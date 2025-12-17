Loại nhựa cây ăn như tổ yến, là 'thần dược' hỗ trợ 'thải độc gan' hiệu quả với nhiều cách chế biến đồ uống ngon miệng

Dinh dưỡng từ mủ trôm hỗ trợ thải độc gan

Nếu bạn thường xuyên bị nóng trong người, nổi mụn nhọt hay rôm sảy do ăn uống đồ cay nóng, mủ trôm chính là "bình cứu hỏa" lý tưởng nhất. Theo Đông y, mủ trôm có tính mát, vị ngọt thanh, đi vào kinh can giúp thanh lọc gan và đào thải độc tố tích tụ trong cơ thể ra ngoài. Việc duy trì thói quen uống nước mủ trôm (với lượng vừa phải) không chỉ giúp cơ thể hạ nhiệt nhanh chóng trong những ngày hè oi bức mà còn giúp làn da sạch mụn, cơ thể nhẹ nhàng và sảng khoái hơn.

Không phải ngẫu nhiên mà chị em phụ nữ săn đón mủ trôm như một loại "mỹ phẩm uống". Trong nhựa cây trôm chứa hàm lượng cao threonine và các khoáng chất thiết yếu như kẽm, canxi, giúp thúc đẩy quá trình sản sinh collagen và elastin dưới da. Sử dụng mủ trôm thường xuyên giúp cấp nước sâu từ bên trong, làm tăng độ đàn hồi, giảm nếp nhăn và hỗ trợ làm mờ các vết thâm nám, tàn nhang, trả lại cho bạn làn da căng mọng và tràn đầy sức sống.

Mủ trôm tạo cảm giác no lâu, giúp kiểm soát cơn đói, hạn chế lượng calo nạp vào cơ thể. Chất xơ trong mủ trôm còn giúp tăng cường trao đổi chất, đốt cháy calo hiệu quả hơn. Kết hợp với chế độ ăn uống và luyện tập hợp lý, mủ trôm có thể hỗ trợ quá trình giảm cân lành mạnh.

Cách chế biến thành các món giải khát hấp dẫn

1. Mủ trôm đường phèn

Đun sôi nước và đường phèn cho tan hết, để nguội. Cho mủ trôm đã ngâm vào nước đường, khuấy nhẹ. Thêm đá lạnh và thưởng thức.

Đây là cách chế biến mủ trôm đơn giản nhất, giúp giữ nguyên vị thanh mát, tự nhiên.

2. Mủ trôm nha đam hạt é

Nguyên liệu: 50g mủ trôm; 1 nhánh nha đam; 2 thìa canh hạt é; 150g đường phèn.

Nha đam gọt vỏ, ngâm nước muối loãng, rửa sạch rồi cắt hạt lựu. Chần nha đam nhanh qua nước sôi, rồi ngâm nước đá cho giòn. Hạt é ngâm nước đến khi nở. Pha nước đường phèn, cho nha đam, hạt é và mủ trôm vào khuấy đều.

3. Nước chanh sả mủ trôm

Đập dập sả, đun cùng đường và nước để lấy nước sả ngọt thanh. Để nước nguội, thêm nước cốt chanh và mủ trôm. Thưởng thức lạnh cực kỳ sảng khoái. Cách chế biến này tạo nên sự kết hợp hoàn hảo giữa vị the mát của sả, vị chua nhẹ của chanh và vị ngọt dịu của mủ trôm.

4. Mủ trôm sương sáo

Trộn mủ trôm, sương sáo, hạt é vào nước đường phèn. Thêm đá và thưởng thức ngay. Sương sáo kết hợp cùng mủ trôm tạo thành món tráng miệng thơm mát, tốt cho hệ tiêu hóa.

5. Mủ trôm thạch rau câu hương lá dứa

Nguyên liệu: Mủ trôm; Thạch rau câu lá dứa; Đường phèn; Hạt chia.

Nấu thạch rau câu lá dứa. Sau khi rau câu đông thì tiến hành cắt nhỏ. Trộn rau câu cùng mủ trôm và nước đường phèn mát lạnh. Mủ trôm kết hợp với thạch rau câu giúp tăng hương vị hấp dẫn cho món ăn.

