
Còn đối với tương đậu nành, nó không chỉ chứa nhiều i-ốt mà còn chứa isoflavone. Khi hấp thụ quá nhiều có thể cản trở quá trình tổng hợp và chuyển hóa hormone tuyến giáp trong cơ thể và gây ra sự tiết hormone tuyến giáp bất thường, hình thành nhân giáp.
Bổ sung iốt đúng cách
Chuyên gia khuyến cáo, không phải nạp càng nhiều iốt càng tốt. Quá nhiều iốt sẽ làm biến đổi chức năng tuyến giáp, hoặc tăng gánh nặng cho chức năng tuyến giáp.
Theo khuyến nghị của chuyên gia dinh dưỡng, nhu cầu iốt của cơ thể theo từng độ tuổi: Trẻ còn bú từ 0 - 6 tháng cần 40mcg. Trẻ còn bú từ 6 - 12 tháng cần 50mcg. Trẻ từ 1 - 3 tuổi cần 70mcg. Trẻ từ 4 - 9 tuổi cần 120mcg. Trẻ từ 10 - 12 tuổi cần 140mcg.
Trẻ từ 14 tuổi đến khi trưởng thành là 150mcg/ngày. Phụ nữ có thai và đang cho con bú nên tăng thêm 50mcg/ngày.
Những thực phẩm giàu i-ốt
Thực phẩm chứa nhiều iốt (và hàm lượng iốt/100g thực phẩm đó) có thể kể đến như:
- Với các loại rau, hàm lượng iốt trong tảo bẹ cao nhất, khoảng 2000mcg/kg tảo bẹ tươi, tảo tía khô là 1800mcg; rau chân vịt chứa 164mcg; rau cần 160mcg. Cải thảo có 9,8mcg; súp lơ có 12mcg, khoai tây có 4,5mcg iốt.
- Cá biển, cua biển chứa 80mcg. Muối biển có 2mcg, muối ăn có iốt 7600mcg. Trứng gà có 9,7mcg iốt. Nước mắm chứa iốt 950mcg.
- Với những người cần bổ sung iốt bằng viên bổ sung iốt thì phải theo đúng chỉ định bác sĩ nội tiết.
Lưu ý: Hàm lượng i-ốt trong thực phẩm chỉ mang tính tham khảo, nhu cầu cụ thể cần được cân đối theo khẩu phần hằng ngày.
