Vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây chú ý với thiết kế đầm trăm triệu đồng

Sau siêu đám cưới tại TP. HCM, vợ chồng Tiên Nguyễn tiếp tục tổ chức tiệc cưới lần 2 tại Đà Nẵng vào ngày 12/12 vừa qua. Bữa tiệc diễn ra riêng tư, có khoảng 200 khách mời đều là người thân, bạn bè của cặp đôi. Và doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên - mẹ của cô dâu gây chú ý khi chọn mặc chiếc đầm vàng đính sequin theo phong cách quý tộc trong ngày trọng đại của con gái.

