Nữ diễn viên VTV quê Lào Cai báo tin vui ở tuổi 30, NSƯT Chí Trung phát biểu một câu gây bất ngờ

Thứ sáu, 13:34 06/03/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Diễn viên Việt Hoa công khai ảnh cưới với Trọng Trí. Cặp đôi nhận lời chúc từ nhiều đồng nghiệp VFC, đặc biệt NSƯT Chí Trung chia sẻ thông tin gây bất ngờ.

Nữ diễn viên VTV Việt Hoa báo hỷ cùng Trọng Trí: Tin vui ở tuổi 30 - Ảnh 1.

Mới đây, diễn viên Việt Hoa bất ngờ công khai loạt ảnh cưới đơn giản mà tình tứ bên chồng - diễn viên Trọng Trí - kèm trạng thái: "Chúng em đã sẵn sàng rồi ạ!".

Nữ diễn viên VTV Việt Hoa báo hỷ cùng Trọng Trí: Tin vui ở tuổi 30 - Ảnh 2.

Ngay dưới bài đăng, nhiều diễn viên VFC: Ngọc Huyền, Anh Đào, Lưu Duy Khánh, Trình Mỹ Duyên,... gửi lời chúc mừng. Đáng chú ý, nghệ sĩ Chí Trung nhắn nhủ đôi trẻ: "Sẵn sàng rồi thì chiến thôi, cũng gần chục năm thử thách rồi đấy!" - Việt Hoa hạnh phúc trả lời: "Chú chuẩn bị đi ăn cưới bọn con nha".

Nữ diễn viên VTV Việt Hoa báo hỷ cùng Trọng Trí: Tin vui ở tuổi 30 - Ảnh 3.

Diễn viên Việt Hoa cho biết lễ ăn hỏi, lễ rước dâu của cô và Trọng Trí sẽ diễn ra ngày 7/3 tại tư gia nhà gái ở Yên Bái. Sau đó, cặp diễn viên sẽ tổ chức tiệc cưới ở Hà Nội vào tháng 5 để mời đông đảo bạn bè, đồng nghiệp đến chung vui.

Nữ diễn viên VTV Việt Hoa báo hỷ cùng Trọng Trí: Tin vui ở tuổi 30 - Ảnh 4.

Việt Hoa và Trọng Trí đã đăng ký kết hôn từ 2021 nhưng phải hoãn đám cưới vì dịch COVID-19. Sau đó, cặp đôi bận rộn với các dự án phim nên giờ mới có thời gian tổ chức các nghi lễ theo phong tục truyền thống.

Nữ diễn viên VTV Việt Hoa báo hỷ cùng Trọng Trí: Tin vui ở tuổi 30 - Ảnh 5.

Hai người cùng sinh năm 1996, là bạn cùng lớp ở trường Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, nhưng cả hai không nói chuyện suốt hai năm đầu. Đến năm thứ ba, cả hai mới có dịp gần gũi khi làm cùng trích đoạn thi học kỳ và yêu nhau lúc nào không biết.

Nữ diễn viên VTV Việt Hoa báo hỷ cùng Trọng Trí: Tin vui ở tuổi 30 - Ảnh 6.

Sau khi tốt nghiệp, cả hai cùng công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam, sản xuất các vlog quảng cáo và tham gia một số phim truyền hình. Việt Hoa nói may mắn khi được bạn đời chăm sóc, đưa đón mỗi khi đi quay, hỗ trợ trong công việc.

Nữ diễn viên VTV Việt Hoa báo hỷ cùng Trọng Trí: Tin vui ở tuổi 30 - Ảnh 7.

Theo nữ diễn viên, sự tôn trọng và yêu thương chính là sợi dây kết nối hai người suốt 8 năm bên nhau.

Nữ diễn viên VTV Việt Hoa báo hỷ cùng Trọng Trí: Tin vui ở tuổi 30 - Ảnh 8.

Việt Hoa được chú ý với các phim giờ vàng VTV: Cô gái nhà người ta, Những ngày không quên, Trở về giữa yêu thương, Hương vị tình thân, Mình yêu nhau bình yên thôi, Độc đạo... Trong khi đó, Trọng Trí đảm nhận vai nhỏ trong các phim: Đừng làm mẹ cáu, Đừng nói khi yêu, Trở về giữa yêu thương... Cặp đôi từng đóng chung một số phim, trong đó gần đây nhất là phim "Gió ngang khoảng trời xanh".

 

