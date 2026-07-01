3 cách làm nước ép củ dền thơm ngon tốt cho sức khỏe
GĐXH - Nước ép củ dền là một loại thức uống thơm ngon, bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể. Hãy tham khảo ngay 3 cách làm nước ép củ dền thơm ngon, tốt cho sức khỏe dưới đây.
Nước ép củ dền đường vàng
Nguyên liệu: Củ dền 3 củ. Đường vàng 1 muỗng canh. Đá viên 1 ít.
Cách chế biến: Củ dền mua về bạn rửa sơ qua với nước để loại sạch lớp đất cát ngoài vỏ, sau đó dùng dao bào gọt sạch vỏ rồi cắt bỏ phần cuống trên đầu.
Tiếp đến, bạn đem củ dền rửa sạch với nước từ 2 - 3 lần, sau đó vớt ra để ráo nước rồi cắt củ dền thành các lát mỏng cho dễ xay.
Cho củ dền đã sơ chế vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn ở mức vừa trong khoảng 3 - 5 phút cho đến khi thấy củ dền nhuyễn mịn thì tắt máy và cho hỗn hợp ra rây lọc ép lấy nước cốt.
Cho nước củ dền vừa thu được ra ly, thêm vào 1 muống canh đường vàng và 1 ít đá viên là có thể thưởng thức ngay.
Nước ép củ dền đường vàng có sắc đỏ tím bắt mắt, mùi thơm thoang thoảng đặc trưng của củ dền, nước uống có vị ngọt thanh rất vừa miệng lại cực kỳ tốt cho sức khỏe.
Nước ép cam củ dền cà rốt
Nguyên liệu: Cam 1/2 quả. Củ dền 1 củ. Cà rốt 1/2 củ. Đường 2 muỗng cà phê. Đá viên 1 ít.
Cách chế biến: Cam sau khi mua về rửa sạch lớp bụi bẩn bên ngoài của cam. Sau đó dùng dao gọt sạch lớp vỏ, sau đó cắt cam thành 4 phần đồng thời loại bỏ hạt cam.
Sử dụng 1/2 củ cà rốt đem đi rửa sạch, dùng dao bào gọt sạch lớp vỏ bên ngoài, rửa lại cà rốt với nước.
Tiếp đó, cắt cà rốt thành những khoanh tròn dày khoảng 1cm giúp cho việc xay dễ dàng hơn. Củ dền rửa sạch với nước, gọt sạch vỏ và cắt miếng vừa ăn.
Cho tất cả các nguyên liệu gồm: cam đã gọt vỏ bỏ hạt, củ dền và cà rốt cắt nhỏ vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn ở mức lớn từ 3 - 5 phút.
Chuẩn bị 1 cái ly tiếp đó lót 1 lớp khăn vải và 1 cái rây lên mặt ly. Cho hỗn hợp đã xay, lọc qua rây để lấy nước ép và bỏ đi phần xác.
Sau khi lọc xong ta cho vào phần nước ép 2 muống cà phê đường và 1 ít đá viên là có thể thưởng thức ngay.
Nước ép cam củ dền cà rốt mang sắc đỏ tím nổi bật, bắt mắt cùng mùi thơm nồng nàn đặc trưng của các loại rau củ, vị chua ngọt xen kẽ thanh mát, lạnh lạnh, dùng trong ngày nắng nóng thì rất tuyệt.
Nước ép củ dền húng quế
Nguyên liệu: Củ dền 3 củ. Rau húng quế 20 gr. Đường 1 muỗng canh. Đá viên 1 ít.
Cách chế biến: Củ dền mua về rửa sơ qua với nước để loại sạch lớp đất cát ngoài vỏ, dùng dao bào gọt sạch vỏ, sau đó cắt bỏ phần cuống trên đầu.
Tiếp đó mang đi rửa sạch với nước từ 2 - 3 lần, để ráo nước sau đó cắt thành các lát mỏng cho dễ xay.
Rau húng quế nhặt lấy các lá non tươi, bỏ lá sâu hư, tiếp đó đem đi rửa sạch và cho ra rổ để ráo nước.
Cho củ dền được cắt mỏng và húng quế vừa sơ chế vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn hỗn hợp ở mức vừa trong vòng 3 - 5 phút cho đến khi hỗn hợp nhuyễn mịn thì tắt máy và cho hỗn hợp ra rây lọc ép lấy nước.
Sau đó cho nước củ dền húng quế vừa thu được ra ly thêm vào 1 muỗng canh đường và 1 ít đá viên là có thể thưởng thức ngay.
Bạn vừa hoàn thành ly nước ép củ dền húng quế thơm ngon, cực nhanh chóng ngay tại nhà. Nước ép có sắc đỏ tím ấn tượng, có vị ngọt thanh kết hợp cùng với mùi thơm nồng của rau húng quế.
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