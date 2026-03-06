Nữ diễn viên VTV quê Lào Cai báo tin vui ở tuổi 30, NSƯT Chí Trung phát biểu một câu gây bất ngờ

Việt Hoa được chú ý với các phim giờ vàng VTV: Cô gái nhà người ta, Những ngày không quên, Trở về giữa yêu thương, Hương vị tình thân, Mình yêu nhau bình yên thôi, Độc đạo... Trong khi đó, Trọng Trí đảm nhận vai nhỏ trong các phim: Đừng làm mẹ cáu, Đừng nói khi yêu, Trở về giữa yêu thương... Cặp đôi từng đóng chung một số phim, trong đó gần đây nhất là phim "Gió ngang khoảng trời xanh".