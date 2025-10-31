Á hậu Lê Kim Khỏe: 'Tôi như sống lại khoảnh khắc đăng quang - nơi thời trang chạm tới giá trị nhân văn'

Giữa dạ tiệc “Hành trình tỏa sáng” thuộc khuôn khổ Hoa hậu Doanh nhân Châu Á 2025 tại Quy Nhơn – Gia Lai, Á hậu Lê Kim Khoẻ (Kimmie Lê) – Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2024 – xuất hiện lộng lẫy trong hai thiết kế haute couture First Face và Vedette của NTK Tommy Nguyễn, hoá thân thành “nữ thần bình minh” tỏa sáng giữa không gian sang trọng. Hai bộ đầm pha lê và đá quý thủ công gửi gắm giá trị nhân văn – nơi sắc đẹp, trí tuệ và lòng nhân ái cùng song hành.

Á hậu Lê Kim Khoẻ lộng lẫy trong thiết kế của NTK Tommy Nguyễn.

Khi bước ra trong vai trò người trình diễn mở màn và kết màn, Á hậu Lê Kim Khoẻ mang đến hai hình ảnh đối lập mà hài hòa: “First Face” – sắc vàng ánh kim được đính kết tỉ mỉ bằng pha lê Swarovski, đá quý và ren viền tinh xảo, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn; “Vedette” – thiết kế satin phối organza với phom dáng ôm quyến rũ, điểm nhấn phụ kiện ánh bạc và găng tay dài gợi vẻ thanh lịch đầy quyền lực.

Chia sẻ cảm xúc, Á hậu cho biết: “Tôi như sống lại khoảnh khắc đăng quang – nơi thời trang chạm tới giá trị nhân văn".

Á hậu Lê Kim Khoẻ lộng lẫy, quyến rũ trong thiết của NTK Tommy Nguyễn.

Hai thiết kế của NTK Tommy Nguyễn mang tinh thần mạnh mẽ nhưng đầy nữ tính, giúp tôi tự tin hơn trên hành trình làm mẫu, dẫn chương trình và hoạt động cộng đồng”. Hai thiết kế còn được đưa vào phiên đấu giá thiện nguyện, thu hút sự quan tâm của Top 18 doanh nhân.

Trần Thị Phương (SBD 175) đã trở thành chủ nhân của “First Face”, chia sẻ: “Đây là một tác phẩm thời trang mang giá trị nhân văn sâu sắc, là cách tôi đồng hành cùng tinh thần sẻ chia của nữ doanh nhân Việt”.

Á hậu Lê Kim Khoẻ hoá thân thành “nữ thần bình minh” tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn.

Trong khi đó, Ban Thị Thu (SBD 199) đấu giá thành công “Vedette” với niềm xúc động: “Tôi bị cuốn hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Bộ đầm thể hiện trọn vẹn sự quý phái, bản lĩnh và tự tin – món quà tôi dành tặng cho chính mình trước thềm chung kết”.

NTK Tommy Nguyễn và Á hậu Lê Kim Khoẻ trong dạ tiệc “Hành trình tỏa sáng” với hai thiết kế ấn tượng.



Chia sẻ về ý tưởng sáng tạo, NTK Tommy Nguyễn cho biết anh lấy cảm hứng từ hình tượng “Nữ thần bình minh” – biểu trưng cho sự khai mở và ánh sáng tri thức. “Tôi muốn mỗi doanh nhân khi khoác lên thiết kế của mình sẽ cảm nhận được năng lượng tích cực, sự tự tin và niềm kiêu hãnh được toả sáng bằng chính bản lĩnh của họ”, anh nói thêm.

Hai thiết kế "First Face" và "Vedette" của NTK Tommy Nguyễn đã được đấu giá thiện nguyện.

Hoa hậu Doanh nhân Châu Á 2025 sẽ diễn ra đêm chung kết vào ngày 31/10/2025 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai hứa hẹn là đại tiệc sắc đẹp, nơi mỗi thí sinh lan tỏa năng lượng tích cực, góp phần định hình hình ảnh người phụ nữ Việt tự tin hội nhập và toả sáng.



