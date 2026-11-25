Tôi vừa chợt nghĩ ra một món ăn tuyệt vời để ăn kèm với cơm sau khi tan làm về muộn. Nếu bạn không có cảm giác thèm ăn hoặc không biết nấu món gì vào những bữa ăn hàng ngày, bạn có thể thử sự kết hợp này. Nó đơn giản, dễ làm và ngon miệng.

Món ăn này có 4 nguyên liệu chính: Đậu phụ khô, rau hẹ, tóp mỡ và một chút bột ớt. Điểm hấp dẫn chính của món ăn này là độ mềm mại của đậu phụ khô, trong khi hương vị đậm đà đến từ tóp mỡ và hẹ. Việc thêm bột ớt tạo nên vị cay nhẹ, kích thích vị giác. Món ăn này ngon, dễ làm và cả gia đình đều sẽ thích.

Không để mất thêm thời gian nữa, ngay dưới đây, tôi xin chia sẻ công thức món đậu phụ nấu tóp mỡ và rau hẹ. Những nguyên liệu đơn giản, tất cả được hầm trong một nồi, tạo nên một món ăn thơm ngon, mềm tan và hấp dẫn. Xem các bước chi tiết bên dưới để biết cách làm:

Nguyên liệu làm món đậu phụ nấu tóp mỡ và rau hẹ

Một bìa đậu phụ to (bạn có thể dùng đậu phụ khô mua tại các sàn thương mại điện tử hoặc váng đậu thái sợi), một ít rau hẹ, một miếng thịt ba chỉ nhỏ, một chút bột ớt thô, một miếng ớt chuông đỏ, một nhánh gừng nhỏ, 3 tép tỏi, nước tương, muối, một ít bột nêm vị gà, dầu ăn.

Cách làm món đậu phụ nấu tóp mỡ và rau hẹ

Bước 1: Đậu phụ bạn rửa sạch dưới vòi nước sau đó dùng khăn bếp thấm khô. Sau đó thái đậu phụ thành dạng sợi. Váng đậu cũng rất phù hợp cho món này. Chỉ cần cắt thành từng sợi mỏng và để riêng. Rửa sạch rau hẹ và thái khúc ngắn. Rửa sạch thịt ba chỉ và thái thành các miếng nhỏ. Nếu bạn có sẵn tóp mỡ, thì bỏ qua thịt ba chỉ. Gừng và tỏi đem bỏ vỏ rồi rửa sạch, băm nhỏ.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, chúng ta bắt đầu nấu. Đun nóng nồi, cho một ít dầu ăn vào. Tiếp theo cho thịt ba chỉ vào chiên trên lửa nhỏ cho đến khi mỡ chảy hết và thịt có màu vàng nâu, giòn - đây chính là tóp mỡ. Sau khi đã chiên tóp mỡ xong, bạn chắt bớt lượng mỡ trong nồi ra, chỉ để lại một chút. Tiếp theo, phi thơm gừng và tỏi, sau đó cho ớt thô vào đảo nhanh.

Bước 3: Đổ nước sôi trực tiếp vào nồi và đun sôi trên lửa lớn. Sau đó cho đậu phụ vào và nêm muối, nước tương và bột nêm gà. Đậy nắp và ninh nhỏ lửa trong 5 phút để đậu phụ ngấm gia vị. Khi hết thời gian, mở nắp, cho phần hẹ thái nhỏ còn lại vào nồi, bạn cũng có thể cho thêm vài lát ớt chuông để tạo màu. Khuấy nhanh, sau đó tắt bếp và dọn ra ăn.

Thành phẩm món đậu phụ nấu tóp mỡ và rau hẹ

Đây là một món ăn đơn giản và dễ làm, rất hợp với cơm. Đậu phụ mềm và đậm đà hương vị, vị cay nhẹ giúp kích thích vị giác, còn tóp mỡ và hẹ tạo thêm hương thơm tươi ngon. Món ăn này ngon, dễ làm và rất hợp với cơm - chắc chắn đáng để thử trong bữa cơm ngày mùa đông!

Chúc bạn có thêm món ăn ngon miệng trong danh sách thực đơn nhà mình nhé!