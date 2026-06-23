Nữ BTV Thể thao VTV - ứng viên sáng giá Miss Grand Vietnam 2026 bất ngờ rút lui

Nữ MC 'Nóng cùng World Cup 2026' quê Hải Phòng đang hot Miss Grand Vietnam là ai? GĐXH - Phạm Thị Ngọc Quỳnh - nữ MC "Nóng cùng World Cup 2026", đang nổi bật tại Miss Grand Vietnam 2026. Cô chia sẻ hành trình từ sinh viên đến Hoa hậu Du lịch, mang tinh thần chiến binh vượt thử thách.

Phạm Thị Ngọc Quỳnh - BTV thể thao của VTV - là một trong những thí sinh nhận được sự chú ý khi ghi danh tham gia Miss Grand Vietnam 2026. Tuy nhiên, mới đây, người đẹp họ Phạm bất ngờ thông báo rút lui khỏi cuộc thi khiến nhiều fan sắc đẹp tiếc nuối.

Trên trang cá nhân, Ngọc Quỳnh gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì dành sự quan tâm, động viên và ủng hộ cô trong những ngày qua. Song, vì lịch trình công việc, cô cho biết không thể tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi.

"Tôi rất cảm ơn tình cảm của mọi người. Tuy vậy, do không thể thu xếp được công việc, tôi đành lỡ hẹn với cuộc thi ở dịp này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một dịp khác, khi không bị vướng bận bởi không gian và thời gian. Còn bây giờ, chúng mình vẫn sẽ gặp nhau trên VTV3 hàng ngày với Nóng cùng World Cup và nhiều chương trình khác nhé", cô chia sẻ.

BTV Ngọc Quỳnh rút khỏi cuộc thi Miss Grand Vietnam 2026.

Trước đó, Ngọc Quỳnh cũng tiết lộ lịch trình bận rộn khi vừa tham gia Miss Grand Vietnam 2026 vừa dẫn chương trình thể thao: "Lịch trình một ngày: Sáng tập catwalk, chiều quay Nóng cùng WC, tối dẫn bản tin, đêm bình luận bóng đá".

Thời điểm Ngọc Quỳnh ghi danh Miss Grand Vietnam 2026 đã nhận được sự quan tâm của công chúng. Sở hữu chiều cao 1m73 cùng gương mặt thanh tú, nhiều fan sắc đẹp cho rằng Ngọc Quỳnh là một trong những thí sinh có tiềm năng cạnh tranh vương miện.

Người đẹp sinh năm 1998 đến từ Hải Phòng (Hải Dương cũ) hiện là Biên tập viên Thể thao của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), từng được công chúng biết tới khi đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024.

Ngọc Quỳnh đang dẫn dắt chương trình "Nóng cùng World Cup".

Không chỉ thế, người đẹp quê Hải Phòng còn sở hữu thành tích học tập nổi bật. Cô là cựu học sinh chuyên Anh Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội và có chứng chỉ IELTS 7.0. Trước đó, Ngọc Quỳnh nhiều lần đạt giải học sinh giỏi tiếng Anh ở bậc THCS và THPT.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô lựa chọn theo đuổi công việc sáng tạo nội dung, MC song ngữ trước khi bén duyên với nghề biên tập viên truyền hình. Khả năng ngoại ngữ tốt cũng là một trong những lợi thế giúp người đẹp ghi dấu ấn tại các cuộc thi sắc đẹp.



