Ai sẽ đăng quang Miss Grand International 2025?

Chung kết Miss Grand International 2025 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) diễn ra vào tối nay 18/10 tại Thái Lan. Emma Tiglao - đại diện Philippines đang là thí sinh sáng giá nhất cho vương miện. Nàng hậu 31 tuổi cao 1,75 m, tốt nghiệp ngành Quản lý Du lịch và đang hoạt động với tư cách MC, người mẫu. Tại cuộc thi năm nay, cô tạo được sức ảnh hưởng lớn nhất khi thu hút lượng khán giả đông đảo. Sau các vòng thi, đại diện Philippines lọt top 8 Country's Power of the Year, top 15 thí sinh tài năng và top 10 Miss Popular Vote.

Ana Sofia Lendl - mỹ nhân đến từ Guatemala cũng là gương mặt tiềm năng cho ngôi vị cao nhất. Người đẹp 28 tuổi đang là nhà báo và nhà thiết kế nội thất. Cô nói tiếng Anh lưu loát, ứng xử bình tĩnh. Ở vòng phỏng vấn kín, người đẹp cho biết có khả năng chịu được áp lực "vương miện" nếu đăng quang. Cô nói đã từng trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống nên có thể tự cân bằng được tâm trí.

Laura Ramos – đại diện đến từ Colombia hiện dẫn đầu bình chọn ở hạng mục Miss Popular Vote. Cô là kiến trúc sư, người mẫu và tay đua mô tô chuyên nghiệp, sở hữu trang cá nhân với hơn 205.000 người theo dõi. Không chỉ gây ấn tượng bởi sắc vóc cuốn hút, Laura còn có 12 năm gắn bó với các hoạt động thiện nguyện xã hội. Hiện cô là thành viên của LLF Foundation tại Mỹ, tổ chức tập trung hỗ trợ cộng đồng và nâng cao nhận thức về phát triển bền vững.

Là đại diện đến từ châu Phi, Beatrice Alex - người đẹp Tanzania là thí sinh được đánh giá cao. Hiện tại, cô đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Miss Popular Vote với 16% bình chọn. Nàng hậu 25 tuổi tốt nghiệp cử nhân Mỹ thuật và Thiết kế tại Đại học Dar es Salaam. Cô là nhà hoạt động xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật tại các cộng đồng khó khăn. Đại diện Tanzania còn lọt top 20 Country's Power of the Year và top 15 thí sinh tài năng.

Người đẹp Venezuela cũng là ứng cử được nhiều chuyên gia sắc đẹp nhận định sẽ đăng quang. Nary Battikha sở hữu gương mặt sắc sảo, thân hình thon gọn cùng kỹ năng trình diễn catwalk chuyên nghiệp. Đại diện Venezuela sở hữu chiều cao nổi bật 1m8. Tại cuộc thi, cô đạt giải thưởng riêng của nhà tài trợ và lọt top 20 Country's Power of the Year.

Sở hữu nhan sắc nổi bật cùng trình độ tiếng Anh lưu loát, người đẹp Indonesia - Vina Sitorus thuộc danh sách thí sinh mạnh của cuộc thi. Chân dài 26 tuổi đang là doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản và nhà hoạt động xã hội hướng đến trao quyền cho phụ nữ. Cô lập nghiệp từ sớm, từng điều hành nhà hàng riêng, sản xuất nội dung số. Ngoài ra, cô còn có sức ảnh hưởng lớn tại quê nhà, tài khoản cá nhân đạt 893.000 người theo dõi.

Đại diện nước chủ nhà Thái Lan - Sarunrat Puagpipat cũng được xem là đối thủ đáng gờm năm nay. Người đẹp 28 tuổi đang là người mẫu ảnh và nhà sáng tạo nội dung. Puagpipat sở hữu chiều cao 1m7, cùng thân hình săn chắc. Cô có tài khoản Instagram đạt 793.000 người theo dõi với sức ảnh hưởng mạnh mẽ tại quê nhà. Tại cuộc thi, đại diện Thái Lan lọt top 15 tài năng và top 8 Country's Power of the Year.

Montserrat Villalva - đại diện Mexico cũng là ứng viên nổi bật của châu Mỹ. Người đẹp năm nay 25 tuổi, từng theo học tại Viện Khoa học Nông nghiệp (ICAP) thuộc Đại học Tự trị Bang Hidalgo (UAEH), chuyên ngành Thú y và Chăn nuôi. Cô có chiều cao ấn tượng 1,75m và hình thể nóng bỏng đậm chất Latinh.

Đại diện Ghana - Maria Faith Porter cũng là ứng viên sáng giá của khu vực châu Phi. Người đẹp năm nay 26 tuổi, là nghệ sĩ biểu diễn có tầm ảnh hưởng ở Ghana và trên các sân khấu quốc tế. Cô đã biểu diễn tại hơn 10 quốc gia, sản xuất các ca khúc với tổng lượt phát trực tuyến vượt mốc một triệu lượt nghe. Nàng hậu cũng là người sáng lập nhóm nhạc acappella Frequency - từng giành nhiều giải thưởng danh giá ở Ghana.