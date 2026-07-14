Hà Nội: Vào tận bệnh viện phát tán tài liệu truyền đạo trái phép, một phụ nữ bị công an xử lý

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Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Công an phường Kim Liên (TP Hà Nội) vừa kịp thời phát hiện và xử lý một đối tượng có hành vi phát tán tài liệu, tuyên truyền đạo trái phép ngay trong khuôn viên bệnh viện, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại môi trường khám chữa bệnh.

Sáng ngày 13/7/2026, Công an phường Kim Liên tiếp nhận tin báo khẩn cấp từ lực lượng bảo vệ của một bệnh viện trên địa bàn về việc phát hiện một công dân có hành vi bất thường. Theo đó, một người phụ nữ đang lén lút thực hiện việc phát tán vật phẩm, tuyên truyền đạo trái phép công khai trong khuôn viên bệnh viện, làm ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, trật tự và tâm lý của bệnh nhân cùng người nhà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường Kim Liên đã nhanh chóng cử tổ công tác có mặt tại hiện trường, kịp thời ngăn chặn hành vi và đưa người liên quan về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Hà Nội: Vào tận bệnh viện phát tán tài liệu truyền đạo trái phép, một phụ nữ bị công an xử lý - Ảnh 1.

Tài liệu được Công an phường Kim Liên thu giữ. Ảnh: CAHN

Qua đấu tranh làm việc, danh tính đối tượng được xác định là bà N.T.H. (sinh năm 1969; trú tại xã Hạ Bằng, TP Hà Nội). Tại cơ quan Công an, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và thu giữ toàn bộ số tang vật phục vụ cho hoạt động truyền đạo trái phép gồm: 7 tài liệu phô tô khổ A4; 18 cuốn tài liệu được in màu; 5 "thẻ Bình An"2 đồ treo ô tô hình hoa sen.

Tại trụ sở Công an phường, lực lượng chức năng đã tiến hành tuyên truyền, phổ biến và giải thích cặn kẽ các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cho bà H.. Đồng thời, cơ quan Công an cũng chỉ rõ việc tự ý phát tán tài liệu, tuyên truyền đạo trái phép tại các địa điểm công cộng, đặc biệt là tại cơ sở y tế, là hành vi vi phạm quy định pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường khám, chữa bệnh an toàn của người dân.

Sau khi được lực lượng chức năng vận động và giải thích, bà N.T.H. đã nhận thức rõ ràng hành vi của mình là vi phạm pháp luật, đồng thời tự nguyện viết bản cam kết tuyệt đối không tiếp tục thực hiện các hoạt động truyền đạo trái phép tương tự.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an đề nghị mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương. Người dân có quyền thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo nhưng phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Hà Nội: Vào tận bệnh viện phát tán tài liệu truyền đạo trái phép, một phụ nữ bị công an xử lý - Ảnh 2.2 người phụ nữ thuê chung cư để truyền đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ

Để phục vụ cho việc hoạt động, bà Hường thuê căn hộ chung cư Hương Sơ (TP Huế) vừa để ở vừa làm cơ sở tuyên truyền, lôi kéo người dân tập trung sinh hoạt, truyền đạo trái phép.

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