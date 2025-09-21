8 phút tập thở mỗi ngày giúp giảm căng thẳng và ngủ ngon hơn

20 giờ trước

Cà phê vốn được biết đến với nhiều lợi ích như tăng tỉnh táo, cải thiện tâm trạng, thậm chí hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, một số thói quen sử dụng sai cách có thể biến thức uống quen thuộc này thành yếu tố gây hại mà ít người nhận ra.