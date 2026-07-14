Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Qua công tác quản lý, giám sát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, triệt phá đường dây môi giới mại dâm hoạt động tinh vi thông qua nhiều website như traimodel com, alotrai com, emtrai com..., núp bóng các dịch vụ cung cấp "người mẫu", nhận "giao lưu", "dịch vụ cá nhân".

Các website này đăng tải thông tin, hình ảnh của nhiều cá nhân dưới danh nghĩa "model", kết nối hoạt động mua bán dâm, trong đó có mại dâm đồng tính nam và hình thức "đi tour" theo yêu cầu của khách.

Đường dây môi giới mại dâm hoạt động tinh vi thông qua nhiều website.

Sau thời gian dài thu thập tài liệu và chứng cứ, ngày 8/7/2026, các tổ công tác của Công an TP. Hà Nội đã bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính một khách sạn trên địa bàn phường Mỹ Đình. Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang một đôi nam giới đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Từ lời khai của các đối tượng trực tiếp tham gia mua bán dâm, cơ quan Công an đã nhanh chóng lần ra dấu vết và thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Vũ Quang Huy (SN 1989, trú tại TP. Hồ Chí Minh). Huy được xác định là đối tượng chủ mưu, trực tiếp cầm đầu và điều hành toàn bộ đường dây môi giới mại dâm này.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, thông qua hệ thống website tự lập, Vũ Quang Huy đã trực tiếp quản lý thông tin, điều phối hoạt động bán dâm của khoảng 180 người trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố lớn khắp cả nước. Tính từ đầu năm 2023 cho đến khi bị phát hiện và triệt phá, đường dây của Huy đã thu lợi bất chính số tiền khoảng 1,08 tỷ đồng.

Đối tượng Vũ Quang Huy (tay có hình xăm). Ảnh: CACC

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định bắt giữ Vũ Quang Huy cùng các đối tượng có liên quan để điều tra, làm rõ về hành vi "Môi giới mại dâm". Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng chuyên án, rà soát và triệu tập các đối tượng tham gia thiết kế kỹ thuật, vận hành hệ thống website phục vụ hoạt động phạm pháp nêu trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ án tiếp tục cho thấy xu hướng các loại tội phạm truyền thống đang lợi dụng không gian mạng để tổ chức hoạt động với phương thức ngày càng tinh vi, khép kín và khó phát hiện. Việc triệt phá thành công đường dây không chỉ góp phần ngăn chặn hoạt động môi giới mại dâm trên Internet mà còn thể hiện quyết tâm của Công an thành phố Hà Nội trong đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng công nghệ cao để vi phạm pháp luật.