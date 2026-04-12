Bố là tài xế, mẹ nhân viên văn phòng của Á hậu quê xứ Huế lần đầu xuất hiện cùng con gái

Chủ nhật, 19:00 12/04/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Á hậu Trương Tâm Như mới trở về Huế gặp gia đình sau 1 tháng hành trình Miss World Vietnam 2025. Cô chia sẻ về hành trình và sự hy sinh của bố - tài xế xe tải và mẹ nhân viên văn phòng.

Gia đình Á hậu Trương Tâm Như: Bố lái xe tải , mẹ làm văn phòng - Ảnh 1.Gia thế bất ngờ của nữ sinh xứ Huế vừa trở thành Á hậu Miss World Vietnam 2025

GĐXH - Á hậu Trương Tâm Như sinh năm 2005 tại Huế gây bất ngờ khi tiết lộ gia đình: Bố là tài xế xe tải, còn mẹ là nhân viên văn phòng.

Trương Tâm Như. - Người đẹp xứ Huế giành danh hiệu Á hậu 2 tại chung kết Miss World Vietnam 2025 hồi cuối tháng 3 ở TP HCM, xếp sau Hoa hậu Phan Phương Oanh và Á hậu 1 Lê Phương Khánh Như. 

Sau hơn 1 tháng xa nhà và tất bật với lịch trình Á hậu, mới đây Trương Tâm Như đã có mặt ở Huế, trở về với vòng tay ba mẹ và những người thân yêu. Cũng theo nàng Á hậu, cô chưa bao giờ xa bố mẹ lâu như thế nên rất nhớ nhà. Nhưng cô cũng ý thức được rằng, với vai trò Á hậu thì thời gian tới cô sẽ không có nhiều khoảnh khắc bên gia đình.

Trương Tâm Như trở về trong vòng tay ba mẹ sau 1 tháng hành trình Miss World Vietnam 2025.

Trước đó, Trương Tâm Như không giấu giếm cho biết là con một trong gia đình bố là tài xế xe tải, còn mẹ là nhân viên văn phòng. "Như muốn dành lời cảm ơn sâu sắc nhất tới ba mẹ - điểm tựa lớn nhất trong cuộc đời tôi. Cảm ơn ba mẹ đã luôn ở đó, lặng lẽ dõi theo từng bước đi và yêu thương bằng tình yêu vô điều kiện nhất. Có những lúc mệt nhoài, có những khi hoài nghi chính bản thân mình nhưng chỉ cần nghĩ về ba mẹ, Như lại thấy mình có thêm dũng khí để kiên cường bước tiếp.

Danh hiệu này không chỉ là niềm tự hào của riêng tôi, mà là món quà con muốn dành tặng ba mẹ, để đền đáp phần nào những hy sinh thầm lặng và những lo toan mà ba mẹ đã dành trọn cho con suốt bao năm qua", người đẹp bày tỏ.

Á hậu Trương Tâm Như đặt mục tiêu kiếm nhiều tiền để báo hiếu, mong ba nghỉ công việc lái xe công trình vất vả sau nhiều năm mưu sinh.

Gia đình, người thân chào đón Trương Tâm Như sau hành trình Miss World Vietnam.

Theo Trương Tâm Như, công việc của ba mẹ là thế nên  gia đình cô không dư dả nhưng cũng không khó khăn. Cô học được từ ba mẹ sự cần cù, đặc biệt nhìn thấy sự vất vả của ba qua làn da, đôi mắt. 

Đến nay khi làm bất cứ điều gì cô đều nghĩ đến ba mẹ, xem mình làm như thế có ảnh hưởng ba mẹ, có làm ba mẹ buồn. "Dù con một nhưng tôi không hề được nuông chiều, vẫn phải làm mọi việc như: rửa bát, quét nhà, dọn dẹp nhà cửa,... và vẫn bị la, bị đòn roi khi cần. Tôi tự kiếm tiền từ cuối lớp 11 với công việc gia sư cho đến tận giờ. Lên đại học, tôi tự kiếm tiền trả học phí, phí sinh hoạt", Á hậu Tâm Như bộc bạch.

Được biết, từ nhiều năm nay, ngoài thời gian học hành trên lớp, cô dành thời gian dạy tiếng Anh cho các bạn nhỏ. 

Trương Tâm Như sinh năm 2005, cao 1m73, nặng 53 kg, số đo ba vòng là 77-60-90 cm. Cô hiện là sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng, từng là hoa khôi trường năm 2024. Cô tham gia nhiều chương trình ngoại khóa, các cuộc thi về tiếng Anh, là đại sứ truyền thông của Hội nghị lãnh đạo trẻ năm 2025, hoạt động trang bị kỹ năng, nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên. Á hậu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 8.0.

Tại Miss World Vietnam, Tâm Như ghi điểm ở nhiều vòng thi phụ phụ gồm chiến thắng Queen Talk, vào top 5 Người đẹp Nhân ái, Top 6 Người đẹp Du lịch.

Bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) ưng ý 'con dâu tương lai' nhà gia thế

Bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) ưng ý 'con dâu tương lai' nhà gia thế

Gia thế bất ngờ của nữ sinh xứ Huế vừa trở thành Á hậu Miss World Vietnam 2025

Gia thế bất ngờ của nữ sinh xứ Huế vừa trở thành Á hậu Miss World Vietnam 2025

Đôi chân dài của Lisa - con gái Hồ Ngọc Hà gây chú ý

Đôi chân dài của Lisa - con gái Hồ Ngọc Hà gây chú ý

GĐXH - Lisa - con gái Hồ Ngọc Hà xuất hiện giữa đám đông và trở thành tâm điểm chú ý khi sở hữu gen trội từ mẹ. Cô bé không chỉ có đôi chân dài mà còn tạo dáng như người mẫu chuyên nghiệp.

Hoa hậu quê Hải Phòng gây chú ý ở Mỹ

Hoa hậu quê Hải Phòng gây chú ý ở Mỹ

GĐXH - NTK Linh San - người làm nên nhiều trang phục dự thi quốc tế cho các Hoa hậu Việt - gây bất ngờ khi tiết lộ tình trạng hiện tại của vợ chồng Phạm Hương ở Mỹ.

Tăng Duy Tân và Bích Phương gây bão mạng

Tăng Duy Tân và Bích Phương gây bão mạng

Tăng Duy Tân và Bích Phương được cho ngầm xác nhận chuyện tình cảm sau nhiều khoảnh khắc chung khung hình và cùng xuất hiện công khai tại sự kiện.

Trang Pháp nhận cú sốc tại 'Đạp gió', khán giả bất bình về kết quả

Trang Pháp nhận cú sốc tại 'Đạp gió', khán giả bất bình về kết quả

GĐXH - Dù có màn trình diễn bùng nổ nhưng đội của Trang Pháp vẫn thua điểm khiến khán giả tranh cãi "nảy lửa" về kết quả.

Tác giả Lý Tứ ra mắt 2 tác phẩm về Phật pháp

Tác giả Lý Tứ ra mắt 2 tác phẩm về Phật pháp

GĐXH - Tác giả Lý Tứ đã có nhiều năm dày công nghiên cứu và viết nhiều cuốn sách về Phật pháp. Mới đây, ông tiếp tục cho ra mắt 2 tác phẩm mang đậm hơi thở của đạo và đời.

Nhà báo Lại Văn Sâm tham gia 'Anh trai vượt ngàn chông gai' mùa 2?

Nhà báo Lại Văn Sâm tham gia 'Anh trai vượt ngàn chông gai' mùa 2?

GĐXH - Ekip thực hiện "Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa 2 tung ra gợi ý khiến khán giả liên tưởng tới nhà báo Lại Văn Sâm, MC Đinh Tiến Dũng sẽ tham dự chương trình.

Nữ NSƯT trẻ đẹp, sinh con gái từ khi mới ngoài đôi mươi, hiện tận hưởng cuộc sống làm mẹ đơn thân bình yên

Nữ NSƯT trẻ đẹp, sinh con gái từ khi mới ngoài đôi mươi, hiện tận hưởng cuộc sống làm mẹ đơn thân bình yên

GĐXH - NSƯT Kim Tuyến không chỉ nổi tiếng nhờ sắc vóc mà còn bởi tài năng nổi trội. Ở tuổi U40, cô làm mẹ đơn thân, nuôi dạy con gái khôn lớn, trưởng thành.

Ca sĩ Thiện Nhân phản bác

Ca sĩ Thiện Nhân phản bác

Ca sĩ Thiện Nhân tiếp tục đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân để phản bác thông tin mà người thân đưa ra. Nữ ca sĩ cho biết đang bị người thân chiếm đoạt tài sản.

'Lê Sơn lão mẫu' Tây du ký: Đi du lịch vẫn xin đóng vai, là bạn thân Tôn Ngộ Không

'Lê Sơn lão mẫu' Tây du ký: Đi du lịch vẫn xin đóng vai, là bạn thân Tôn Ngộ Không

Vai diễn nhỏ của cố nghệ sĩ Lý Ân Kỳ, một tên tuổi nghệ sĩ lão làng của màn ảnh Trung Quốc để lại nhiều ấn tượng cho người xem.

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won gây chói mắt

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won gây chói mắt

GĐXH - Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won thu hút mọi ánh nhìn bởi sự đẹp đôi và phụ kiện đắt giá.

Hai con của NSƯT Quách Thu Phương đi du học nước ngoài, không theo nghề của mẹ

Hai con của NSƯT Quách Thu Phương đi du học nước ngoài, không theo nghề của mẹ

GĐXH - NSƯT Quách Thu Phương có một sự nghiệp nghệ thuật thăng hoa với nhiều vai diễn để lại dấu ấn trong lòng công chúng. Tuy nhiên, 2 con của chị đều không theo nghề của mẹ.

Cuộc sống của Đan Trường ở Mỹ: Nhà biệt thự nhưng thích làm nông dân

Cuộc sống của Đan Trường ở Mỹ: Nhà biệt thự nhưng thích làm nông dân

Nam nghệ sĩ cải lương tuổi xế chiều sống tạm bợ trong nhà kho, không giấy tờ tùy thân

Nam nghệ sĩ cải lương tuổi xế chiều sống tạm bợ trong nhà kho, không giấy tờ tùy thân

Mỹ Tâm báo tin vui

Mỹ Tâm báo tin vui

Tỷ phú Trần Lệ Hoa qua đời để lại tài sản 6,8 tỷ USD, 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy được nhận bao nhiêu?

Tỷ phú Trần Lệ Hoa qua đời để lại tài sản 6,8 tỷ USD, 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy được nhận bao nhiêu?

Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

