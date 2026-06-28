7 vật phẩm phong thủy bàn thờ Thần tài hút tài lộc mạnh nhất 2026

Đồng xu, ngũ phúc lâm môn

Đồng xu phong thuỷ được coi là một biểu tượng quan trọng trong văn hóa tín ngưỡng thờ cúng Thần tài ở nhiều địa phương.

Trong văn hóa phong thuỷ, đồng xu lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thu hút tài lộc và may mắn cho gia chủ.

Có rất nhiều loại đồng xu được sử dụng trong phong thuỷ, nhưng đồng xu 5 cánh (hay còn gọi ngũ phúc lâm môn), loại 5 đồng xu nhỏ được kết nối với nhau được xem là biểu tượng phong thuỷ đặc biệt quan trọng để đặt lên trên bàn thờ Thần tài.

Trên mặt của đồng xu này, có khắc hình 5 chữ nổi: Mệnh, Thọ, Phú, Quý, Trường. Những chữ này tượng trưng cho các giá trị quan trọng mà mỗi người đều mong muốn có được trong cuộc sống của mình.

Đồng xu phong thuỷ được coi là một biểu tượng quan trọng trong văn hóa tín ngưỡng thờ cúng Thần tài ở nhiều địa phương.

Đặt đồng xu phong thuỷ lên bàn thờ Thần tài có thể mang lại nhiều lợi ích cho gia chủ. Đồng xu giúp kích hoạt năng lượng tài lộc, thu hút may mắn và sự thịnh vượng cho gia đình và doanh nghiệp. Ngoài ra, nó còn giúp cân bằng năng lượng trong không gian sống, tạo sự ổn định và tránh khỏi những tai họa và rủi ro không đáng có.

Hũ tụ bảo

Hũ tụ bảo (còn được gọi với nhiều tên gọi khác nhau như tụ bảo bồn, bát tụ bảo, bát tụ lộc) là vật phẩm thờ cúng phong thuỷ được đặt trên tủ thờ Thần tài với khả năng thăng tiến về tài lộc cho gia chủ.

Đây được xem là một vật phẩm phong thuỷ giúp thu hút tài lộc, tích tụ năng lượng và chống lại các yếu tố tiêu cực.

Từ trước đến nay, đa phần các gia đình làm ăn kinh doanh đều sẽ đặt hũ tụ bảo trong nhà để tăng cường trí tuệ, sự minh mẫn, tỉnh táo và sáng suốt khi đưa ra các quyết định quan trọng.

Đây được xem là một vật phẩm phong thuỷ giúp thu hút tài lộc, tích tụ năng lượng và chống lại các yếu tố tiêu cực.

Đặt hũ tụ bảo trên bàn thờ ông Địa Thần tài còn giúp kích hoạt thiên khí, tích lũy tài sản, giữ lộc và gia tăng sự may mắn, giàu có, sung túc cho gia đình.

Gạo vàng Thần tài

Gạo vàng Thần tài, hay còn được gọi là gạo kim tiền, là một trong những vật phẩm phong thủy quan trọng được sử dụng để nạp tài lộc cho bàn thờ.

Được chế tạo từ loại đá tự nhiên thuần khiết và cát vàng, gạo vàng được xem là biểu tượng của sự giàu có và thành đạt, đem lại may mắn cho gia chủ.

Không chỉ là một vật phẩm phong thủy mang tính trang trí, gạo vàng Thần tài còn được coi như vật hộ thân cho gia chủ, giúp hóa giải những xung khí xấu, mang lại bình an cũng như may mắn trong cuộc sống.

Vật phẩm được sử dụng để bày trí trong các ngày lễ quan trọng như Tết Nguyên đán, tết Thiên lý, tết Thanh minh và các dịp lễ khác.

Gạo vàng Thần tài mang đến cho gia chủ những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống và giúp tăng cường niềm tin vào sự thành công và hạnh phúc.

Với màu sắc tươi sáng, đẹp mắt và ý nghĩa phong thủy cao, gạo kim tiền được xem là biểu tượng của sự phú quý, may mắn và tài lộc.

Gạo vàng Thần tài mang đến cho gia chủ những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống và giúp tăng cường niềm tin vào sự thành công và hạnh phúc.

Long quy

Long quy là một trong những linh vật độc đáo nhất trong phong thủy thờ cúng với hình dáng kết hợp giữa rồng và rùa.

Loài vật này rất được người dân các nước Á Đông ưa chuộng và sùng bái bởi sự bình an và tài lộc mà nó mang lại cho những người sở hữu. Khi đặt Long quy trên bàn thờ của ông Thần tài, linh vật này sẽ giúp hóa giải sát khí và tiếp thêm vận khí cho các cát tinh như Bát Bạch, Nhất Bạch và Cửu Tử.

Cóc Thiềm thừ

Cóc Thiềm thừ là vật phẩm thờ cúng phong thủy không thể thiếu trên bàn thờ của Thần tài Thổ công. Cóc 3 chân với miệng ngậm tiền vàng tượng trưng cho sự xung túc và giàu có của gia đình.

Sử dụng cóc Thiềm thừ trên tủ thờ không chỉ giúp gia chủ tăng cường may mắn, tài lộc và bình an gia đạo mà còn tạo nên một không gian linh thiêng, đem lại cảm giác yên tĩnh và động viên tinh thần cho những thành viên trong gia đình.

Bên cạnh việc thu hút tài lộc, cóc Thiềm thừ còn có công dụng bảo vệ tiền tài của gia chủ tránh thất thoát.

Sử dụng cóc Thiềm thừ trên tủ thờ không chỉ giúp gia chủ tăng cường may mắn, tài lộc và bình an gia đạo mà còn tạo nên một không gian linh thiêng, đem lại cảm giác yên tĩnh và động viên tinh thần cho những thành viên trong gia đình.

Ngũ phúc hoa mai

Ngũ phúc hoa mai hay còn gọi là dây hoa mai là biểu tượng may mắn và hạnh phúc. Dây hoa được chế tác từ 5 đồng hoa mai tượng trưng cho phú quý, sức khoẻ, bình an, tài lộc và niềm vui của gia chủ.

Đồng thời, vật phẩm còn dùng để thể hiện mong muốn mọi việc thuận lợi và đạt được mục tiêu của gia chủ.

Túi tiền kim bảo

Túi tiền kim bảo được đặt ở nhiều vị trí khác nhau trong gia đình và nơi làm việc, vị trí đặt sẽ phụ thuộc vào sở thích hoặc nhu cầu của gia chủ.

Túi tiền kim bảo giúp mọi dự định đều hoàn thành và thành công. Vì vậy, đặt túi tiền kim bảo trên bàn Thần tài là một lựa chọn vô cùng hợp lý.

Vật phẩm phong thủy bàn thờ thần tài này giúp cho việc kinh doanh và làm ăn của chủ sở hữu được diễn ra thuận lợi.

Túi tiền kim bảo giúp mọi dự định đều hoàn thành và thành công. Vì vậy, đặt túi tiền kim bảo trên bàn Thần tài là một lựa chọn vô cùng hợp lý.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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