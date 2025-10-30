Mới nhất
8 loại thực phẩm 'kỵ' nồi chiên không dầu

Thứ năm, 10:06 30/10/2025
Nồi chiên không dầu mặc dù tiện dụng, giúp rút ngắn thời gian nấu nướng nhưng lại kỵ với một số thực phẩm.

Trong thời gian ngắn, nồi chiên không dầu từ chỗ rất xa lạ trở thành món đồ không thể thiếu trong căn bếp của nhiều gia đình. Không chỉ giúp chế biến nhiều món ngon, nồi chiên không dầu còn giúp rút ngắn thời gian nấu nướng đáng kể, đặc biệt với những người bận rộn.

Nhiều người thay vì chọn chiên rán thường chọn nồi chiên không dầu vì bên cạnh sự tiện dụng, việc hạn chế sử dụng dầu ăn trong quá trình nấu nướng cũng được cho là tốt cho sức khỏe, đặc biệt với những người đang trong chế độ ăn kiêng.

Thực phẩm không nên chế biến bằng nồi chiên không dầu

Tuy nồi chiên không dầu tiện lợi nhưng không phải thực phẩm nào cũng thích hợp sử dụng. Bạn thử kiểm tra danh sách các thực phẩm dưới đây xem mình có hay nấu bằng nồi chiên không, nếu có thì rút kinh nghiệm, hạn chế lặp lại.

Gà nguyên con

8 loại thực phẩm 'kỵ' nồi chiên không dầu - Ảnh 1.

Nướng gà nguyên con bằng nồi chiên, có thể da cháy mà bên trong vẫn chưa chín. (Ảnh: Sohu)

Bạn có thể tìm thấy nhiều công thức nấu gà nguyên con bằng nồi chiên không dầu trên mạng, nhưng đây là cách không nên làm. Vì nồi chiên không dầu sử dụng nhiệt đối lưu nên da gà sẽ chín nhanh hơn bên trong.

Nói một cách đơn giản, bên ngoài con gà trông có vẻ đã chín, nhưng bên trong vẫn chưa chín. Gà nướng như vậy không thích hợp để ăn. Nếu bạn tiếp tục sử dụng nồi chiên, da gà sẽ bị cháy, ăn vào hại sức khỏe. Vì vậy, hãy tránh cho cả con gà vào nồi chiên không dầu.

Kẹo dẻo

Một số người dùng kẹo dẻo marshmallow khi làm món tráng miệng kiểu phương Tây. Nồi chiên không dầu thực sự có thể nướng bánh, nhưng đừng cho kẹo dẻo marshmallow vào.

Nếu chiên không đủ thời gian, kẹo dẻo sẽ bị nhão, chiên quá lâu thì kẹo sẽ vón cục và có thể làm hỏng nồi chiên. Vì vậy, đây là thực phẩm đại kỵ dùng cho nồi chiên không dầu.

Dầu dừa

Dầu dừa thực sự có thể được sử dụng thay thế các loại dầu ăn khác, nhưng tốt nhất không sử dụng cho nồi chiên không dầu.

Dầu dừa có thể cháy ở nhiệt độ thấp, chỉ 175°C, nồi chiên không dầu thường sử dụng nhiệt độ rất cao, nên việc trộn thực phẩm với dầu dừa có thể khiến dầu bị cháy rất nhanh. Nếu bạn muốn có loại dầu lành mạnh hơn, hãy chọn dầu bơ vì nó có thể chịu được nhiệt độ lên đến 260°C.

Bỏng ngô

8 loại thực phẩm 'kỵ' nồi chiên không dầu - Ảnh 2.

Bỏng ngô có thể gây cháy nổ trong nồi chiên. (Ảnh: Sohu)

Bạn muốn làm bỏng ngô bằng nồi chiên không dầu? Nghe có vẻ khả thi, nhưng thực tế lại rất nguy hiểm. Bởi vì bỏng ngô có thể nổ tung bên trong và mắc kẹt ở nhiều bộ phận khác nhau, ảnh hưởng đến việc sử dụng nồi chiên không dầu và thậm chí gây ra những hậu quả nguy hiểm khác.

Thực phẩm phủ bột

8 loại thực phẩm 'kỵ' nồi chiên không dầu - Ảnh 3.

Tránh sử dụng thực phẩm bọc bột với nồi chiên. (Ảnh: Sohu)

Việc phủ bột lên thực phẩm rồi chiên trong dầu là bình thường, nhưng cách này không phù hợp với nồi chiên không dầu.

Bột sẽ bao phủ chặt thức ăn khi cho trực tiếp vào dầu, nhưng trong nồi chiên không dầu, bột có thể làm dính cháy vào lòng nồi trước khi đạt đến hiệu ứng chiên.

Phô mai

Cho phô mai vào nồi chiên không dầu cũng sẽ làm hỏng nồi. Bởi vì phô mai sẽ tan chảy cực kỳ nhanh và dính vào nồi chiên không dầu của bạn.

8 loại thực phẩm 'kỵ' nồi chiên không dầu - Ảnh 4.

Phô mai rất dễ chảy khi cho vào nồi chiên. (Ảnh: Sohu)

Súp lơ xanh

Súp lơ xanh rất tốt cho sức khỏe, còn nồi chiên không dầu cũng là một lựa chọn nấu ăn lành mạnh, vì vậy có vẻ như hai thứ này sẽ là sự kết hợp tuyệt vời.

Nhưng thực tế, chiên bông cải xanh bằng nồi chiên không dầu sẽ không làm bông cải giòn mà còn làm bông cải bị khô, hương vị và kết cấu cũng kém hơn nhiều. Trên thực tế, nhiều loại trái cây và rau củ không thích hợp để cho vào nồi chiên không dầu.

Tỏi

Một số người thích ăn tép tỏi nướng, nhưng bạn nên biết rằng tỏi là thực phẩm dễ cháy và sẽ cháy rất nhanh, vì vậy không thích hợp với môi trường có nhiệt độ cao.

Trừ khi bạn không có dụng cụ nấu nướng nào khác, hãy tránh sử dụng nồi chiên không dầu để nướng tỏi.

Thực tế nồi chiên không dầu là phương pháp nấu nướng lành mạnh, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, do nhiệt độ trong quá trình nấu nướng khá cao nên không hợp với nhiều thực phẩm. Bên cạnh đó, một số thực phẩm có thể chảy, bắn gây ảnh hưởng tới chức năng của nồi. Do đó, khi sử dụng nồi chiên không dầu, bạn cần hết sức cẩn trọng để có thể lựa chọn thực phẩm phù hợp để vừa tốt cho sức khỏe, vừa không ảnh hưởng tới tuổi thọ của nồi.

MAI MAI(Nguồn: Sohu)
Xem nhiều

Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này

Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này

Ăn

GĐXH - Không chỉ là món ngon quen thuộc trong bữa cơm Việt, loại thịt này còn được xem là thuốc bổ tự nhiên, dưỡng thận và làm chậm quá trình lão hóa nếu ăn đều đặn mỗi tuần.

Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Ăn
Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh

Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh

Ăn
Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

Ăn
Nữ tiếp viên trưởng 'gây sốt' với bộ sưu tập mâm cơm gia đình khiến ai nhìn cũng muốn về nhà ăn cơm

Nữ tiếp viên trưởng 'gây sốt' với bộ sưu tập mâm cơm gia đình khiến ai nhìn cũng muốn về nhà ăn cơm

Ẩm thực 360

