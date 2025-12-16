Mới nhất
Vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây chú ý với thiết kế đầm trăm triệu đồng

Thứ ba, 16:24 16/12/2025 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên - vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây chú ý với chiếc đầm vàng đính sequin phong cách quý tộc trong ngày trọng đại của con gái.

Vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây ấn tượng với thiết kế đầm triệu đồng - Ảnh 1.

Sau siêu đám cưới tại TP. HCM, vợ chồng Tiên Nguyễn tiếp tục tổ chức tiệc cưới lần 2 tại Đà Nẵng vào ngày 12/12 vừa qua. Bữa tiệc diễn ra riêng tư, có khoảng 200 khách mời đều là người thân, bạn bè của cặp đôi. Và doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên - mẹ của cô dâu gây chú ý khi chọn mặc chiếc đầm vàng đính sequin theo phong cách quý tộc trong ngày trọng đại của con gái.

Vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây ấn tượng với thiết kế đầm triệu đồng - Ảnh 2.

Dù trang điểm nhẹ nhàng nhưng thần thái của vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khiến nhiều người trầm trồ vì vừa đẹp vừa sang: "Mẹ cô dâu đẹp và sang quá"; "Ở tuổi chị Thủy Tiên, nhan sắc thế này là quá hiếm có"; "Rất thích những bộ váy mẹ cô dâu mặc, bộ nào cũng sang trọng, quý phái"...

Vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây ấn tượng với thiết kế đầm triệu đồng - Ảnh 3.

Được biết, mẫu đầm mà doanh nhân Thủy Tiên diện của Jenny Packham giá khoảng 5.000 USD (khoảng 130 triệu đồng). Thiết kế với các điểm nhấn như chi tiết độn cầu vai, tay cape, chi tiết đính đá ở eo.

Vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây ấn tượng với thiết kế đầm triệu đồng - Ảnh 4.

Cũng trong tiệc cưới, doanh nhân Thủy Tiên còn diện váy do NTK Hoàng Hải may riêng gồm đầm liền và áo choàng phong cách quý tộc. Cô kết hợp đồng hồ Patek Philippe bằng vàng.

Vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây ấn tượng với thiết kế đầm triệu đồng - Ảnh 5.

Vẻ sang trọng nổi bật của vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn.

Vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây ấn tượng với thiết kế đầm triệu đồng - Ảnh 6.

Hình ảnh hậu trường trang điểm khoe cận nhan sắc xinh đẹp của bà Thủy Tiên.

Vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây ấn tượng với thiết kế đầm triệu đồng - Ảnh 7.

Dưới ánh đèn sân khấu lung linh của đám cưới, nữ doanh nhân xuất hiện vô cùng rạng rỡ.

 

