Cảnh giác của ngân hàng và công an giúp cụ bà giữ lại 250 triệu đồng

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Ngày 14/7, Công an phường Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp với ngân hàng Agribank Chi nhánh Hoàng Mai kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua điện thoại, giúp người dân tránh bị chiếm đoạt 250 triệu đồng.

Cán bộ Công an phường Hoàng Mai tuyên truyền, giải thích để bà Quách Thị V. nhận rõ thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ quan chức năng, kịp thời dừng giao dịch chuyển tiền.

Theo đó, sáng 13/7, bà Quách Thị V. (SN 1952, trú khối 9, phường Quỳnh Mai) nhận được cuộc gọi từ các đối tượng giả danh cơ quan chức năng. Các đối tượng liên tục đe dọa, yêu cầu bà chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản để "phục vụ điều tra".

Do lo sợ, bà V. đến ngân hàng Agribank Chi nhánh Hoàng Mai làm thủ tục chuyển 250 triệu đồng theo hướng dẫn của các đối tượng.

Trong quá trình thực hiện giao dịch, nhận thấy nhiều biểu hiện bất thường, giao dịch viên Agribank Chi nhánh Hoàng Mai nhanh chóng thông báo cho Công an phường Hoàng Mai để phối hợp xác minh.

Công an phường Hoàng Mai trực tiếp gặp bà V., giải thích các phương thức, thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ quan chức năng đang diễn ra phổ biến hiện nay. Sau khi được tuyên truyền, bà V. nhận ra mình đang bị các đối tượng dẫn dụ nên đã dừng việc chuyển tiền.

Nhờ sự phối hợp kịp thời giữa lực lượng công an và cán bộ ngân hàng, toàn bộ 250 triệu đồng của bà V. được giữ an toàn, không rơi vào tay các đối tượng lừa đảo.

Sau vụ việc, gia đình bà V. gửi thư cảm ơn Công an phường Hoàng Mai và Agribank Chi nhánh Hoàng Mai vì kịp thời giúp bảo toàn 250 triệu đồng.