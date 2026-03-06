Mới nhất
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được 'đẩy thuyền' với Hòa Minzy

Thứ sáu, 13:00 06/03/2026 | Giải trí
LAM ANH
LAM ANH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đăng bức ảnh thân mật bên cùng Hòa Minzy và ngay lập tức được khán giả "đẩy thuyền".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung năm 2025: Thành công rực rỡ với hit "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung năm 2025: Thành công rực rỡ với hit 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình'

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung của năm 2025 đã rất thành công khi có ca khúc viral khắp mạng xã hội với hàng tỷ views. Đây là thành công lớn không phải nhạc sĩ nào cũng có được.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước bức ảnh được đăng tải trên trang cá nhân của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Trong hình, nam nhạc sĩ diện vest lịch lãm, tay cầm bó hoa tươi đứng cạnh ca sĩ Hòa Minzy diện chiếc váy bồng bềnh như công chúa.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lên tiếng về bức ảnh trong thang máy với Hòa Minzy - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Hòa Minzy chụp ảnh như cô dâu chú rể

Không chỉ gây chú ý bởi tạo hình, bức ảnh còn đi kèm dòng chú thích hài hước: "Văn Toàn không nhận thì để Văn Chung". Câu nói đùa lập tức khiến cộng đồng mạng thích thú bởi trước đó, khán giả thường xuyên "đẩy thuyền" cho Hòa Minzy và cầu thủ bóng đá Nguyễn Văn Toàn.

Chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải, bức ảnh đã thu hút gần 200.000 lượt thích cùng hàng nghìn bình luận sôi nổi. Nhiều khán giả để lại những bình luận vui vẻ, trêu chọc cả hai nghệ sĩ.

Một người viết: "Thuyền Toàn - Hòa chưa cập bến mà thuyền Chung - Hòa đã ra khơi thần tốc thế này". Người khác hài hước bình luận: "Quả cap của anh đúng là chấn động mạng xã hội". Thậm chí có khán giả còn đùa rằng: "Vợ ca sĩ, chồng nhạc sĩ là hết phần thiên hạ"…

Tuy nhiên, khi liên hệ với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, anh đã nhanh chóng làm rõ câu chuyện. 

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lên tiếng về bức ảnh trong thang máy với Hòa Minzy - Ảnh 3.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Hòa Minzy thân thiết hơn sau khi hợp tác trong tác phẩm "Nỗi đau giữa hòa bình".

Chia sẻ với chúng tôi, nam nhạc sĩ khẳng định, mối quan hệ giữa anh và Hòa Minzy chỉ đơn giản là anh em, bạn bè thân thiết. Anh cho biết, bức ảnh gây "hiểu lầm" thực chất chỉ là một khoảnh khắc ngẫu hứng.

"Chúng tôi vô tình đi chung thang máy và lúc đó không có nhiếp ảnh gia ở gần nên tự chụp ảnh với nhau. Còn bó hoa mà tôi cầm trên tay cũng không phải hoa cưới như nhiều người đồn đoán", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho hay.

Theo lời nam nhạc sĩ, bó hoa anh cầm trên tay được ban tổ chức của Giải Cống hiến tặng. "Bó hoa là của tôi, Hòa cũng có một bó nhưng để quên ở đâu đó rồi", anh cười và giải thích thêm.

Đặc biệt, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng tiết lộ, bài đăng trên fanpage không phải do anh trực tiếp đăng tải. "Bức ảnh đó được nữ quản lý của tôi đăng lên để mọi người cùng giải trí cho vui thôi", anh chia sẻ.

Trên thực tế, giữa nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Hòa Minzy vốn có mối quan hệ thân thiết trong công việc. Sau khi hợp tác trong ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình", cả hai thường xuyên trò chuyện và có những tương tác hài hước với nhau trên mạng xã hội.

Nam nhạc sĩ bày tỏ, tính cách của cả hai đều khá vui vẻ và thích đùa. "Tôi và Hòa đều có tính hài hước nên đôi khi chỉ trêu nhau cho vui. Thực ra mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình," anh nói.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh chúc mừng vì có những thành tích xuất sắc trong năm 2025.


Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có động thái gây chú ý liên quan đến một nữ ca sĩNhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có động thái gây chú ý liên quan đến một nữ ca sĩ

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có lời nhắn nhủ "ấm lòng" tới nữ ca sĩ "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" Duyên Quỳnh giữa ồn ào tại lễ trao giải Làn sóng xanh 2025.

Nữ diễn viên VTV quê Lào Cai báo tin vui ở tuổi 30, NSƯT Chí Trung phát biểu một câu gây bất ngờ

Nữ diễn viên VTV quê Lào Cai báo tin vui ở tuổi 30, NSƯT Chí Trung phát biểu một câu gây bất ngờ

Giải trí - 28 phút trước

GĐXH - Diễn viên Việt Hoa công khai ảnh cưới với Trọng Trí. Cặp đôi nhận lời chúc từ nhiều đồng nghiệp VFC, đặc biệt NSƯT Chí Trung chia sẻ thông tin gây bất ngờ.

Trizzie Phương Trinh, Thúy Nga không muốn tin Kasim Hoàng Vũ qua đời

Trizzie Phương Trinh, Thúy Nga không muốn tin Kasim Hoàng Vũ qua đời

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Trizzie Phương Trinh (vợ cũ Bằng Kiều) và diễn viên Thúy Nga có chung cảm xúc không muốn tin Kasim Hoàng Vũ qua đời.

Minh Kiên vẫn giữ mối quan hệ 'mập mờ' với con gái Thượng tướng

Minh Kiên vẫn giữ mối quan hệ 'mập mờ' với con gái Thượng tướng

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Lam Anh đã hỏi thẳng về chuyện tình cảm với Trung tá Minh Kiên, nhưng anh vẫn giữ im lặng chưa dám thổ lộ.

'Công chúa Pop' Britney Spears bị bắt vì say rượu lái xe

'Công chúa Pop' Britney Spears bị bắt vì say rượu lái xe

Thế giới showbiz - 3 giờ trước

GĐXH - Nữ ca sĩ Britney Spears được mệnh danh "Công chúa Pop" đình đám một thời đã bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn.

Nhan sắc NSƯT Lê Vi sau nhiều năm sinh sống ở Pháp

Nhan sắc NSƯT Lê Vi sau nhiều năm sinh sống ở Pháp

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Về Hà Nội đón Tết cùng mẹ (NSƯT Lê Mai) và 2 chị gái Lê Khanh - Lê Vân sau nhiều năm sinh sống ở Pháp, NSƯT Lê Vi gây chú ý với nhan sắc ở tuổi U60.

Mai Tài Phến: Tôi không nỗ lực chỉ để 'xứng' với Mỹ Tâm

Mai Tài Phến: Tôi không nỗ lực chỉ để 'xứng' với Mỹ Tâm

Câu chuyện văn hóa - 7 giờ trước

Tái xuất với phim điện ảnh "Tài", Mai Tài Phến trải lòng về áp lực khi làm đạo diễn và khẳng định nỗ lực làm nghề không chỉ để trở thành cái tên "xứng tầm" cạnh Mỹ Tâm.

NSƯT Lê Vi - em gái NSND Lê Khanh từng là nghệ sĩ múa nổi tiếng, U60 có cuộc sống bình yên

NSƯT Lê Vi - em gái NSND Lê Khanh từng là nghệ sĩ múa nổi tiếng, U60 có cuộc sống bình yên

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - NSƯT Lê Vi - em gái NSND Lê Khanh mới đây đã trở về Việt Nam, trong cuộc hội ngộ với các chị gái để đưa mẹ đi du lịch, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được nét xuân sắc như xưa.

Mỹ Tâm: "Phim Tài còn rất nhiều bất ngờ cho khán giả'

Mỹ Tâm: "Phim Tài còn rất nhiều bất ngờ cho khán giả'

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm sau buổi công chiếu "Tài" nhận được đánh giá cao từ truyền thông đã quyết định tung thêm tư liệu gây bất ngờ.

Nam ca sĩ từng 'Giàu nhất showbiz Việt', tuổi U60 bất ngờ tiết lộ 'gia tài' quý giá nhất sau hơn 30 năm ca hát

Nam ca sĩ từng 'Giàu nhất showbiz Việt', tuổi U60 bất ngờ tiết lộ 'gia tài' quý giá nhất sau hơn 30 năm ca hát

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Ngọc Sơn được mệnh danh là "ông hoàng nhạc sến" với giọng ca trời phú và nhiều sáng tác để đời như "Mưa bụi", "Vầng trăng cô đơn", "Tình cha".

Mẹ Kasim Hoàng Vũ có động thái gây chú ý

Mẹ Kasim Hoàng Vũ có động thái gây chú ý

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Mẹ Kasim Hoàng Vũ đang trải qua nỗi đau mất mát sau khi con qua đời. Các đồng nghiệp và người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc thương.

Mẹ Kasim Hoàng Vũ có động thái gây chú ý

Mẹ Kasim Hoàng Vũ có động thái gây chú ý

Giải trí

GĐXH - Mẹ Kasim Hoàng Vũ đang trải qua nỗi đau mất mát sau khi con qua đời. Các đồng nghiệp và người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc thương.

Tùng Dương 'lòng bỗng chùng xuống' khi nghe Kasim Hoàng Vũ qua đời
Giải trí

Tùng Dương 'lòng bỗng chùng xuống' khi nghe Kasim Hoàng Vũ qua đời

Giải trí
NSƯT Lê Vi - em gái NSND Lê Khanh từng là nghệ sĩ múa nổi tiếng, U60 có cuộc sống bình yên
Giải trí

NSƯT Lê Vi - em gái NSND Lê Khanh từng là nghệ sĩ múa nổi tiếng, U60 có cuộc sống bình yên

Giải trí
Minh Kiên có cơ hội ở gần con gái Thượng tướng
Xem - nghe - đọc

Minh Kiên có cơ hội ở gần con gái Thượng tướng

Xem - nghe - đọc
Nam ca sĩ từng 'Giàu nhất showbiz Việt', tuổi U60 bất ngờ tiết lộ 'gia tài' quý giá nhất sau hơn 30 năm ca hát
Giải trí

Nam ca sĩ từng 'Giàu nhất showbiz Việt', tuổi U60 bất ngờ tiết lộ 'gia tài' quý giá nhất sau hơn 30 năm ca hát

Giải trí

Tòa soạn Quảng cáo
Top