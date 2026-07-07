Cách trị mụn bằng ngải cứu hiệu quả an toàn không để lại vết thâm
GĐXH - Ngải cứu là một trong những loại thảo dược có nhiều công dụng đa dạng như làm thành phần chính trong các bài thuốc y học cổ truyền hoặc dùng để tắm hay làm mặt nạ để trị mụn.
Rửa mặt với nước ngải cứu
Rửa mặt với nước ngải cứu giúp làn da được cải thiện, giảm các đốm mụn, kháng viêm và ngăn ngừa mụn quay lại hiệu quả. Với cách làm này bạn cần thực hiện như sau:
Đầu tiên chuẩn bị khoảng 25g lá ngải cứu, sau đó đổ 1 lít nước vào và đun sôi. Sau khi nước đã sôi, thì bạn điều chỉnh lửa nhỏ lại và đun tiếp trong 20 phút.
Khi thấy lá đã chín nhừ, thì dùng rây để loại bỏ hết phần lá chỉ giữ lại nước. Cho phần nước vào lọ thủy tinh và trữ trong tủ lạnh để dùng dần. Nên sử dụng nước ngải cứu này để rửa mặt vào buổi sáng và buổi tối.
Sau khi làm sạch da mặt, bạn dùng một chiếc khăn mặt thấm nước lá ngải để đắp lên vùng da có mụn. Chờ cho nước bốc hơi hết thì rửa lại mặt với nước sạch.
Tắm lá ngải cứu
Tắm bằng lá ngải cứu thường xuyên giúp tẩy tế bào chết, tái tạo lại làn da khỏe, kháng viêm và hỗ trợ lưu thông máu tốt. Nếu duy trì sử dụng cách này từ 1 đến 2 tuần bạn sẽ thấy các vết mụn và rôm sảy được cải thiện và sau đây là cách sử dụng đúng nhất:
Lấy cả phần thân và lá rửa sạch, sau đó mang đi phơi khô. Khi ngải cứu đã khô rồi thì bạn cắt nhỏ ra (khoảng 1 - 3cm) bỏ vào chảo xào vàng lên cho đến khi ngửi thấy mùi thơm thì mới tắt bếp. Bạn chỉ cần sử dụng 2 nắm lá ngải cứu đã xào vàng cho vào nồi nước sôi mỗi khi tắm.
Tẩy tế bào chết với bã ngải cứu
Với cách này bạn cần vệ sinh bề mặt da kỹ với nước tẩy trang và sữa rửa mặt, đối với da cơ thể bạn nên tắm trước khi thực hiện tẩy tế bào chết.
Chuẩn bị bã của ngải cứu đã đun sôi dùng để uống, chà xát bã lên da một cách nhẹ nhàng. Sau đó tắm lại với nước sạch và lau khô người bằng khăn.
Sử dụng 2 lần trong tuần để tẩy tế bào chết và làm mềm vùng da chai sạn, sần sùi. Đồng thời lưu thông mạch máu và làm dịu vết thương.
Tinh dầu ngải cứu kết hợp dầu oliu
Sử dụng tinh dầu ngải cứu kết hợp với dầu oliu theo tỉ lệ 1:2. Thoa hỗn hợp này lên vết sẹo, để qua đêm. Hãy rửa sạch vào sáng hôm sau.
Bạn nên thực hiện cách này 1 - 3 tháng sẽ thấy được tác dụng nhanh chóng. Hỗn hợp tinh dầu này giúp cải thiện tuần hoàn máu dưới da được lưu thông dễ dàng hơn, tái tạo da nhanh chóng và xóa mờ vết thâm sẹo vô cùng hiệu quả.
Đắp mặt nạ ngải cứu
Ngải cứu có khả năng kháng viêm và trị mụn rất tốt. Sử dụng ngải cứu để trị mụn là một cách dễ làm và đạt được kết quả cao. Bạn cần chuẩn bị ngải cứu đã rửa sạch, sau đó xay nhuyễn hoặc vò nát.
Lấy phần bã ngải cứu thu được đắp lên da từ 15 - 20 phút. Cuối cùng rửa mặt lại với nước sạch và dùng khăn lau khô.
Đối với những bạn đang bị mụn viêm, mụn trứng cá nên đắp từ 3 – 5 lần/ tuần, sẽ đạt được hiệu quả nhanh chóng. Ngoài ra bạn có thể kết hợp thêm kem trị mụn để đạt hiệu quả điều trị nhanh nhất.
Lưu ý khi sử dụng ngải cứu
Mua ngải cứu ở chỗ chất lượng và sạch sẽ, không có thuốc trừ sâu vì đây có thể là nguyên nhân gây ra kích ứng và các tác dụng phụ không mong muốn.
Vệ sinh dụng cụ xay và đắp mặt, rửa sạch bề mặt da trước khi thực hiện những bước làm đẹp trên.
Không lạm dụng ngải cứu trong việc làm đẹp quá nhiều, vì da có thể bị bào mòn, bắt nắng và dị ứng. Vì vậy, bạn nên sử dụng thêm kem chống nắng khi điều trị mụn bằng ngải cứu. Chỉ nên thực hiện những cách trên từ 1 – 3 lần trong tuần.
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