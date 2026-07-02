Bí quyết làm nước gạo rang trị tiêu chảy đơn giản nhất tại nhà

Chuẩn bị nguyên liệu làm nước gạo rang

Nấu nước gạo rang có thể dùng gạo tẻ thông thường hoặc gạo lứt. Hàm lượng dưỡng chất trong gạo lứt cao hơn gạo tẻ, hiệu quả bù nước và hỗ trợ trị tiêu chảy cũng tốt hơn. Nguyên liệu và dụng cụ làm nước gạo rang gồm:

Gạo tẻ hoặc gạo nếp 100g. Muối trắng. Chảo. Nồi. Bình đựng nước. Rây lọc inox hoặc một tấm vải sạch.

Cách làm nước gạo rang trị tiêu chảy

Chi tiết các bước làm nước gạo rang chữa đi ngoài như sau: Vo gạo với nước sạch, để ráo nước. Cho gạo vào chảo, cho thêm ít muối. Rang nhỏ lửa, đảo đều tay cho đến khi hạt gạo vàng.

Công đoạn rang hạt gạo trong cách chữa tiêu chảy bằng nước gạo rang: Đổ gạo rang vào nồi, đổ thêm khoảng 300ml nước sạch. Đun nồi nước gạo rang sôi lên, giữ nhỏ lửa trong 5 phút. Chắt nước gạo rang ra bình đựng, dùng rây lọc hoặc vải để lọc.

Nước gạo rang có vị ngọt tự nhiên, thanh mát và dễ uống.

Sau khi hoàn thành thì bạn chỉ cần chắt nước gạo rang ra cốc và uống. Người lớn uống 1 - 2 lít nước gạo rang mỗi ngày. Nếu trời nắng nóng, bạn nên bảo quản nước gạo rang trong tủ mát, sử dụng hết trong ngày.

Lưu ý không cho thêm đường vì chất ngọt từ đường hóa học dễ khiến tiêu chảy tồi tệ hơn. Bạn chớ bỏ phần bã gạo rang mà nên đổ ra bát, ăn như một món ăn thông thường.

Nên uống nước gạo rang vào thời điểm nào là tốt nhất?

Lần đầu là uống sau bữa ăn sáng khoảng 30 phút. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn nạp nguồn năng lượng tích cực vào cơ thể. Lúc này, nước gạo rang cũng hỗ trợ giảm cân nhờ việc thúc đẩy quá trình tiêu hóa và đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể.

Thời điểm tiếp theo là vào khoảng 1 - 2 tiếng trước khi đi ngủ, điều này sẽ giúp lượng mỡ thừa tích tụ trong cơ thể nhanh chóng được giải phóng ra bên ngoài. Tuy nhiên, chỉ nên uống một lượng vừa đủ để tránh tình trạng đi tiểu nhiều về đêm.

Nước gạo rang cũng hỗ trợ giảm cân nhờ việc thúc đẩy quá trình tiêu hóa và đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể.

Sau khoảng 30 phút tập thể dục cũng là thời điểm tuyệt vời để uống nước gạo rang. Thông thường, cơ thể dễ bị mất nước do phải tiêu thụ một lượng nước nhất định khi hoạt động quá nhiều. Loại thức uống này sẽ giúp bổ sung nước và tăng cường độ tập luyện.

Cuối cùng, nên uống nước gạo rang trước bữa ăn 1 tiếng để giúp hỗ trợ tiêu hóa và giảm lượng thức ăn tiêu thụ. Loại nước này sẽ giúp lấp đầy một phần dạ dày, từ đó sẽ kiểm soát việc dung nạp thức ăn quá mức và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Những điều cần lưu ý khi sử dụng nước gạo rang

Có thể thấy rằng, nước gạo rang không chỉ thơm ngon mà còn mang lại nhiều công dụng hữu ích đối với sức khỏe. Tuy nhiên, người dùng cũng cần lưu ý đến một số điều dưới đây để đảm bảo mang lại hiệu quả tốt khi uống nước gạo rang mỗi ngày như:

Khi bị tiêu chảy, không nên uống nước gạo rang làm từ gạo lứt. Bởi gạo lứt có chứa hàm lượng lớn chất xơ không hòa tan, có tác dụng thúc đẩy nhu động ruột và có thể làm cho tình trạng tiêu chảy trầm trọng hơn. Tốt nhất là nên sử dụng nước gạo rang từ gạo trắng để chữa tiêu chảy.

Để tiết kiệm thời gian, có thể rang gạo sẵn và bảo quản ở nơi khô ráo, khi sử dụng chỉ cần nấu gạo với nước sôi và lọc lấy nước uống.

Nước gạo rang từ gạo trắng đã chứa một lượng đường nhất định do tinh bột trong gạo. Vì vậy, không cần cho thêm đường nếu sử dụng cho người bị bệnh tiểu đường.

Trong trường hợp uống nước gạo rang nhưng tình trạng tiêu chảy không thuyên giảm, nhiều khả năng người bệnh đã bị ngộ độc thực phẩm. Lúc này, cần ngừng sử dụng nước gạo rang và đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Để tiết kiệm thời gian, có thể rang gạo sẵn và bảo quản ở nơi khô ráo, khi sử dụng chỉ cần nấu gạo với nước sôi và lọc lấy nước uống.

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