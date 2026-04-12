Bố là tài xế, mẹ nhân viên văn phòng của Á hậu quê xứ Huế lần đầu xuất hiện cùng con gái
GĐXH - Á hậu Trương Tâm Như mới trở về Huế gặp gia đình sau 1 tháng hành trình Miss World Vietnam 2025. Cô chia sẻ về hành trình và sự hy sinh của bố - tài xế xe tải và mẹ nhân viên văn phòng.
Trương Tâm Như. - Người đẹp xứ Huế giành danh hiệu Á hậu 2 tại chung kết Miss World Vietnam 2025 hồi cuối tháng 3 ở TP HCM, xếp sau Hoa hậu Phan Phương Oanh và Á hậu 1 Lê Phương Khánh Như.
Sau hơn 1 tháng xa nhà và tất bật với lịch trình Á hậu, mới đây Trương Tâm Như đã có mặt ở Huế, trở về với vòng tay ba mẹ và những người thân yêu. Cũng theo nàng Á hậu, cô chưa bao giờ xa bố mẹ lâu như thế nên rất nhớ nhà. Nhưng cô cũng ý thức được rằng, với vai trò Á hậu thì thời gian tới cô sẽ không có nhiều khoảnh khắc bên gia đình.
Trước đó, Trương Tâm Như không giấu giếm cho biết là con một trong gia đình bố là tài xế xe tải, còn mẹ là nhân viên văn phòng. "Như muốn dành lời cảm ơn sâu sắc nhất tới ba mẹ - điểm tựa lớn nhất trong cuộc đời tôi. Cảm ơn ba mẹ đã luôn ở đó, lặng lẽ dõi theo từng bước đi và yêu thương bằng tình yêu vô điều kiện nhất. Có những lúc mệt nhoài, có những khi hoài nghi chính bản thân mình nhưng chỉ cần nghĩ về ba mẹ, Như lại thấy mình có thêm dũng khí để kiên cường bước tiếp.
Danh hiệu này không chỉ là niềm tự hào của riêng tôi, mà là món quà con muốn dành tặng ba mẹ, để đền đáp phần nào những hy sinh thầm lặng và những lo toan mà ba mẹ đã dành trọn cho con suốt bao năm qua", người đẹp bày tỏ.
Theo Trương Tâm Như, công việc của ba mẹ là thế nên gia đình cô không dư dả nhưng cũng không khó khăn. Cô học được từ ba mẹ sự cần cù, đặc biệt nhìn thấy sự vất vả của ba qua làn da, đôi mắt.
Đến nay khi làm bất cứ điều gì cô đều nghĩ đến ba mẹ, xem mình làm như thế có ảnh hưởng ba mẹ, có làm ba mẹ buồn. "Dù con một nhưng tôi không hề được nuông chiều, vẫn phải làm mọi việc như: rửa bát, quét nhà, dọn dẹp nhà cửa,... và vẫn bị la, bị đòn roi khi cần. Tôi tự kiếm tiền từ cuối lớp 11 với công việc gia sư cho đến tận giờ. Lên đại học, tôi tự kiếm tiền trả học phí, phí sinh hoạt", Á hậu Tâm Như bộc bạch.
Được biết, từ nhiều năm nay, ngoài thời gian học hành trên lớp, cô dành thời gian dạy tiếng Anh cho các bạn nhỏ.
Trương Tâm Như sinh năm 2005, cao 1m73, nặng 53 kg, số đo ba vòng là 77-60-90 cm. Cô hiện là sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng, từng là hoa khôi trường năm 2024. Cô tham gia nhiều chương trình ngoại khóa, các cuộc thi về tiếng Anh, là đại sứ truyền thông của Hội nghị lãnh đạo trẻ năm 2025, hoạt động trang bị kỹ năng, nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên. Á hậu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 8.0.
Tại Miss World Vietnam, Tâm Như ghi điểm ở nhiều vòng thi phụ phụ gồm chiến thắng Queen Talk, vào top 5 Người đẹp Nhân ái, Top 6 Người đẹp Du lịch.
