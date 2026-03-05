Nam ca sĩ từng 'Giàu nhất showbiz Việt', tuổi U60 bất ngờ tiết lộ 'gia tài' quý giá nhất sau hơn 30 năm ca hát

Theo chia sẻ của nam ca sĩ, từ những ngày đầu bước chân vào con đường nghệ thuật, mỗi khi thấy con trai xuất hiện trên báo, cha mẹ anh đều cẩn thận cắt lại và cất giữ. Qua thời gian, những trang báo ấy dần trở thành một bộ sưu tập lớn, ghi lại gần như trọn vẹn hành trình hàng chục năm hoạt động của anh, từ giai đoạn đầu đi hát, những dấu mốc trong sự nghiệp cho đến các hoạt động nghệ thuật sau này. Cũng theo Ngọc Sơn, cha mẹ luôn là nguồn động lực lớn nhất trong cuộc đời và sự nghiệp của nam ca sĩ.