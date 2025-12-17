Khám phá quy trình sản xuất chất lượng của thương hiệu 'Ăn Cùng Bà Tuyết'
Nếu như trước đây, "Ăn Cùng Bà Tuyết" gắn liền với những video giản dị, những nụ cười chân chất triệu view, thì nay thương hiệu đã bước sang một trang mới: làm chủ công nghệ, nâng tầm sản xuất và hướng đến chuẩn mực vệ sinh an toàn thực phẩm cao nhất.
Quy trình sản xuất hiện đại, khép kín
"Ăn Cùng Bà Tuyết" là thương hiệu đồ ăn vặt khá nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội gắn với hình ảnh "Bà Tuyết" (tên thật là Đỗ Thị Tuyết) hay còn được gọi là bà Tuyết Diamond. Bà được cư dân mạng yêu quý vì cách làm video chất phác, vui vẻ, hài hước, từ các nội dung hướng dẫn sử dụng sản phẩm đến hành trình "thị sát" nhà máy sản xuất hiện đại, quy mô lớn do chính bà gây dựng.
"Ăn Cùng Bà Tuyết" là thương hiệu thuộc Công ty TNHH NMT Food Việt Nam. Không còn là cơ sở nhỏ lẻ như nhiều người lầm tưởng, hiện nay thương hiệu "Ăn Cùng Bà Tuyết" vận hành dây chuyền máy móc hiện đại với quy mô bài bản, minh bạch và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Mỗi gói đồ ăn được sản xuất theo quy trình khép kín, kiểm soát nghiêm ngặt, từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm. Theo đó, doanh nghiệp lựa chọn nguồn nguyên liệu đầu vào từ các nhà cung cấp uy tín, đảm bảo tất cả thành phần đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao và không chứa hóa chất độc hại. Điều này không chỉ đảm bảo an toàn cho sức khỏe của trẻ em mà còn khiến phụ huynh hoàn toàn yên tâm về chất lượng.
Ngoài việc chú trọng đến quy trình sản xuất, "Ăn Cùng Bà Tuyết" còn cam kết rõ ràng về nguồn gốc sản phẩm. Trên mỗi bao bì, thông tin về sản phẩm, nơi sản xuất, hạn sử dụng đều được ghi rõ ràng. Phụ huynh có thể dễ dàng truy xuất thông tin, không cần lo lắng về chất lượng đồ ăn.
Quy trình sản xuất sản phẩm của "Ăn Cùng Bà Tuyết" được chăm chút đến từng chi tiết. Từng khu vực từ sơ chế, chế biến, tẩm ướp đến đóng gói đều được phân chia rõ ràng, vận hành theo quy trình chuẩn, hạn chế tối đa sự tiếp xúc trực tiếp của con người vào nguyên liệu nhằm đảm bảo tính an toàn cho sản phẩm.
Đặc biệt, công nhân tại nhà máy cũng tuân thủ nghiêm ngặt quy định về vệ sinh cá nhân, từ trang phục bảo hộ đến các bước chế biến. Nhờ vậy, mỗi sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và được cấp giấy chứng nhận kiểm nghiệm đầy đủ.
Bà Đỗ Thị Tuyết - đại diện thương hiệu cho biết: "Thị trường ăn vặt của Việt Nam đang chịu tiếng xấu là 'đội lốt' hàng Trung Quốc. Vì vậy, tôi cùng các cộng sự muốn xây dựng thương hiệu ăn vặt của người Việt, làm ra sản phẩm sạch, minh bạch và thực sự chất lượng".
Ăn vặt thì phải "Ăn Cùng Bà Tuyết"
Chỉ cần một lần ghé thăm gian hàng "Ăn Cùng Bà Tuyết" trên TikTok, người xem dễ dàng bị cuốn hút bởi thế giới đồ ăn vặt đa dạng và bắt mắt. Từ chân gà, bim bim, đến quẩy đùi gà - tất cả đều khiến cả người lớn lẫn trẻ nhỏ mê mẩn. Không chỉ phù hợp cho những bữa ăn phụ của trẻ em, các món ăn vặt của "Ăn Cùng Bà Tuyết" còn trở thành lựa chọn quen thuộc trong các buổi tụ họp gia đình hay khoảnh khắc quây quần bên nhau. Chính sự đa dạng và tính tiện lợi này đã giúp thương hiệu mở rộng sức hút, vượt ra khỏi nhóm khách hàng học sinh để ghi dấu ấn mạnh mẽ trong nhiều gia đình Việt.
Liên tục ra mắt các sản phẩm mới, bắt nhịp nhanh với xu hướng của thị trường đồ ăn vặt, "Ăn Cùng Bà Tuyết" vẫn duy trì tiêu chuẩn chất lượng được đầu tư kỹ lưỡng và kiểm soát chặt chẽ. Với thương hiệu này, chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu và sự tin yêu của người tiêu dùng luôn là những giá trị cốt lõi được đặt lên hàng đầu trong suốt quá trình phát triển.
Triết lý đó cũng được thể hiện rõ nét qua câu khẩu hiệu trên kênh TikTok của chủ thương hiệu - "Ăn vặt thì phải ăn cùng bà Tuyết". Đây là lời cam kết trực tiếp, gần gũi nhưng đầy chắc chắn về chất lượng sản phẩm mà người phụ nữ đứng sau thương hiệu gửi gắm đến người tiêu dùng.
Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng thận trọng và hoài nghi trước các nội dung quảng cáo, việc một thương hiệu đồ ăn vặt có thể chinh phục hàng triệu khách hàng bằng sự chân thành và chất lượng thực chất là minh chứng rõ nét cho những giá trị cốt lõi mà bà Tuyết kiên định theo đuổi từ những ngày đầu: làm sản phẩm bằng cái tâm, gây dựng thương hiệu bằng sự tử tế và mở rộng thị trường bằng niềm tin bền vững.
Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:
Công ty TNHH NMT Food Việt Nam
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Doanh nghiệp tự giới thiệu
