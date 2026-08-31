Trộm hơn 3 tạ vật liệu 'bạc dạng keo', nhóm công nhân lĩnh án tù
GĐXH - Lợi dụng nhiệm vụ được giao trong dây chuyền in tấm pin năng lượng mặt trời, nhóm công nhân nhiều lần lén lút trộm vật liệu “bạc dạng keo”, sau đó giấu vào găng tay cao su mang ra ngoài bán.
Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa đưa ra xét xử vụ án Nguyễn Văn Hiến cùng đồng phạm về các tội "Tham ô tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Vụ án liên quan đến việc chiếm đoạt và tiêu thụ hơn 371kg vật liệu "bạc dạng keo" của Công ty TNHH công nghiệp Jinko Solar Việt Nam.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, lợi dụng nhiệm vụ được giao trong dây chuyền in tấm pin năng lượng mặt trời, nhóm công nhân gồm: Nguyễn Văn Hiến, Lê Văn Hữu, Ngọc Văn Tính và Thân Văn Cương đã nhiều lần lén lút lấy vật liệu "bạc dạng keo" (Silver Paste - chứa 75-90% bột bạc). Sau khi trộm được vật liệu, những công nhân này đã giấu vào găng tay cao su và mang ra ngoài bán kiếm lời.
Đáng chú ý, tổng số tài sản bị chiếm đoạt đặc biệt lớn, cụ thể: Hiến chiếm đoạt hơn 130,8kg (trị giá trên 3 tỷ đồng), Hữu chiếm đoạt hơn 107,6kg (trị giá gần 2,3 tỷ đồng), Tính chiếm đoạt hơn 66,7kg (trị giá trên 1,5 tỷ đồng) và Cương chiếm đoạt 70kg (trị giá trên 1,6 tỷ đồng).
Cũng theo cáo trạng, mặc dù biết rõ nguồn gốc số hàng do phạm tội mà có, nhưng Ngô Văn Nhất và Ngô Quốc Trường vẫn thu mua để hưởng lợi bất chính. Trong đó, Nhất thu mua 371,5kg vật liệu (trị giá hơn 8,52 tỷ đồng), sau khi phân kim tách bạc nguyên chất bán sang Hải Phòng, hưởng lợi bất chính hơn 371 triệu đồng; Trường tiêu thụ hơn 170,6kg (trị giá gần 3,9 tỷ đồng), hưởng lợi hơn 51,2 triệu đồng.
Quá trình điều tra và tại phiên tòa xét xử, các bị cáo thành khẩn khai báo, đầu thú, nộp lại một phần tiền khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, hành vi phạm tội diễn ra nhiều lần, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và xâm phạm trực tiếp đến tài sản của doanh nghiệp.
Căn cứ tính chất, mức độ hành vi và vai trò của từng bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt nhóm tội "Tham ô tài sản", gồm: Nguyễn Văn Hiến 17 năm tù; Lê Văn Hữu 16 năm tù; Ngọc Văn Tính 16 năm tù; Thân Văn Cương 16 năm tù.
Nhóm tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", gồm: Ngô Văn Nhất bị phạt 7 năm tù và Ngô Quốc Trường phạt 7 năm tù. Tổng mức hình phạt dành cho 6 bị cáo là 79 năm tù.
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