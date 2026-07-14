Xử phạt nặng người phụ nữ Hải Phòng tung tin, xuyên tạc 'nước sông Mã nhiễm thạch tín'

| Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
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GĐXH - Tung tin, xuyên tạc “nước sông Mã nhiễm thạch tín”, người phụ nữ trú tại phường Gia Viên, TP Hải Phòng bị phạt 7,5 triệu đồng.

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền 7,5 triệu đồng đối với N.T.V (SN 1990, trú tại phường Gia Viên, TP Hải Phòng) vì chia sẻ thông tin sai sự thật về việc nước sông Mã bị nhiễm thạch tín trên không gian mạng.

Theo Cơ quan Công an từ công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hải Phòng phát hiện tài khoản Facebook cá nhân do N.T.V tạo lập có hành vi chia sẻ bài viết liên quan vấn đề nước sông Mã bị nhiễm thạch tín.

Xử phạt nặng người phụ nữ Hải Phòng tung tin, xuyên tạc 'nước sông Mã nhiễm thạch tín' - Ảnh 1.

Bà N.T.V tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Kết quả xác minh, cơ quan chức năng khẳng định các nội dung mà tài khoản trên chia sẻ mang tính chất xuyên tạc sự thật, gây hoang mang trong dư luận. Đây là những hành vi vi phạm quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền 7,5 triệu đồng đối với N.T.V về hành vi nói trên. Việc xử phạt được áp dụng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP, ngày 27/01/2022 và Nghị định số 211/2025/NĐ-CP, ngày 25/7/2025 của Chính phủ).

Qua sự việc trên, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân cần lựa chọn, tìm kiếm thông tin tại các trang thông tin chính thống; tỉnh táo, khách quan khi tiếp nhận các thông tin, nhất là các thông tin trên không gian mạng, tránh việc vô tình cổ xúy, tiếp tay tuyên truyền các thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch, chống phá.

Người dân cần kiểm tra thông tin, phản ánh việc đưa tin sai sự thật đến các cơ quan chức năng, trong đó có Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hải Phòng để góp phần ngăn chặn các thông tin xuyên tạc, sai sự thật gây ảnh hưởng tiêu cực trong xã hội.

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