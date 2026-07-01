Mách bạn 4 cách trị nám lâu năm từ thiên nhiên, rẻ tiền nhưng cực nhạy
GĐXH - Cách trị nám da mặt lâu năm giúp chị em nhanh chóng sở hữu làn da trắng hồng rạng rỡ để thêm tự tin mỗi khi xuất hiện. Dưới đây là tổng hợp phương pháp điều trị bằng nguyên liệu thiên nhiên mà chị em có thể tham khảo.
Trị nám da mặt lâu năm bằng lá tía tô
Trong lá tía tô có chứa nhiều Vitamin A, C và các chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể đồng thời đặc trị nám vô cùng hiệu quả. Những dưỡng chất này sẽ giúp thấm sâu vào da nuôi dưỡng và tái tạo da mới để thay thế tế bào đen sạm gây nám da.
Bên cạnh đó, những dưỡng chất có trong lá tía tô có tác dụng làm sáng da nếu uống mỗi ngày. Từ đó, có thể ngăn chặn sự hình thành của các hắc sắc tố melanin gây ra tình trạng nám và tàn nhang.
Đầu tiên, bạn lấy một nắm lá tía tô rửa sạch và ngâm với muối để loại bỏ đi vi khuẩn, bụi bẩn trong vòng 10 phút và rửa lại một lần nữa.
Xay hoặc giã nhuyễn lá tía tô lấy nước cốt, sau đó thoa lên mặt để khoảng trong 10 – 15 phút rồi rửa lại với nước mát. Áp dụng công thức từ 2 – 3 lần tuần để da nhanh bật tone và sáng đều màu hơn.
Trị nám, tàn nhang dân gian bằng mật ong
Đây là cách trị nám da mặt lâu năm tại nhà khá hiệu quả và rất đơn giản. Trong mật ong giàu hàm lượng vitamin và các hoạt chất như chrysin, pinobanksin,… giúp nuôi dưỡng làn da thêm khỏe mạnh cũng như tăng cường sức đề kháng.
Bên cạnh đó, với hàm lượng lớn vitamin C và các chất chống oxy hóa có trong mật ong sẽ giúp khắc phục tình trạng thâm xỉn màu và các vết nám, tàn nhang hiệu quả.
Cách làm: Lấy một lượng mật ong vừa đủ sau đó thoa lên vùng da bị nám tàn nhang và để trong 15 – 20 phút rồi rửa với nước sạch. Hãy thực hiện đều đặn từ 2 lần/tuần để da bật tone, gia tăng độ đàn hồi cũng như loại bỏ tình trạng nám.
Trị nám da mặt lâu năm bằng nha đam
Trong nha đam có chứa axit amin và nhiều loại vitamin, cung cấp dưỡng chất, hình thành một lớp màng bảo vệ da khỏi những tác nhân gây hại đến từ môi trường. Từ đó, giúp da khỏe mạnh, đều màu, đồng thời trắng sáng, căng hồng tự nhiên.
Ngoài ra, axit gamma linolenic có trong nha đam còn có công dụng giảm sưng, làm lành vết thương nhanh chóng, giải dị ứng và kích thích quá trình hình thành da non,… Từ đó giúp đánh bay nám da, đào thải các tế bào sậm màu. Hơn nữa, hoạt chất này còn giải quyết hiệu quả các vấn đề về nám da từ sâu bên trong, hạn chế được tình trạng tái phát.
Cách làm: Bạn lấy lá nha đam rửa sạch, bóc vỏ và chỉ giữ lại phần màu trắng ở bên trong, sau đó mang đi xay nhuyễn thu được hỗn hợp.
Lấy hỗn hợp thoa đều lên vùng da bị nám và để trong 15 phút rồi rửa sạch với nước mát. Hãy áp dụng công thức 2 lần/tuần để cải thiện tình trạng.
Trị nám da mặt lâu năm bằng lá trầu không
Trong lá trầu không chứa hàm lượng lớn vitamin C, hợp chất caroten và thiamin giúp đẩy lùi hắc tố melanin gây ra hiện tượng nám. Hơn nữa, thành phần của lá rất giàu nước, muối khoáng, chất xơ cùng khoáng chất như canxi, kẽm có khả năng khử trùng cho da, làm sáng dần các đốm sậm màu.
Cách làm: lấy một nắm lá trầu không rửa sạch và đun sôi trong 30 phút rồi đem đi xay nhuyễn phần lá. Sau đó tiếp tục đun hỗn hợp đã xay nhuyễn cho đến khi hình thành dung dịch đặc như nước cốt.
Mỗi ngày hãy lấy một lượng nước lá trầu không thoa đều lên vùng da bị nám trong 10 phút rồi rửa lại với nước mát. Áp dụng công thức từ 1 lần/ngày để cải thiện tình trạng.
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