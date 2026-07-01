Đây mới là cách ngâm chanh gừng đường phèn mật ong tăng đề kháng, giảm ho
GĐXH - Bạn muốn tự tay làm một hũ chanh gừng mật ong đường phèn để trị ho và tăng sức đề kháng nhưng sợ bị đắng hay lên men? Khám phá ngay cách ngâm chuẩn vị, không bị nổi váng trong bài viết dưới đây để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.
Lợi ích của uống chanh gừng đường phèn mật ong
Gừng tươi có tính ấm, chống lạnh thường được dùng để làm giảm các triệu chứng bệnh về đường tiêu hóa như đầy hơi, khó tiêu, đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, tay chân lạnh, thấp khớp.
Trong khi đó, mật ong có khả năng giúp trị ho đờm và ho khan, tăng cường hệ miễn dịch và tăng sức đề kháng cho cơ thể. Ngoài ra, nguyên liệu tự nhiên này còn thúc đẩy lưu thông máu và bảo vệ sức khỏe của gan, kích thích tái tạo tế bào gan và kiểm soát sự hình thành mỡ trong gan.
Chanh tươi được biết đến là nguyên liệu giàu vitamin C, có tác dụng giải khát vào những ngày hè, chanh còn là thực phẩm hỗ trợ giảm cân, tốt cho sức khỏe tim mạch và hệ tiêu hóa.
Nguyên liệu và cách chọn mua nguyên liệu tươi ngon
Nguyên liệu: Gừng tươi 100gr. Chanh vàng 250gr. Mật ong 400gr. Baking soda. Muối hạt 2 muỗng canh.
Cách chọn mua nguyên liệu tươi ngon: Chọn chanh vàng có vỏ căng bóng, mùi thơm tinh dầu nhẹ nhàng. Bạn có thể ưu tiên chanh nhà trồng để đảm bảo độ an toàn và hàm lượng dưỡng chất cao nhất.
Chọn những củ gừng già, vỏ sần sùi và mùi thơm nồng đặc trưng. Gừng già sẽ chứa nhiều tinh chất kháng viêm và hỗ trợ tuần hoàn máu tốt hơn gừng non.
Nên chọn mật ong nguyên chất, có độ sánh mịn và màu vàng.
Cách chế biến
Pha nước với baking soda hoặc muối biển để ngâm chanh và gừng, giúp loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn bám ngoài vỏ. Dùng dụng cụ bào để bào mỏng vỏ chanh, sau đó thái chanh thành lát mỏng, bỏ hạt và cắt nhỏ. Gừng cạo sạch vỏ rồi bào nhỏ hoặc thái lát mỏng để tinh chất dễ tiết ra.
Cho toàn bộ chanh và gừng đã sơ chế vào tô lớn, thêm mật ong nguyên chất vào theo đúng tỷ lệ. Trộn thật đều hỗn hợp để các dưỡng chất từ chanh, gừng và mật ong hòa quyện vào nhau.
Mẹo nhỏ: Bạn có thể thêm đường phèn kết tinh vào công thức nếu muốn tăng độ ngọt thanh và hỗ trợ trị ho khan hiệu quả hơn.
Để hỗn hợp nghỉ trong khoảng 1 giờ, sau đó cho vào bình thủy tinh sạch. Đậy kín nắp và bảo quản trong 24 giờ để các dưỡng chất được chiết xuất hoàn toàn trước khi sử dụng.
Pha 2 muỗng cà phê hỗn hợp với 200ml nước ấm, uống vào buổi sáng để tăng cường hệ miễn dịch. Thức uống có vị thanh dịu, thơm mùi gừng chanh, giúp thanh lọc gan và ngăn ngừa viêm họng hiệu quả.
Lưu ý khi sử dụng chanh gừng mật ong trị ho
Để việc sử dụng chanh gừng mật ong tốt nhất cho sức khỏe và hỗ trợ giảm cân, bạn nên lưu ý một số điều sau: Gừng ngâm mật ong nên uống vào buổi sáng, trưa là tốt nhất. Không uống mật ong gừng vào buổi tối vì gừng tươi có thể gây mất ngủ.
Vì gừng có tính cay, nóng nên bạn không nên dùng quá nhiều để tránh đầy hơi, nóng trong người. Bạn chỉ nên dùng tối đa 1 muỗng nước chanh gừng mật ong mỗi ngày.
Phụ nữ mang thai nên hạn chế ăn gừng vì gừng có thể làm tăng huyết áp và nguy cơ sảy thai, nhất là khi dùng với liều lượng nhiều.
Tránh kết hợp gừng với các chất như aspirin hoặc coumarin. Nếu bị sốt cao không nên dùng gừng để tránh thân nhiệt tăng cao hơn.
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