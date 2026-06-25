'Ả đào Hưng Yên' gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026

Cô cho biết mình chưa từng học qua bất kỳ lớp đào tạo bài bản nào về người mẫu hay trình diễn, nhưng luôn nỗ lực hoàn thiện từng chi tiết nhỏ, từ việc tự học trang điểm cho đến trau dồi gu thẩm mỹ, phối đồ cho chính mình và cả những người xung quanh. Thời gian gần đây, cô góp mặt trong chương trình quốc tế Paris Fashion Week Vietnam & SuperTalent of the World 2025.