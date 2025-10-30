8 loại thực phẩm 'kỵ' nồi chiên không dầu
Nồi chiên không dầu mặc dù tiện dụng, giúp rút ngắn thời gian nấu nướng nhưng lại kỵ với một số thực phẩm.
Trong thời gian ngắn, nồi chiên không dầu từ chỗ rất xa lạ trở thành món đồ không thể thiếu trong căn bếp của nhiều gia đình. Không chỉ giúp chế biến nhiều món ngon, nồi chiên không dầu còn giúp rút ngắn thời gian nấu nướng đáng kể, đặc biệt với những người bận rộn.
Nhiều người thay vì chọn chiên rán thường chọn nồi chiên không dầu vì bên cạnh sự tiện dụng, việc hạn chế sử dụng dầu ăn trong quá trình nấu nướng cũng được cho là tốt cho sức khỏe, đặc biệt với những người đang trong chế độ ăn kiêng.
Thực phẩm không nên chế biến bằng nồi chiên không dầu
Tuy nồi chiên không dầu tiện lợi nhưng không phải thực phẩm nào cũng thích hợp sử dụng. Bạn thử kiểm tra danh sách các thực phẩm dưới đây xem mình có hay nấu bằng nồi chiên không, nếu có thì rút kinh nghiệm, hạn chế lặp lại.
Gà nguyên con
Bạn có thể tìm thấy nhiều công thức nấu gà nguyên con bằng nồi chiên không dầu trên mạng, nhưng đây là cách không nên làm. Vì nồi chiên không dầu sử dụng nhiệt đối lưu nên da gà sẽ chín nhanh hơn bên trong.
Nói một cách đơn giản, bên ngoài con gà trông có vẻ đã chín, nhưng bên trong vẫn chưa chín. Gà nướng như vậy không thích hợp để ăn. Nếu bạn tiếp tục sử dụng nồi chiên, da gà sẽ bị cháy, ăn vào hại sức khỏe. Vì vậy, hãy tránh cho cả con gà vào nồi chiên không dầu.
Kẹo dẻo
Một số người dùng kẹo dẻo marshmallow khi làm món tráng miệng kiểu phương Tây. Nồi chiên không dầu thực sự có thể nướng bánh, nhưng đừng cho kẹo dẻo marshmallow vào.
Nếu chiên không đủ thời gian, kẹo dẻo sẽ bị nhão, chiên quá lâu thì kẹo sẽ vón cục và có thể làm hỏng nồi chiên. Vì vậy, đây là thực phẩm đại kỵ dùng cho nồi chiên không dầu.
Dầu dừa
Dầu dừa thực sự có thể được sử dụng thay thế các loại dầu ăn khác, nhưng tốt nhất không sử dụng cho nồi chiên không dầu.
Dầu dừa có thể cháy ở nhiệt độ thấp, chỉ 175°C, nồi chiên không dầu thường sử dụng nhiệt độ rất cao, nên việc trộn thực phẩm với dầu dừa có thể khiến dầu bị cháy rất nhanh. Nếu bạn muốn có loại dầu lành mạnh hơn, hãy chọn dầu bơ vì nó có thể chịu được nhiệt độ lên đến 260°C.
Bỏng ngô
Bạn muốn làm bỏng ngô bằng nồi chiên không dầu? Nghe có vẻ khả thi, nhưng thực tế lại rất nguy hiểm. Bởi vì bỏng ngô có thể nổ tung bên trong và mắc kẹt ở nhiều bộ phận khác nhau, ảnh hưởng đến việc sử dụng nồi chiên không dầu và thậm chí gây ra những hậu quả nguy hiểm khác.
Thực phẩm phủ bột
Việc phủ bột lên thực phẩm rồi chiên trong dầu là bình thường, nhưng cách này không phù hợp với nồi chiên không dầu.
Bột sẽ bao phủ chặt thức ăn khi cho trực tiếp vào dầu, nhưng trong nồi chiên không dầu, bột có thể làm dính cháy vào lòng nồi trước khi đạt đến hiệu ứng chiên.
Phô mai
Cho phô mai vào nồi chiên không dầu cũng sẽ làm hỏng nồi. Bởi vì phô mai sẽ tan chảy cực kỳ nhanh và dính vào nồi chiên không dầu của bạn.
Súp lơ xanh
Súp lơ xanh rất tốt cho sức khỏe, còn nồi chiên không dầu cũng là một lựa chọn nấu ăn lành mạnh, vì vậy có vẻ như hai thứ này sẽ là sự kết hợp tuyệt vời.
Nhưng thực tế, chiên bông cải xanh bằng nồi chiên không dầu sẽ không làm bông cải giòn mà còn làm bông cải bị khô, hương vị và kết cấu cũng kém hơn nhiều. Trên thực tế, nhiều loại trái cây và rau củ không thích hợp để cho vào nồi chiên không dầu.
Tỏi
Một số người thích ăn tép tỏi nướng, nhưng bạn nên biết rằng tỏi là thực phẩm dễ cháy và sẽ cháy rất nhanh, vì vậy không thích hợp với môi trường có nhiệt độ cao.
Trừ khi bạn không có dụng cụ nấu nướng nào khác, hãy tránh sử dụng nồi chiên không dầu để nướng tỏi.
Thực tế nồi chiên không dầu là phương pháp nấu nướng lành mạnh, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, do nhiệt độ trong quá trình nấu nướng khá cao nên không hợp với nhiều thực phẩm. Bên cạnh đó, một số thực phẩm có thể chảy, bắn gây ảnh hưởng tới chức năng của nồi. Do đó, khi sử dụng nồi chiên không dầu, bạn cần hết sức cẩn trọng để có thể lựa chọn thực phẩm phù hợp để vừa tốt cho sức khỏe, vừa không ảnh hưởng tới tuổi thọ của nồi.
Ngày lạnh làm ngay món cá đặc biệt nóng hổi, ngon khó cưỡng, ăn mãi không chánĂn - 15 phút trước
GĐXH - Cá là thực phẩm bổ dưỡng. Ngày lạnh, bạn có thể chế biến theo cách đơn giản này để có món ăn đậm đà, ăn với cơm thì ngon không gì bằng, mà cũng có thể dùng như một món ăn vặt hấp dẫn.
Nhiều người sai lầm khi bảo quản rau mùi trong tủ lạnh: Đầu bếp nhà hàng hướng dẫn 1 mẹo giữ rau mùi tươi lâuĂn - 1 giờ trước
Chúng tôi sẽ chia sẻ một vài phương pháp đơn giản và thiết thực để giữ cho rau mùi luôn tươi ngon và bảo toàn được hương vị của nó bất kể bạn bảo quản bao lâu.
Nàng dâu hào môn Đỗ Hà làm điều này, cộng đồng mạng lập tức gọi tên Phương OanhĂn - 3 giờ trước
GĐXH - Lý do bởi sự đảm đang của Đỗ Hà gợi nhớ hình ảnh Phương Oanh trong căn bếp.
Có nên dùng dầu dừa thay thế dầu ăn?Ăn - 7 giờ trước
Việc lựa chọn dầu dừa thay thế dầu ăn hàng ngày có phải là một lựa chọn tốt như nhiều người đang nghĩ?
Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnhĂn - 16 giờ trước
GĐXH – Mẹ đảm Thanh Huệ đã chia sẻ bí quyết làm món sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời trở lạnh dưới đây vừa dễ thực hiện và bổ dưỡng.
Ăn cũng mệt vì làm món ăn không đúng, cách ăn dễ nhất để cơ thể tự cân bằng, tránh ốm vặtĂn - 23 giờ trước
GĐXH - Biết quy luật ngũ hành trong ăn uống sẽ giúp cơ thể tự điều chỉnh, khí huyết lưu thông, tinh thần sáng rõ. Ăn đúng ngũ hành giúp thân khỏe, tâm an, năng lượng tự nhiên khơi thông...
Đầu bếp kỳ cựu mách: "Mua thịt bò chọn 4 phần này vì đó là tất cả tinh túy, người bán cũng không dám nói dối"Ăn - 1 ngày trước
Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ những bí quyết mua thịt bò đã học được từ một đầu bếp kỳ cựu đã có kinh nghiệm nấu ăn trong hai thập kỷ qua.
Hội chợ Mùa Thu 2025: Ăn ngon, chơi chất, chill tới bến ở 'trái tim mùa thu' VECĂn - 1 ngày trước
Nếu mùa thu có mùi vị, thì chắc chắn đó là hương BBQ thơm lừng, là ly bia mát lạnh dưới ánh đèn vàng và là tiếng nhạc EDM vang vọng giữa không gian ngập tràn niềm vui.
3 cách kết hợp nấu món ăn giúp chị em trẻ đẹp hơn, dưỡng tóc đen, tốt cho xương: Đậu đen là "nhân vật chính"Ăn - 1 ngày trước
Chia sẻ với bạn 3 công thức kết hợp đậu đen kinh điển, dễ làm, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sức khỏe mùa thu đông, lại dễ dàng chế biến tại nhà.
Tân sinh viên và hành trình biến stress thành sức bật để trưởng thànhĂn - 1 ngày trước
Đã bao giờ bạn tự hỏi, cảm giác rời nhà, bước vào giảng đường đại học nơi thành phố phấn khích đến mức nào chưa? Đó không chỉ là một chuyến đi, mà là cú "teleport" đưa bạn thế giới mới toanh khiến bạn vừa háo hức vừa choáng ngợp.
Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm nàyĂn
GĐXH - Không chỉ là món ngon quen thuộc trong bữa cơm Việt, loại thịt này còn được xem là thuốc bổ tự nhiên, dưỡng thận và làm chậm quá trình lão hóa nếu ăn đều đặn mỗi tuần.