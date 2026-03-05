Nam ca sĩ từng 'Giàu nhất showbiz Việt', tuổi U60 bất ngờ tiết lộ 'gia tài' quý giá nhất sau hơn 30 năm ca hát
GĐXH - Ca sĩ Ngọc Sơn được mệnh danh là "ông hoàng nhạc sến" với giọng ca trời phú và nhiều sáng tác để đời như "Mưa bụi", "Vầng trăng cô đơn", "Tình cha".
Mẹ Kasim Hoàng Vũ có động thái gây chú ýGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Mẹ Kasim Hoàng Vũ đang trải qua nỗi đau mất mát sau khi con qua đời. Các đồng nghiệp và người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc thương.
Con gái Thượng tướng hỏi thẳng chuyện tình cảm khiến Minh Kiên bối rốiXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Lam Anh liên tiếp chất vấn khiến Minh Kiên cảm thấy bối rối trước tình cảm "mập mờ" trong lòng.
Nữ nghệ sĩ cải lương 98 tuổi nằm liệt giường ở viện dưỡng lão khiến nhiều người xót xaGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Ngọc Đán khiến nhiều người xót xa khi ở tuổi 98 nằm liệt giường trong viện dưỡng lão nhưng vẫn hát ca yêu nghề, yêu đời.
Thầy Thắng (NSND Trung Anh) giả bị ung thư khi bị con trai liên tục trộm tiềnThế giới showbiz - 3 giờ trước
GĐXH - Thầy Thắng bị con trai lấy sạch số tiền xây nhà thờ họ nướng vào cờ bạc, thầy cũng là nhiệm vụ mà "Thần chết" giao cho Thành phải thực hiện.
Tùng Dương 'lòng bỗng chùng xuống' khi nghe Kasim Hoàng Vũ qua đờiGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Tùng Dương và Kasim Hoàng Vũ là những gương mặt xuất sắc của cuộc thi "Sao mai điểm hẹn" 2004. Khi nghe tin bạn qua đời, Tùng Dương đã bày tỏ sự xót xa.
Minh Kiên có cơ hội ở gần con gái Thượng tướngXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Lam Anh nhận nhiệm vụ mới nên ở lại địa phương, cô và Trung tá Minh Kiên có thêm thời gian để gặp gỡ nhau.
Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46Giải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Kasim Hoàng Vũ đã qua đời vào tuần trước ở Mỹ sau thời gian mắc bệnh u xương hàm. Thông tin này đã được người thân của anh xác nhận.
Á hậu bị nhà đài đuổi việcThế giới showbiz - 9 giờ trước
Vừa bước qua năm mới, Á hậu Hong Kong 2013 Thái Tư Bối đã bị đài truyền hình TVB cắt hợp đồng. Trước đó, cô cũng bị đóng băng hơn 2 năm.
Nam diễn viên Việt đầu tiên lập kỷ lục doanh thu phòng vé hơn 1500 tỷ: Không quan trọng cát-sê khi nhận vaiGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Tuấn Trần chính thức là nam diễn viên Việt đầu tiên lập kỷ lục doanh thu phòng vé hơn 1500 tỷ trong thời gian gần đây. Với anh, việc nhận vai không phải vì cát-sê mà là vì kịch bản.
Đan Trường sang Mỹ ủng hộ việc kinh doanh của vợ cũ, khẳng định mối quan hệ thân thiết sau ly hônGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Đan Trường mới đây lại bay sang Mỹ để ủng hộ việc kinh doanh của vợ cũ, điều khiến khán giả chú ý là cách ứng xử của 2 người.
