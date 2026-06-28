Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

7 vật phẩm phong thủy bàn thờ Thần tài hút tài lộc mạnh nhất 2026

Chủ nhật, 10:28 28/06/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Vật phẩm phong thủy bàn thờ Thần tài thì vô cùng quan trọng và được xem là không thể thiếu trong hoạt động thờ cúng.

Đồng xu, ngũ phúc lâm môn

Đồng xu phong thuỷ được coi là một biểu tượng quan trọng trong văn hóa tín ngưỡng thờ cúng Thần tài ở nhiều địa phương.

Trong văn hóa phong thuỷ, đồng xu lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thu hút tài lộc và may mắn cho gia chủ.

Có rất nhiều loại đồng xu được sử dụng trong phong thuỷ, nhưng đồng xu 5 cánh (hay còn gọi ngũ phúc lâm môn), loại 5 đồng xu nhỏ được kết nối với nhau được xem là biểu tượng phong thuỷ đặc biệt quan trọng để đặt lên trên bàn thờ Thần tài.

Trên mặt của đồng xu này, có khắc hình 5 chữ nổi: Mệnh, Thọ, Phú, Quý, Trường. Những chữ này tượng trưng cho các giá trị quan trọng mà mỗi người đều mong muốn có được trong cuộc sống của mình.

7 vật phẩm phong thủy bàn thờ Thần tài hút tài lộc mạnh nhất 2026 - Ảnh 1.

Đồng xu phong thuỷ được coi là một biểu tượng quan trọng trong văn hóa tín ngưỡng thờ cúng Thần tài ở nhiều địa phương.

Đặt đồng xu phong thuỷ lên bàn thờ Thần tài có thể mang lại nhiều lợi ích cho gia chủ. Đồng xu giúp kích hoạt năng lượng tài lộc, thu hút may mắn và sự thịnh vượng cho gia đình và doanh nghiệp. Ngoài ra, nó còn giúp cân bằng năng lượng trong không gian sống, tạo sự ổn định và tránh khỏi những tai họa và rủi ro không đáng có.

Hũ tụ bảo

Hũ tụ bảo (còn được gọi với nhiều tên gọi khác nhau như tụ bảo bồn, bát tụ bảo, bát tụ lộc) là vật phẩm thờ cúng phong thuỷ được đặt trên tủ thờ Thần tài với khả năng thăng tiến về tài lộc cho gia chủ.

Đây được xem là một vật phẩm phong thuỷ giúp thu hút tài lộc, tích tụ năng lượng và chống lại các yếu tố tiêu cực.

Từ trước đến nay, đa phần các gia đình làm ăn kinh doanh đều sẽ đặt hũ tụ bảo trong nhà để tăng cường trí tuệ, sự minh mẫn, tỉnh táo và sáng suốt khi đưa ra các quyết định quan trọng.

7 vật phẩm phong thủy bàn thờ Thần tài hút tài lộc mạnh nhất 2026 - Ảnh 2.

Đây được xem là một vật phẩm phong thuỷ giúp thu hút tài lộc, tích tụ năng lượng và chống lại các yếu tố tiêu cực.

Đặt hũ tụ bảo trên bàn thờ ông Địa Thần tài còn giúp kích hoạt thiên khí, tích lũy tài sản, giữ lộc và gia tăng sự may mắn, giàu có, sung túc cho gia đình.

Gạo vàng Thần tài

Gạo vàng Thần tài, hay còn được gọi là gạo kim tiền, là một trong những vật phẩm phong thủy quan trọng được sử dụng để nạp tài lộc cho bàn thờ.

Được chế tạo từ loại đá tự nhiên thuần khiết và cát vàng, gạo vàng được xem là biểu tượng của sự giàu có và thành đạt, đem lại may mắn cho gia chủ.

Không chỉ là một vật phẩm phong thủy mang tính trang trí, gạo vàng Thần tài còn được coi như vật hộ thân cho gia chủ, giúp hóa giải những xung khí xấu, mang lại bình an cũng như may mắn trong cuộc sống.

Vật phẩm được sử dụng để bày trí trong các ngày lễ quan trọng như Tết Nguyên đán, tết Thiên lý, tết Thanh minh và các dịp lễ khác.

7 vật phẩm phong thủy bàn thờ Thần tài hút tài lộc mạnh nhất 2026 - Ảnh 3.

Gạo vàng Thần tài mang đến cho gia chủ những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống và giúp tăng cường niềm tin vào sự thành công và hạnh phúc.

Với màu sắc tươi sáng, đẹp mắt và ý nghĩa phong thủy cao, gạo kim tiền được xem là biểu tượng của sự phú quý, may mắn và tài lộc.

Gạo vàng Thần tài mang đến cho gia chủ những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống và giúp tăng cường niềm tin vào sự thành công và hạnh phúc.

Long quy

Long quy là một trong những linh vật độc đáo nhất trong phong thủy thờ cúng với hình dáng kết hợp giữa rồng và rùa.

Loài vật này rất được người dân các nước Á Đông ưa chuộng và sùng bái bởi sự bình an và tài lộc mà nó mang lại cho những người sở hữu. Khi đặt Long quy trên bàn thờ của ông Thần tài, linh vật này sẽ giúp hóa giải sát khí và tiếp thêm vận khí cho các cát tinh như Bát Bạch, Nhất Bạch và Cửu Tử.

Cóc Thiềm thừ

Cóc Thiềm thừ là vật phẩm thờ cúng phong thủy không thể thiếu trên bàn thờ của Thần tài Thổ công. Cóc 3 chân với miệng ngậm tiền vàng tượng trưng cho sự xung túc và giàu có của gia đình.

7 vật phẩm phong thủy bàn thờ Thần tài hút tài lộc mạnh nhất 2026 - Ảnh 4.

Sử dụng cóc Thiềm thừ trên tủ thờ không chỉ giúp gia chủ tăng cường may mắn, tài lộc và bình an gia đạo mà còn tạo nên một không gian linh thiêng, đem lại cảm giác yên tĩnh và động viên tinh thần cho những thành viên trong gia đình.

Bên cạnh việc thu hút tài lộc, cóc Thiềm thừ còn có công dụng bảo vệ tiền tài của gia chủ tránh thất thoát.

Sử dụng cóc Thiềm thừ trên tủ thờ không chỉ giúp gia chủ tăng cường may mắn, tài lộc và bình an gia đạo mà còn tạo nên một không gian linh thiêng, đem lại cảm giác yên tĩnh và động viên tinh thần cho những thành viên trong gia đình.

Ngũ phúc hoa mai

Ngũ phúc hoa mai hay còn gọi là dây hoa mai là biểu tượng may mắn và hạnh phúc. Dây hoa được chế tác từ 5 đồng hoa mai tượng trưng cho phú quý, sức khoẻ, bình an, tài lộc và niềm vui của gia chủ.

Đồng thời, vật phẩm còn dùng để thể hiện mong muốn mọi việc thuận lợi và đạt được mục tiêu của gia chủ.

Túi tiền kim bảo

Túi tiền kim bảo được đặt ở nhiều vị trí khác nhau trong gia đình và nơi làm việc, vị trí đặt sẽ phụ thuộc vào sở thích hoặc nhu cầu của gia chủ.

7 vật phẩm phong thủy bàn thờ Thần tài hút tài lộc mạnh nhất 2026 - Ảnh 5.

Túi tiền kim bảo giúp mọi dự định đều hoàn thành và thành công. Vì vậy, đặt túi tiền kim bảo trên bàn Thần tài là một lựa chọn vô cùng hợp lý.

Vật phẩm phong thủy bàn thờ thần tài này giúp cho việc kinh doanh và làm ăn của chủ sở hữu được diễn ra thuận lợi.

Túi tiền kim bảo giúp mọi dự định đều hoàn thành và thành công. Vì vậy, đặt túi tiền kim bảo trên bàn Thần tài là một lựa chọn vô cùng hợp lý.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

7 vật phẩm phong thủy bàn thờ Thần tài hút tài lộc mạnh nhất 2026 - Ảnh 6.4 kiểu nhà chung cư phạm sát khí nặng, càng ở càng hao tài tốn của

GĐXH - Chủ nhà thường gặp nhiều khó khăn khi muốn có một căn hộ hợp với phong thủy, nhất là những căn hộ do chủ đầu tư thiết kế sẵn. Dưới đây là những kiểu nhà chung cư phạm sát khí và cách khắc phục.

7 vật phẩm phong thủy bàn thờ Thần tài hút tài lộc mạnh nhất 2026 - Ảnh 7.8 yếu tố phong thuỷ để biến nhà bếp thành nơi khởi nguồn của sự thịnh vượng

GĐXH - Trong phong thuỷ, nhà bếp đóng vai trò quan trọng trong việc giữ lửa hạnh phúc và mang lại may mắn, tài lộc. Bài viết này sẽ hé lộ cách bố trí bếp, lựa chọn màu sắc, giúp không gian bếp luôn ấm áp, hài hoà và tràn đầy vượng khí.

7 vật phẩm phong thủy bàn thờ Thần tài hút tài lộc mạnh nhất 2026 - Ảnh 8.Loại cây phong thủy bàn làm việc giúp tuổi Dần thăng tiến như diều gặp gió

GĐXH - Cây cảnh phong thủy hợp với mệnh gia chủ sẽ mang ý nghĩa quan trọng, đem lại tài lộc. Vậy loại cây phong thủy bàn làm việc tuổi Dần nào sẽ mang lại may mắn, công danh sự nghiệp người tuổi Dần? Tham khảo ngay bài viết dưới đây.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

4 kiểu nhà chung cư phạm sát khí nặng, càng ở càng hao tài tốn của

4 kiểu nhà chung cư phạm sát khí nặng, càng ở càng hao tài tốn của

8 yếu tố phong thuỷ để biến nhà bếp thành nơi khởi nguồn của sự thịnh vượng

8 yếu tố phong thuỷ để biến nhà bếp thành nơi khởi nguồn của sự thịnh vượng

Những lưu ý phong thủy khi mua nhà để không mất tài lộc, sức khỏe

Những lưu ý phong thủy khi mua nhà để không mất tài lộc, sức khỏe

Loại cây phong thủy bàn làm việc giúp tuổi Dần thăng tiến như diều gặp gió

Loại cây phong thủy bàn làm việc giúp tuổi Dần thăng tiến như diều gặp gió

Vị trí đặt nồi cơm điện chuẩn phong thủy giúp gia chủ tài lộc đầy nhà

Vị trí đặt nồi cơm điện chuẩn phong thủy giúp gia chủ tài lộc đầy nhà

Cùng chuyên mục

Xem ngày giờ tuần mới 29/6 - 5/7/2026: 3 ngày hoàng đạo để khai trương, xuất hành gặp may

Xem ngày giờ tuần mới 29/6 - 5/7/2026: 3 ngày hoàng đạo để khai trương, xuất hành gặp may

- 3 giờ trước

GĐXH – Nếu đang có kế hoạch khai trương, động thổ, ký kết hợp đồng hay xuất hành trong tuần từ 29/6 đến 5/7/2026, bạn có thể tham khảo lời khuyên của chuyên gia phong thủy dưới đây để mọi việc diễn ra thuận lợi hơn.

Tuổi Ngọ hợp cây gì để bàn để sự nghiệp hanh thông, hút tài lộc?

Tuổi Ngọ hợp cây gì để bàn để sự nghiệp hanh thông, hút tài lộc?

- 3 giờ trước

GĐXH - Cây phong thủy bản chất là vật trang trí phòng làm việc. Chọn cây phù hợp với vận mệnh gia chủ sẽ giúp thu hút vận may, công việc thuận buồm xuôi gió, cuộc sống thuận lợi.

Sự thật về việc thờ 2 ông Địa 2 ông Thần tài gia chủ cần biết

Sự thật về việc thờ 2 ông Địa 2 ông Thần tài gia chủ cần biết

- 5 giờ trước

GĐXH - Việc thờ cúng 4 vị trên một bàn thờ còn khá lạ lẫm với nhiều người. Trong bài viết sau đây, sẽ giải đáp câu hỏi này cả về khía cạnh tâm linh và đời sống nhằm giúp các bạn có cái nhìn đa chiều.

Cây để bàn làm việc tuổi Đinh Tỵ giúp thu hút vượng khí

Cây để bàn làm việc tuổi Đinh Tỵ giúp thu hút vượng khí

- 17 giờ trước

GĐXH - Một cây cảnh hợp bản mệnh bày trên bàn làm việc, trong văn phòng sẽ giúp hỗ trợ gia chủ có một tinh thần làm việc tốt, biết nắm bắt thời cơ để thành công hơn trên con đường công danh sự nghiệp.

6 điều tuyệt đối cấm kỵ vào buổi sáng kẻo rước họa vào thân

6 điều tuyệt đối cấm kỵ vào buổi sáng kẻo rước họa vào thân

- 17 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm phong thủy dân gian, có những điều kiêng kỵ vào sáng sớm mà bạn cần tránh để có một ngày mới thuận lợi và tránh xa xui xẻo.

Cận cảnh 'Con đường hoa sen' đẹp hút mắt và ẩm thực từ sen tại Lễ hội Sen Hà Nội từ 26 - 28/6/2026

Cận cảnh 'Con đường hoa sen' đẹp hút mắt và ẩm thực từ sen tại Lễ hội Sen Hà Nội từ 26 - 28/6/2026

- 20 giờ trước

GĐXH - Nhiều người không bỏ lỡ cơ hội dạo bước trên "Con đường hoa sen" tại Vườn hoa Lý Tự Trọng (Tây Hồ, Hà Nội). Hơn 30 giống sen đua nhau khoe sắc trong không gian lộng gió, bài trí công phu, những tiểu cảnh được thiết kế tinh tế, ngập tràn hương sắc, trở thành điểm check-in hấp dẫn của mùa sen 2026.

Các lỗi phong thủy bàn thờ Thần tài và cách hóa giải mới nhất 2026

Các lỗi phong thủy bàn thờ Thần tài và cách hóa giải mới nhất 2026

- 21 giờ trước

GĐXH - Muốn bố trí bàn thờ Thần tài Thổ địa sao cho hợp phong thủy, gia chủ cần nắm rõ một số nguyên tắc quan trọng để không phạm lỗi.

Đặt 4 loại cây phong thủy này trong bếp, gia chủ tự nhiên đón lộc, đổi đời

Đặt 4 loại cây phong thủy này trong bếp, gia chủ tự nhiên đón lộc, đổi đời

- 22 giờ trước

GĐXH - Việc trồng những loại cây cảnh phong thủy trong phòng bếp không chỉ giúp cân bằng không khí mà còn mang lại nhiều may mắn cho chủ nhà.

Khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 5 âm lịch 2026 và 3 lưu ý khi bao sái ban thờ để đón nhiều may mắn

Khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 5 âm lịch 2026 và 3 lưu ý khi bao sái ban thờ để đón nhiều may mắn

- 1 ngày trước

GĐXH – Ngày 29/6 dương lịch là Rằm tháng 5 âm lịch năm 2026 rơi vào thứ 2 đầu tuần. Nếu không thể sắp xếp vào đúng ngày Rằm, gia chủ có thể thực hiện lễ cúng từ ngày 14/5 âm lịch (Chủ nhật, 28/6/2026 dương lịch) với các khung giờ đẹp thắp hương cho cả 2 ngày 14, 15 âm như sau:

5 tiêu chuẩn vàng trong nhà bếp người phụ nữ khôn ngoan nhất định phải biết

5 tiêu chuẩn vàng trong nhà bếp người phụ nữ khôn ngoan nhất định phải biết

- 1 ngày trước

GĐXH - Với 5 tiêu chuẩn vàng sau đây, những người phụ nữ khôn ngoan nhất định phải biết vì không chỉ giúp không gian nhà bếp hài hòa, cả gia đình an vui, còn thu hút tài lộc vế.

Xem nhiều

Cách tự xả cặn bình nóng lạnh cực dễ, giúp máy chạy êm, tiết kiệm điện tối đa

Cách tự xả cặn bình nóng lạnh cực dễ, giúp máy chạy êm, tiết kiệm điện tối đa

GĐXH - Việc nắm rõ cách xả cặn bình nóng lạnh sẽ giúp bạn chủ động bảo dưỡng thiết bị, tiết kiệm chi phí và đảm bảo an toàn khi sử dụng. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết từng bước, dễ thực hiện ngay tại nhà.

Mẹo làm sạch kính trong 1 phút dành riêng cho người siêu bận rộn

Mẹo làm sạch kính trong 1 phút dành riêng cho người siêu bận rộn

Mẫu phòng ngủ kết hợp phòng khách đẹp, vô cùng tiện nghi năm 2026

Mẫu phòng ngủ kết hợp phòng khách đẹp, vô cùng tiện nghi năm 2026

Khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 5 âm lịch 2026 và 3 lưu ý khi bao sái ban thờ để đón nhiều may mắn

Khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 5 âm lịch 2026 và 3 lưu ý khi bao sái ban thờ để đón nhiều may mắn

Loại bột trắng giá rẻ nhiều nhà có sẵn, đuổi gián cực tốt, còn giúp cải thiện phong thủy cho không gian sống

Loại bột trắng giá rẻ nhiều nhà có sẵn, đuổi gián cực tốt, còn giúp cải thiện phong thủy cho không gian sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.