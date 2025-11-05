73 tuổi, tôi chọn vào viện dưỡng lão: Con trai, con dâu mừng ra mặt, còn hàng xóm rơi nước mắt

Tâm sự của bà Sử được chia sẻ trên diễn đàn Toutiao, khiến nhiều người vừa thương vừa suy ngẫm về lựa chọn "về hưu ở viện dưỡng lão" của người cao tuổi trong xã hội hiện đại.

Tuổi già và lựa chọn không làm phiền con cái

Bà Sử (73 tuổi, Trung Quốc) từng có một cuộc sống viên mãn, công việc nhà nước, chồng hiền, con ngoan, kinh tế ổn định.

Vợ chồng bà từng mơ về những năm tháng an nhàn, cùng nhau đi du lịch, vẽ tranh và tận hưởng tuổi hưu. Nhưng đời người không ai biết trước được điều gì.

Một năm trước, chồng bà đột ngột lâm bệnh nặng. Dù được đưa vào phòng ICU, ông vẫn không qua khỏi, để lại bà một mình trong căn nhà rộng hơn 130m2, trống trải và lạnh lẽo.

Đêm xuống, bà sợ đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc, hay tiếng kim rơi xuống sàn.

Không chịu nổi cô đơn, bà gọi điện cho con trai, người đang sống ở thành phố khác và nói trong nước mắt: "Ở nhà một mình, mẹ rất sợ."

Con trai bà lập tức bảo mẹ đến sống cùng, bà vội thu dọn hành lý lên tàu cao tốc đi ngay hôm sau.

Nghĩ đi nghĩ lại, bà nhận ra có lẽ đã đến lúc mình nên chọn cách sống khác, một cuộc sống tự lập, không phiền ai. Ảnh minh họa

Những ngày sống cùng con dâu

Khi đến nhà con trai, bà cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Con dâu vẫn lễ phép, vẫn nói năng nhẹ nhàng, nhưng không còn sự niềm nở như trước.

Mọi thứ trong nhà đều được sắp xếp chỉn chu, sạch sẽ đến mức khiến bà ngại đụng vào.

Bà muốn phụ giúp việc nhà, đi chợ nấu nướng như một cách thể hiện tình cảm, nhưng con dâu đều từ chối: "Mẹ cứ nghỉ ngơi đi, sợ mẹ mệt." Thậm chí, sau khi bà rửa bát, con dâu lại lặng lẽ rửa lại lần nữa.

Một buổi chiều, con dâu nhẹ nhàng nói: "Mẹ ơi, giờ nhiều người già thích ở viện dưỡng lão lắm, ở đó có bạn bè, hoạt động vui vẻ, thoải mái hơn sống cùng con cái."

Bà chỉ cười nhạt, nhưng trong lòng chợt hiểu ra con dâu đang khéo léo gợi ý bà rời đi.

Chọn viện dưỡng lão để sống độc lập

Bà Sử không giận, cũng không trách. Bà hiểu con trai bận rộn, con dâu có cuộc sống riêng, và việc sống chung giữa hai thế hệ vốn khó tránh khỏi va chạm.

"Con dâu tôi vẫn là người hiếu thảo, ít nhất nó không nói thẳng muốn tôi đi," bà nói.

Nghĩ đi nghĩ lại, bà nhận ra có lẽ đã đến lúc mình nên chọn cách sống khác, một cuộc sống tự lập, không phiền ai.

Một hôm, bà chủ động nói với con trai: "Mẹ muốn vào viện dưỡng lão. Ở đó có người bầu bạn, có hoạt động cho người già, mẹ sẽ thấy vui hơn."

Con trai bà thoáng bất ngờ nhưng không phản đối. Hôm sau, hai vợ chồng con trai đưa bà đi thăm nhiều viện dưỡng lão trong vùng.

Sau khi cân nhắc, bà chọn một nơi có khuôn viên xanh mát, phòng ốc tiện nghi, nhân viên chăm sóc tận tình.

Khi hoàn tất thủ tục, con trai và con dâu đều tỏ ra rất vui. "Như trút được gánh nặng," bà nói trong nụ cười buồn.

Buông bỏ để thanh thản tuổi già

Trước ngày vào viện dưỡng lão, bà Sử thu xếp mọi việc gọn gàng.

Bà bán căn nhà rộng 130m2, tặng chú chó cưng cho người hàng xóm tốt bụng, chia lại đồ đạc cho bạn bè quanh khu phố.

Ai muốn gì bà cũng sẵn lòng cho, chỉ giữ lại vài cuốn sách yêu thích để mang theo.

Khi nhìn căn nhà trống trải lần cuối, bà khẽ thở dài: "Ở tuổi này, những gì có thể giải quyết bằng tiền, hãy cố gắng đừng làm phiền con cái."

Câu nói ấy khiến hàng xóm xúc động. Họ hiểu rằng, đằng sau vẻ bình thản của người phụ nữ 73 tuổi là cả một quá trình học cách buông tay, học cách sống độc lập trong cô đơn.

Bà Sử bảo: "Tôi không đi đâu xa, chỉ chọn cách sống khiến mình thấy nhẹ lòng. Tuổi già không đáng sợ, đáng sợ nhất là khi mình không còn biết tự thương lấy bản thân."