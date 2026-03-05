Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nam ca sĩ từng 'Giàu nhất showbiz Việt', tuổi U60 bất ngờ tiết lộ 'gia tài' quý giá nhất sau hơn 30 năm ca hát

Thứ năm, 16:28 05/03/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ca sĩ Ngọc Sơn được mệnh danh là "ông hoàng nhạc sến" với giọng ca trời phú và nhiều sáng tác để đời như "Mưa bụi", "Vầng trăng cô đơn", "Tình cha".



Ca sĩ Ngọc Sơn bỏ nhậu nhẹt từ khi ăn chay, tuổi U60 có cuộc sống ra sao? - Ảnh 1.

Ca sĩ Ngọc Sơn sinh năm 1968, được mệnh danh là "ông hoàng nhạc sến" với giọng ca trời phú và nhiều sáng tác được khán giả yêu thích.

Ngọc Sơn và Cuộc sống độc thân tuổi u 60: Nghệ sĩ giàu có nhưng ' nghèo nhất ' showbiz Việt - Ảnh 2.

Ngọc Sơn có khiếu âm nhạc từ nhỏ và bước chân lên sân khấu chuyên nghiệp từ năm 17 tuổi. Tại Liên hoan Ca múa nhạc nhẹ toàn quốc 1989 tại Nha Trang với bài hát "Thuyền và biển", ngoài danh hiệu Ngôi sao Nhạc nhẹ, Ngọc Sơn là ca sĩ duy nhất được trao thêm giải thưởng “Ca sĩ được khán giả yêu thích nhất”.

Ca sĩ Ngọc Sơn bỏ nhậu nhẹt từ khi ăn chay, tuổi U60 có cuộc sống ra sao? - Ảnh 3.

Ca sĩ Ngọc Sơn nổi danh những năm thập niên 1990, nhất là sau khi thành công qua các ấn phẩm "Mưa bụi". Sự nghiệp sáng tác, ca hát của Ngọc Sơn cũng thăng hoa từ đây.

Ngọc Sơn và Cuộc sống độc thân tuổi u 60: Nghệ sĩ giàu có nhưng ' nghèo nhất ' showbiz Việt - Ảnh 3.

Là ca sĩ hát dòng nhạc trữ tình và sáng tác nhiều ca khúc, Ngọc Sơn được khán giả yêu mến gọi là "ông hoàng nhạc sến". Độ nổi tiếng của Ngọc Sơn "phủ sóng" cả nước, xuất hiện trong nhiều băng, đĩa nhạc trong và ngoài nước.

Nam ca sĩ từng 'Giàu nhất showbiz Việt', tuổi U60 tiết lộ 'gia tài' quý giá nhất sau hơn 30 năm ca hát - Ảnh 5.

Ca sĩ Ngọc Sơn cũng được biết đến là một nhân vật giàu có bậc nhất trong showbiz Việt. Năm 1995, anh gây bất ngờ khi tậu mẫu xe vương giả Cadillac đời 1992, dài 6m, vốn được các tổng thống phương Tây ưa chuộng. Anh sinh sống và sở hữu ngôi biệt thự lớn ở trung tâm TP.HCM. Ngoài căn biệt thự này, Ngọc Sơn còn sở hữu căn nhà 100m2 tại một khu đô thị xa hoa bậc nhất Hà Nội để tiện ăn ở, sinh hoạt mỗi khi anh đi diễn. Năm 2000, anh từng gây sốc khi đầu tư 1.000 cây vàng để tự đúc tượng mình.

Ngọc Sơn và Cuộc sống độc thân tuổi u 60: Nghệ sĩ giàu có nhưng ' nghèo nhất ' showbiz Việt - Ảnh 4.

Ngọc Sơn cho biết khi không còn mẹ, nam ca sĩ toàn tâm toàn ý cho các hoạt động nghệ thuật, cống hiến cho xã hội. Anh quyết định hiến xác cho y học, biệt thự tặng làm từ đường dòng họ. Bản thân không còn những mưu cầu cá nhân mà chỉ muốn lan tỏa sự tích cực, giúp đỡ nhiều người khác.

Ca sĩ Ngọc Sơn ăn chay trường từ nhiều năm, tuổi U60 độc thân giàu có diễn 'sung' nhưng vẫn tự nhận 'nghèo nhất showbiz' - Ảnh 9.

Ngọc Sơn còn quan tâm, đỡ đầu những ca sĩ trẻ, giúp họ phát triển hơn trong sự nghiệp ca hát. Ngoài ra, anh cũng là gương mặt quen thuộc, thường xuyên ngồi ghế giám khảo tại các cuộc thi nhan sắc...

Ca sĩ Ngọc Sơn bỏ nhậu nhẹt từ khi ăn chay, tuổi U60 có cuộc sống ra sao? - Ảnh 7.

Dù không còn ở đỉnh cao sự nghiệp, ca sĩ Ngọc Sơn hiện tại vẫn tích cực biểu diễn trong và ngoài nước. Cuộc sống độc thân của nam ca sĩ ngoài việc chạy show, anh ăn chay, tập luyện thể dục thể thao và duy trì lối sống lành mạnh, làm thiện nguyện.

Ca sĩ Ngọc Sơn bỏ nhậu nhẹt từ khi ăn chay, tuổi U60 có cuộc sống ra sao? - Ảnh 8.

Sau hơn 30 năm theo đuổi con đường ca hát và trải qua những biến cố thăng trầm của cuộc sống, ca sĩ Ngọc Sơn từng tiết lộ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ giã sân khấu, muốn cống hiến hết mình cho âm nhạc. Dù có lịch trình ca hát dày đặc, Ngọc Sơn vẫn dành thời gian cho các công tác thiện nguyện. Anh thường xuyên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Ca sĩ Ngọc Sơn bỏ nhậu nhẹt từ khi ăn chay, tuổi U60 có cuộc sống ra sao? - Ảnh 9.

Trong chương trình "Kỷ niệm thanh xuân" mới được phát sóng, Ngọc Sơn cho biết, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, thứ anh trân quý nhất không phải là những tài sản có giá trị vật chất, mà là một “gia tài” đặc biệt. Đó là tập lưu bút cùng bộ sưu tập những bài báo viết về mình đã được cha mẹ âm thầm tập hợp, lưu lại suốt hàng chục năm.

Ca sĩ Ngọc Sơn bỏ nhậu nhẹt từ khi ăn chay, tuổi U60 có cuộc sống ra sao? - Ảnh 10.

Theo chia sẻ của nam ca sĩ, từ những ngày đầu bước chân vào con đường nghệ thuật, mỗi khi thấy con trai xuất hiện trên báo, cha mẹ anh đều cẩn thận cắt lại và cất giữ. Qua thời gian, những trang báo ấy dần trở thành một bộ sưu tập lớn, ghi lại gần như trọn vẹn hành trình hàng chục năm hoạt động của anh, từ giai đoạn đầu đi hát, những dấu mốc trong sự nghiệp cho đến các hoạt động nghệ thuật sau này. Cũng theo Ngọc Sơn, cha mẹ luôn là nguồn động lực lớn nhất trong cuộc đời và sự nghiệp của nam ca sĩ.

(Ảnh: Tư liệu, Internet, FBNV)

Steven Nguyễn "Mưa đỏ" từ chàng trai diễn dở nhất lớp, đi nghĩa vụ quân sự đến hình tượng "nam thần hành động"Steven Nguyễn 'Mưa đỏ' từ chàng trai diễn dở nhất lớp, đi nghĩa vụ quân sự đến hình tượng 'nam thần hành động'

GĐXH - Diễn viên Steven Nguyễn trải qua hành trình 10 năm theo đuổi nghệ thuật bước đầu đầy lận đận nay đã có những bước thành công vụt sáng.

"Thỏ ơi!!" của Trấn Thành vượt mốc 400 tỷ đồng, thống trị đường đua phim Tết'Thỏ ơi!!' của Trấn Thành vượt mốc 400 tỷ đồng, thống trị đường đua phim Tết

GĐXH - “Thỏ ơi!!” của đạo diễn Trấn Thành hiện đã cán mốc hơn 400 tỷ đồng doanh thu phòng vé.

Tin vui với Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi và Đức PhúcTin vui với Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi và Đức Phúc

GĐXH - Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Đức Phúc cùng có tên trong danh sách 19 đề cử xuất sắc Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2025.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

'Thỏ ơi!!' của Trấn Thành vượt mốc 400 tỷ đồng, thống trị đường đua phim Tết

'Thỏ ơi!!' của Trấn Thành vượt mốc 400 tỷ đồng, thống trị đường đua phim Tết

Tin vui với Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi và Đức Phúc

Tin vui với Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi và Đức Phúc

'Đồi gió hú' 18+ gây tranh cãi vì quá táo bạo, đầy cảnh 'nóng'

'Đồi gió hú' 18+ gây tranh cãi vì quá táo bạo, đầy cảnh 'nóng'

Tài tử điện ảnh Leonardo DiCaprio phim 'Titanic' tiếp tục nhận thất bại

Tài tử điện ảnh Leonardo DiCaprio phim 'Titanic' tiếp tục nhận thất bại

Cùng chuyên mục

Mẹ Kasim Hoàng Vũ có động thái gây chú ý

Mẹ Kasim Hoàng Vũ có động thái gây chú ý

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Mẹ Kasim Hoàng Vũ đang trải qua nỗi đau mất mát sau khi con qua đời. Các đồng nghiệp và người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc thương.

Con gái Thượng tướng hỏi thẳng chuyện tình cảm khiến Minh Kiên bối rối

Con gái Thượng tướng hỏi thẳng chuyện tình cảm khiến Minh Kiên bối rối

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Lam Anh liên tiếp chất vấn khiến Minh Kiên cảm thấy bối rối trước tình cảm "mập mờ" trong lòng.

Nữ nghệ sĩ cải lương 98 tuổi nằm liệt giường ở viện dưỡng lão khiến nhiều người xót xa

Nữ nghệ sĩ cải lương 98 tuổi nằm liệt giường ở viện dưỡng lão khiến nhiều người xót xa

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Ngọc Đán khiến nhiều người xót xa khi ở tuổi 98 nằm liệt giường trong viện dưỡng lão nhưng vẫn hát ca yêu nghề, yêu đời.

Thầy Thắng (NSND Trung Anh) giả bị ung thư khi bị con trai liên tục trộm tiền

Thầy Thắng (NSND Trung Anh) giả bị ung thư khi bị con trai liên tục trộm tiền

Thế giới showbiz - 3 giờ trước

GĐXH - Thầy Thắng bị con trai lấy sạch số tiền xây nhà thờ họ nướng vào cờ bạc, thầy cũng là nhiệm vụ mà "Thần chết" giao cho Thành phải thực hiện.

Tùng Dương 'lòng bỗng chùng xuống' khi nghe Kasim Hoàng Vũ qua đời

Tùng Dương 'lòng bỗng chùng xuống' khi nghe Kasim Hoàng Vũ qua đời

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Tùng Dương và Kasim Hoàng Vũ là những gương mặt xuất sắc của cuộc thi "Sao mai điểm hẹn" 2004. Khi nghe tin bạn qua đời, Tùng Dương đã bày tỏ sự xót xa.

Minh Kiên có cơ hội ở gần con gái Thượng tướng

Minh Kiên có cơ hội ở gần con gái Thượng tướng

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Lam Anh nhận nhiệm vụ mới nên ở lại địa phương, cô và Trung tá Minh Kiên có thêm thời gian để gặp gỡ nhau.

Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46

Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Kasim Hoàng Vũ đã qua đời vào tuần trước ở Mỹ sau thời gian mắc bệnh u xương hàm. Thông tin này đã được người thân của anh xác nhận.

Á hậu bị nhà đài đuổi việc

Á hậu bị nhà đài đuổi việc

Thế giới showbiz - 9 giờ trước

Vừa bước qua năm mới, Á hậu Hong Kong 2013 Thái Tư Bối đã bị đài truyền hình TVB cắt hợp đồng. Trước đó, cô cũng bị đóng băng hơn 2 năm.

Nam diễn viên Việt đầu tiên lập kỷ lục doanh thu phòng vé hơn 1500 tỷ: Không quan trọng cát-sê khi nhận vai

Nam diễn viên Việt đầu tiên lập kỷ lục doanh thu phòng vé hơn 1500 tỷ: Không quan trọng cát-sê khi nhận vai

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Tuấn Trần chính thức là nam diễn viên Việt đầu tiên lập kỷ lục doanh thu phòng vé hơn 1500 tỷ trong thời gian gần đây. Với anh, việc nhận vai không phải vì cát-sê mà là vì kịch bản.

Đan Trường sang Mỹ ủng hộ việc kinh doanh của vợ cũ, khẳng định mối quan hệ thân thiết sau ly hôn

Đan Trường sang Mỹ ủng hộ việc kinh doanh của vợ cũ, khẳng định mối quan hệ thân thiết sau ly hôn

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Đan Trường mới đây lại bay sang Mỹ để ủng hộ việc kinh doanh của vợ cũ, điều khiến khán giả chú ý là cách ứng xử của 2 người.

Xem nhiều

Đan Trường sang Mỹ ủng hộ việc kinh doanh của vợ cũ, khẳng định mối quan hệ thân thiết sau ly hôn

Đan Trường sang Mỹ ủng hộ việc kinh doanh của vợ cũ, khẳng định mối quan hệ thân thiết sau ly hôn

Giải trí

GĐXH - Đan Trường mới đây lại bay sang Mỹ để ủng hộ việc kinh doanh của vợ cũ, điều khiến khán giả chú ý là cách ứng xử của 2 người.

Cuộc sống trái ngược của 2 'thần đồng nhạc Việt' đình đám một thời

Cuộc sống trái ngược của 2 'thần đồng nhạc Việt' đình đám một thời

Câu chuyện văn hóa
Tùng Dương 'lòng bỗng chùng xuống' khi nghe Kasim Hoàng Vũ qua đời

Tùng Dương 'lòng bỗng chùng xuống' khi nghe Kasim Hoàng Vũ qua đời

Giải trí
Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46

Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46

Giải trí
Nam diễn viên Việt đầu tiên lập kỷ lục doanh thu phòng vé hơn 1500 tỷ: Không quan trọng cát-sê khi nhận vai

Nam diễn viên Việt đầu tiên lập kỷ lục doanh thu phòng vé hơn 1500 tỷ: Không quan trọng cát-sê khi nhận vai

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top