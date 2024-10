Ăn cam ai cũng vứt 1 thứ mà chẳng biết nó 'đuổi bệnh' cực tốt, làm trẻ hóa tận tế bào và sáng mịn da

Cam là một loại trái cây giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ hàm lượng cao vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Một trong số đó là cung cấp vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng và giảm nguy cơ mắc các bệnh cảm lạnh thông thường.

Bên cạnh đó, cam còn chứa nhiều chất xơ, đặc biệt là pectin - một loại chất xơ hòa tan có khả năng cải thiện chức năng tiêu hóa, hỗ trợ giảm cholesterol xấu (LDL), và duy trì mức đường huyết ổn định. Chất xơ trong cam cũng giúp kéo dài cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, giúp giảm cân hiệu quả và tốt cho sức khỏe tim mạch.

Quả cam là loại trái quen thuộc trong đời sống, giúp chúng ta cải thiện sức khỏe.

Tuy nhiên, mọi người thường chỉ ăn phần quả mà bỏ đi phần vỏ cam, vốn cũng mang lại nhiều lợi ích với sức khỏe. Theo các chuyên gia, sau đây là các lợi ích của vỏ cam mà sau khi biết rồi, ai cũng tìm cách để tận dụng vào đời sống nhiều hơn.

Lợi ích của vỏ cam

Không phải ai cũng biết, trong vỏ cam chứa nhiều vitamin C hơn so với phần ruột cam. Cụ thể, vỏ cam chứa tới 136mg vitamin C thì phần thịt chỉ chứa khoảng 71mg. Vậy nên sử dụng vỏ cam để bổ sung thêm vitamin C thậm chí còn tốt hơn dùng phần thịt cam.

Trong vỏ cam có đặc tính chống viêm tương tự như indomethacin - chất thường được dùng để hạ sốt, giảm đau và chống viêm. Ngoài ra, một số hợp chất có trong vỏ cam có thể ngăn chặn sự giải phóng của histamine - 1 loại chất gây ra dị ứng. Khi bị dị ứng, có thể lấy vỏ cam phơi khô ăn để hạn chế nguy cơ xảy ra dị ứng.

Thêm vào đó, mhâm nhi vài lát vỏ cam phơi khô sẽ cải thiện mùi hôi răng miệng và giúp làm trắng răng. Có thể làm hỗn hợp để đánh răng giúp đẩy lùi tình trạng răng ố vàng, các mảng bám hình thành bằng cách nghiền vỏ cam thành bột, phơi khô, trộn chung với kem đánh răng tạo thành hỗn hợp đánh răng từ 2-3 lần 1 tuần.

Khi ăn cam đừng vứt đi phần vỏ vì chúng có lợi ích cực tuyệt vời.

Ngoài ra, vỏ cam còn sở hữu một vài lợi ích tuyệt vời khác như sau:

1. Phòng ngừa ung thư

Một trong những hợp chất nổi bật trong vỏ cam là flavonoid - chất chống oxy hóa có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa mạnh. Chất này giúp trung hòa các gốc tự do – nguyên nhân gây tổn thương tế bào và dẫn đến sự hình thành ung thư.

Ngoài ra, vỏ cam còn chứa các hợp chất như polyphenol và limonene có đặc tính chống ung thư. Limonene đã được nghiên cứu và cho thấy khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư vú, ung thư phổi, nhờ khả năng kích thích cơ thể sản xuất các enzyme giải độc gan.

2. Giúp đẹp da, sáng mịn da

Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại như ánh nắng mặt trời và ô nhiễm. Đồng thời kích thích sản xuất collagen – protein quan trọng giúp da duy trì độ đàn hồi, căng mịn và ngăn ngừa lão hóa. Collagen giúp làm giảm các nếp nhăn, giữ cho da trông trẻ trung và mịn màng hơn.

Chưa hết, chất xơ trong vỏ cam không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe da. Hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ giúp loại bỏ độc tố hiệu quả, giảm nguy cơ nổi mụn do tích tụ chất độc và cải thiện sức khỏe tổng thể của làn da. Các chất xơ hòa tan cũng giúp duy trì độ ẩm cho da từ bên trong, ngăn ngừa tình trạng khô ráp.

Vỏ cam giúp đẹp da, sáng mịn da nhưng ít người biết đến.

3. Giúp an thần, chống say tàu xe hiệu quả

Trong vỏ cam có chứa limonene, một loại tinh dầu có mùi hương dễ chịu và tính chất an thần nhẹ. Limonene giúp làm giảm căng thẳng, lo âu và mang lại cảm giác thư giãn, nhờ đó mà cơ thể sẽ thoải mái, dễ dàng đi vào trạng thái bình tĩnh. Nhờ vậy tinh thần cũng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Đặc biệt, khi sử dụng vỏ cam trong các trường hợp say tàu xe, các tinh dầu tự nhiên trong vỏ cam như limonene sẽ giảm cảm giác buồn nôn và chóng mặt. Mùi thơm của vỏ cam có khả năng làm dịu dạ dày, giảm bớt tình trạng buồn nôn và kích thích tiêu hóa, giúp người say xe cảm thấy dễ chịu hơn.

4. Tăng cường sức khỏe tim mạch

Vỏ cam chứa lượng lớn kali - một khoáng chất giúp điều hòa huyết áp. Kali giúp duy trì cân bằng điện giải, làm giảm áp lực lên mạch máu, từ đó ngăn ngừa tình trạng cao huyết áp và hỗ trợ hoạt động của hệ tim mạch. Việc hấp thụ đủ kali từ vỏ cam có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ và các biến chứng tim mạch khác.

Limonene trong vỏ cam cũng được cho là có khả năng bảo vệ tim mạch nhờ vào tác dụng giảm viêm, giúp thư giãn các mạch máu và tăng cường lưu thông máu. Ngoài ra, limonene còn có tác dụng hỗ trợ chức năng gan, giúp cơ thể giải độc hiệu quả, từ đó gián tiếp hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Bạn có thể làm mứt vỏ cam để ăn như một món vặt tốt cho sức khỏe.

Cách sử dụng vỏ cam trong đời sống

Bạn có thể pha trà vỏ cam bằng cách phơi khô vỏ, đun với nước nóng và uống mỗi sáng giúp cải thiện tiêu hóa, giảm triệu chứng đầy hơi, khó tiêu. Ngoài ra, đặt vỏ cam khô trong phòng ngủ có thể giúp tạo mùi thơm dễ chịu, thư giãn đầu óc, giảm căng thẳng và hỗ trợ giấc ngủ.

Đặc biệt hơn, vỏ cam mang đi phơi khô, bào nhỏ có thể làm gia vị cho món ăn hoặc món nướng, giúp tạo hương vị tươi mát và độc đáo. Với người thích ăn vặt, hãy ngâm vỏ cam tươi, sau đó nấu với đường để làm mứt vỏ cam, đồng thời cung cấp vitamin C và các dưỡng chất tốt cho sức khỏe.

Theo Indiatimes, Healthline