Nữ diễn viên VTV quê Lào Cai báo tin vui ở tuổi 30, NSƯT Chí Trung phát biểu một câu gây bất ngờ
GĐXH - Diễn viên Việt Hoa công khai ảnh cưới với Trọng Trí. Cặp đôi nhận lời chúc từ nhiều đồng nghiệp VFC, đặc biệt NSƯT Chí Trung chia sẻ thông tin gây bất ngờ.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được 'đẩy thuyền' với Hòa MinzyGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đăng bức ảnh thân mật bên cùng Hòa Minzy và ngay lập tức được khán giả "đẩy thuyền".
Trizzie Phương Trinh, Thúy Nga không muốn tin Kasim Hoàng Vũ qua đờiGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Trizzie Phương Trinh (vợ cũ Bằng Kiều) và diễn viên Thúy Nga có chung cảm xúc không muốn tin Kasim Hoàng Vũ qua đời.
Minh Kiên vẫn giữ mối quan hệ 'mập mờ' với con gái Thượng tướngXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Lam Anh đã hỏi thẳng về chuyện tình cảm với Trung tá Minh Kiên, nhưng anh vẫn giữ im lặng chưa dám thổ lộ.
'Công chúa Pop' Britney Spears bị bắt vì say rượu lái xeThế giới showbiz - 4 giờ trước
GĐXH - Nữ ca sĩ Britney Spears được mệnh danh "Công chúa Pop" đình đám một thời đã bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn.
Nhan sắc NSƯT Lê Vi sau nhiều năm sinh sống ở PhápGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Về Hà Nội đón Tết cùng mẹ (NSƯT Lê Mai) và 2 chị gái Lê Khanh - Lê Vân sau nhiều năm sinh sống ở Pháp, NSƯT Lê Vi gây chú ý với nhan sắc ở tuổi U60.
Mai Tài Phến: Tôi không nỗ lực chỉ để 'xứng' với Mỹ TâmCâu chuyện văn hóa - 7 giờ trước
Tái xuất với phim điện ảnh "Tài", Mai Tài Phến trải lòng về áp lực khi làm đạo diễn và khẳng định nỗ lực làm nghề không chỉ để trở thành cái tên "xứng tầm" cạnh Mỹ Tâm.
NSƯT Lê Vi - em gái NSND Lê Khanh từng là nghệ sĩ múa nổi tiếng, U60 có cuộc sống bình yênGiải trí - 19 giờ trước
GĐXH - NSƯT Lê Vi - em gái NSND Lê Khanh mới đây đã trở về Việt Nam, trong cuộc hội ngộ với các chị gái để đưa mẹ đi du lịch, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được nét xuân sắc như xưa.
Mỹ Tâm: "Phim Tài còn rất nhiều bất ngờ cho khán giả'Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Mỹ Tâm sau buổi công chiếu "Tài" nhận được đánh giá cao từ truyền thông đã quyết định tung thêm tư liệu gây bất ngờ.
Nam ca sĩ từng 'Giàu nhất showbiz Việt', tuổi U60 bất ngờ tiết lộ 'gia tài' quý giá nhất sau hơn 30 năm ca hátGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Ngọc Sơn được mệnh danh là "ông hoàng nhạc sến" với giọng ca trời phú và nhiều sáng tác để đời như "Mưa bụi", "Vầng trăng cô đơn", "Tình cha".
Mẹ Kasim Hoàng Vũ có động thái gây chú ýGiải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Mẹ Kasim Hoàng Vũ đang trải qua nỗi đau mất mát sau khi con qua đời. Các đồng nghiệp và người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc thương.
