'Ả đào Hưng Yên' gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026
GĐXH - Đinh Kim Chi là 1 trong 31 thí sinh đã vượt qua vòng sơ khảo để vào vòng trong Miss Grand Vietnam 2026. Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng người đẹp Hưng Yên gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, nụ cười duyên.
Mai Phương Thúy: 'Không có danh hiệu thì mình bắt đầu từ số 0'Giải trí - 3 phút trước
GĐXH - Mai Phương Thúy khẳng định không cần danh hiệu Hoa hậu để thành công: "Mình quá mệt vì đã đi làm chuyên môn rồi mà vẫn bị gắn nhãn giải trí như ngành nghề hoạt động chính thức dù điều đó không đúng".
Thưởng thức kiệt tác ballet thế giới Eugene Onegin tại Hà Nội và TP.HCMXem - nghe - đọc - 54 phút trước
GĐXH - Sau thành công của Anna Karenina năm 2025, đoàn ballet danh tiếng nước Nga Eifman Ballet sẽ trở lại Việt Nam vào tháng 10/2026 với Eugene Onegin - một kiệt tác ballet của biên đạo Boris Eifman.
Tình hình bất thường của Phạm Quỳnh Anh và chồng doanh nhânGiải trí - 2 giờ trước
Cư dân mạng phát hiện ra nhiều dấu hiệu lạ của Phạm Quỳnh Anh và chồng.
Sau thành công của 'Thám tử Kiên', đạo diễn Victor Vũ làm phim kỷ niệm 610 năm Khởi nghĩa Lam SơnXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Phim điện ảnh "Chiến bào" do đạo diễn Victor Vũ thực hiện, được lấy cảm hứng từ sự kiện kỷ niệm 610 năm Khởi nghĩa Lam Sơn.
Hoa hậu Mai Phương Thúy tài sản lớn thế nào mà tặng em gái biệt thự trên không 120 tỷ?Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Mai Phương Thúy gây sốc khi tặng em gái biệt thự trên không giá 120 tỷ. Nhiều người tò mò bí quyết thành công và khối tài sản "khủng" của Hoa hậu Việt Nam 2006.
Bức ảnh hé lộ cuộc sống thật của Phương Oanh hậu biến cốThế giới showbiz - 5 giờ trước
Không còn xuất hiện dày đặc tại các sự kiện giải trí, Phương Oanh dành phần lớn thời gian cho gia đình, chăm sóc các con.
Cảnh 'mặc ít' của Đinh Ngọc Anh bên cạnh 'ông trùm' NSƯT Hồ Phong gây chú ýGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Phân cảnh của Đinh Ngọc Anh và 'ông trùm' NSƯT Hồ Phong trong phim "Lửa trắng" đã thu hút được nhiều fan nam. Nhiều người còn hài hước muốn đóng thay NSƯT Hồ Phong ở phân cảnh này.
Ngọc Sơn, Sỹ Luân đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam Thời Đại 2026Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Mang chủ đề “Kỷ nguyên sắc đẹp – Di sản tỏa sáng”, cuộc thi hướng đến hành trình tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt trong dòng chảy giao hòa giữa tinh thần hiện đại và giá trị văn hóa dân tộc hướng đến kỷ nguyên mới.
Con trai 'Vua bãi rác' gây sốt phim giờ vàng, đóng học sinh cá biệt quá duyênCâu chuyện văn hóa - 9 giờ trước
Võ Hoài Vũ - con trai NSƯT Võ Hoài Nam đang gây chú ý trên phim giờ vàng VTV khi hóa thân thành nam sinh cá biệt, duyên dáng trong phim "Phía bên kia thành phố".
Tin sao 24/6: Phương Oanh khoe con gái 'bám' mẹ; Lê Phương nhớ bạn cũGiải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Phương Oanh hạnh phúc khi khoe con gái 'bám' và yêu mẹ. Trong khi đó, diễn viên Lê Phương kỷ niệm 20 năm ngày tốt nghiệp đại học và bồi hồi nhớ lại những người bạn cũ.
Cảnh 'mặc ít' của Đinh Ngọc Anh bên cạnh 'ông trùm' NSƯT Hồ Phong gây chú ýGiải trí
GĐXH - Phân cảnh của Đinh Ngọc Anh và 'ông trùm' NSƯT Hồ Phong trong phim "Lửa trắng" đã thu hút được nhiều fan nam. Nhiều người còn hài hước muốn đóng thay NSƯT Hồ Phong ở phân cảnh này.